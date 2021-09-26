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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Второй тайм: 54'
Ривер Плейт
0'
16' Желтая карточка
Alejandro Maciel
0:1
32' Гол
Карраскаль Хорхе
54'
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
44
Alejandro
Maciel
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
18
Jesus
Soraire
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
22
Мартинес
Алекс
7
Leonardo
Sequeira
45
Milton
Gimenez
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
3
Fabricio
Angileri
31
Santiago
Simon
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Карраскаль
Хорхе
9
Альварес
Хулиан
30
Benjamin
Rollheiser
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-1-2
Ривер Плейт
4-3-1-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Ривер Плейт

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:5
С
2:0
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (2) 0.38
Мелано Лукас 2 0.15
Мартинес Алекс 2 0.15
Pablo Arganaraz 1 0.08
Рибас Себастьян 1 0.08
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Leonardo Sequeira 0 0
Lucas Brochero 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 4 0.31
Braian Romero 4 0.31
Де ла Крус Николас 4 0.31
Суарес Матиас 3 0.23
Карраскаль Хорхе 3 0.23
Перес Энцо 2 0.15
Сукулини Бруно 1 0.08
Зидан Энцо 1 0.08
Диас Пауло 1 0.08
Fabricio Angileri 0 0
Каско Милтон 0 0
Agustin Palavecino 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Benjamin Rollheiser 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Oscar Salomon 5 0
Milton Gimenez 4 0
Cristian Vega 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Federico Andueza 3 0
Gonzalo Bettini 2 0
Jonathan Bay 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Jesus Soraire 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Juan Cruz III 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 4 0
Каско Милтон 3 0
Перес Энцо 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Braian Romero 2 0
Армани Франко 2 0
Agustin Fontana 2 0
Диас Пауло 2 0
Jose Antonio Paradela 2 0
Alex Vigo 2 0
Суарес Матиас 1 0
Fabricio Angileri 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Benjamin Rollheiser 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Сентраль Кордоба Росарио 0 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)
 Ривер Плейт 18.18% (4) 0 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Сентраль Кордоба Росарио Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Колон 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Берасатеги 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Тукуман Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Экскурсионистас
Дефенса и Хустисия 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 2:4 Росарио Сентраль Сан-Мартин Бурсако 2:1 Сентраль Кордоба Росарио Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Атлетико Платенсе Эль Порвенир 0:2 Сентраль Кордоба Росарио Патронато Парана 1:0 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Депортиво Эспаньол Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Эстудиантес Касерос Лухан 2:0 Сентраль Кордоба Росарио Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Феррокарриль Мидланд Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба Атлетико Атлас 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сан-Лоренсо 1:0 Сентраль Кордоба Росарио
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ривер Плейт 1:0 Арсенал Саранди Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 1:2 Ривер Плейт
Ривер Плейт 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 1:1 Ривер Плейт Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Годой Крус 2:1 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Уракан Ланус 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 4:0 Унион Санта-Фе Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:2 Колон Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:3 Флуминенсе Ривер Плейт 2:1 Индепендиенте Санта-Фе Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 1:0 13 8 3 2 24 - 9 27
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 13 7 2 4 22 - 19 23
5. Индепендьенте Авельянеда 12 6 4 2 12 - 6 22
6. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
7. Колон 12 5 4 3 10 - 14 19
8. Расинг Авельянеда 12 4 6 2 10 - 4 18
9. Бока Хуниорс 12 4 6 2 10 - 8 18
10. Годой Крус 12 5 2 5 19 - 17 17
11. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
12. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
13. Дефенса и Хустисия 12 3 6 3 12 - 10 15
14. Аргентинос Хуниорс 12 3 6 3 9 - 8 15
15. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
16. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
17. Патронато Парана 12 3 5 4 10 - 12 14
18. Сан-Лоренсо 12 3 4 5 10 - 14 13
19. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
20. Альдосиви 13 4 1 8 15 - 24 13
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Унион Санта-Фе 12 3 3 6 10 - 17 12
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 13 2 5 6 12 - 16 11
26. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 1:0 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 1 11
7. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
8. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
9. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
10. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
11. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
12. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
13. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
14. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
15. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
16. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
17. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
18. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
19. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 7 2 2 3 10 - 11 8
20. Аргентинос Хуниорс 5 2 2 1 6 - 4 8
21. Сан-Лоренсо 5 2 2 1 6 - 3 8
22. Унион Санта-Фе 6 2 1 3 7 - 6 7
23. Бока Хуниорс 5 1 3 1 2 - 3 6
24. Альдосиви 7 2 0 5 8 - 14 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 1:0 6 4 1 1 12 - 5 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 6 - 2 9
8. Колон 6 2 2 2 4 - 8 8
9. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
10. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
12. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
14. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
15. Годой Крус 5 2 0 3 7 - 9 6
16. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Патронато Парана 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
20. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
21. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
22. Дефенса и Хустисия 6 0 4 2 1 - 3 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 6 0 3 3 2 - 5 3
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
3. Годой Крус Martin Ojeda 7 1 2
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
3. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
4. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 4 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Карраскаль Хорхе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Алехандро Масиэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Ривер Плейт
5.40
6.00
1.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Ривер Плейт онлайн




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