Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Второй тайм: 54'
Ривер Плейт
16' Желтая карточкаAlejandro Maciel
0:1
32' ГолКарраскаль Хорхе
12
Jonathan
Bay
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Alex Vigo
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
16'
32'
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Ривер Плейт
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (2)
|0.38
|Мелано Лукас
|2
|0.15
|Мартинес Алекс
|2
|0.15
|Pablo Arganaraz
|1
|0.08
|Рибас Себастьян
|1
|0.08
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Leonardo Sequeira
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|4
|0.31
|Braian Romero
|4
|0.31
|Де ла Крус Николас
|4
|0.31
|Суарес Матиас
|3
|0.23
|Карраскаль Хорхе
|3
|0.23
|Перес Энцо
|2
|0.15
|Сукулини Бруно
|1
|0.08
|Зидан Энцо
|1
|0.08
|Диас Пауло
|1
|0.08
|Fabricio Angileri
|0
|0
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Palavecino
|0
|0
|Пинола Хавьер II
|0
|0
|Benjamin Rollheiser
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Oscar Salomon
|5
|0
|Milton Gimenez
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Federico Andueza
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Juan Cruz III
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Braian Romero
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Agustin Fontana
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Jose Antonio Paradela
|2
|0
|Alex Vigo
|2
|0
|Суарес Матиас
|1
|0
|Fabricio Angileri
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Рохас Роберт
|1
|0
|Benjamin Rollheiser
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|Ривер Плейт
|18.18% (4)
|0
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +4 =8 -8Колон 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Берасатеги 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Экскурсионистас
Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:2 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|1:0
|13
|8
|3
|2
|24 - 9
|27
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|12
|6
|4
|2
|12 - 6
|22
|6.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|7.
|Колон
|12
|5
|4
|3
|10 - 14
|19
|8.
|Расинг Авельянеда
|12
|4
|6
|2
|10 - 4
|18
|9.
|Бока Хуниорс
|12
|4
|6
|2
|10 - 8
|18
|10.
|Годой Крус
|12
|5
|2
|5
|19 - 17
|17
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|12.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|13.
|Дефенса и Хустисия
|12
|3
|6
|3
|12 - 10
|15
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|15.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|12
|4
|3
|5
|14 - 18
|15
|17.
|Патронато Парана
|12
|3
|5
|4
|10 - 12
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|19.
|Уракан
|12
|2
|7
|3
|8 - 8
|13
|20.
|Альдосиви
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Унион Санта-Фе
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|24.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|13
|2
|5
|6
|12 - 16
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 1
|11
|7.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|8.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|9.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|13.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|14.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|15.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|16.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|17.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|18.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|21.
|Сан-Лоренсо
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|23.
|Бока Хуниорс
|5
|1
|3
|1
|2 - 3
|6
|24.
|Альдосиви
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|1:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|6 - 2
|9
|8.
|Колон
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|9.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|10.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|15.
|Годой Крус
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|16.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Патронато Парана
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Уракан
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|0
|4
|2
|1 - 3
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0:1
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|3.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|7
|1
|2
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|3.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|4
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1