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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
2:0
Второй тайм: 50'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
3' Гол
Кабрера Хавьер
2:0
13' Гол
Kevin Mac Allister
45' Желтая карточка
Мартинес Маурисио
50'
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
22
Калински
Энсо
17
Franco
Moyano
24
Elias
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
32
Nicolas
Reniero
10
Cesar
Florentin
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
16
Мартинес
Маурисио
5
Мена
Эухенио
29
Морено
Анибал
26
Carlos
Alcaraz
11
Пиатти
Игнасио
28
Чанкалай
Томас
27
Javier
Correa
20
Цвитанич
Дарио
Аргентинос Хуниорс
3-4-3
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Расинг Авельянеда

8 матчей

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
-12.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

0%
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

0%
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ЛП
1:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
П
2:2
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:2
П
2:1
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 3 0.23
Mateo Agustin Coronel 1 0.08
Gabriel Carabajal 1 (1) 0.08
Jonathan David Gomez 1 0.08
Кабрера Хавьер 1 0.08
Lucas Villalba 1 0.08
Kevin Mac Allister 1 0.08
Matias Romero1 1 0.08
Cesar Florentin 1 (1) 0.08
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанкалай Томас 2 0.15
Цвитанич Дарио 1 0.08
Javier Correa 1 0.08
Пиатти Игнасио 1 0.08
Nery Dominguez 1 0.08
Гарре Бенжамин 1 0.08
Fabricio Dominguez 1 0.08
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.08
Leonel Ariel Miranda 0 0
Matias Rojas II 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 5 0
Kevin Mac Allister 4 0
Miguel Angel Torren 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Кабрера Хавьер 1 1
Luciano Gomez 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Cesar Florentin 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Elias Gomez 1 0
Franco Moyano 1 0
Matias Romero1 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Lautro Ovando 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Маурисио 3 0
Морено Анибал 3 0
Сигали Леонардо 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Enzo Copetti 0 1
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Javier Correa 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Matias Rojas II 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Carlos Alcaraz 1 0
Juan Caceres 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентинос Хуниорс 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 33.33% (3)
 Расинг Авельянеда 0 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Torre Fuerte 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато Парана Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс
Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили Аргентинос Хуниорс 2:0 Эстудиантес Касерос
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Годой Крус 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд
Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 13 7 2 4 22 - 19 23
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
8. Годой Крус 13 6 2 5 23 - 18 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Аргентинос Хуниорс 2:0 13 4 6 3 11 - 8 18
11. Расинг Авельянеда 0:2 13 4 6 3 10 - 6 18
12. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
13. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
14. Сан-Лоренсо 13 4 4 5 12 - 15 16
15. Унион Санта-Фе 13 4 3 6 12 - 17 15
16. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
17. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
18. Ньюэллс Олд Бойз 12 4 3 5 14 - 18 15
19. Патронато Парана 13 3 5 5 10 - 14 14
20. Уракан 12 2 7 3 8 - 8 13
21. Альдосиви 13 4 1 8 15 - 24 13
22. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
23. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Сентраль Кордоба Росарио 13 2 5 6 13 - 18 11
26. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Аргентинос Хуниорс 2:0 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
7. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
9. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
10. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
11. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
12. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
13. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 11 - 11 10
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
17. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
18. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
19. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
20. Расинг Авельянеда 0:2 6 2 3 1 4 - 2 9
21. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
22. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Альдосиви 7 2 0 5 8 - 14 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 0:2 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
12. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аргентинос Хуниорс 2:0 7 1 4 2 3 - 4 7
14. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
15. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
16. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
18. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
19. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
20. Патронато Парана 7 1 2 4 5 - 11 5
21. Уракан 5 0 4 1 2 - 3 4
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 8 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Расинг Авельянеда
2.31
2.87
43.17
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда онлайн




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