Аргентина: Лига професьональ 2021
Аргентинос Хуниорс
2:0
Конец матча
Расинг Авельянеда
1:0
3' ГолКабрера Хавьер
2:0
13' ГолKevin Mac Allister
45' Желтая карточкаМартинес Маурисио
62' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
64' Желтая карточкаСигали Леонардо
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
44 Ivan Maggi
-
Главный тренер: Claudio Ubeda
Ход матча
3'
1:0
13'
62'
64'
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Расинг Авельянеда
8 матчей
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
-12.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
0%
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
0%
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|3
|0.23
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.08
|Gabriel Carabajal
|1 (1)
|0.08
|Jonathan David Gomez
|1
|0.08
|Кабрера Хавьер
|1
|0.08
|Lucas Villalba
|1
|0.08
|Kevin Mac Allister
|1
|0.08
|Matias Romero1
|1
|0.08
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.08
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чанкалай Томас
|2
|0.15
|Цвитанич Дарио
|1
|0.08
|Javier Correa
|1
|0.08
|Пиатти Игнасио
|1
|0.08
|Nery Dominguez
|1
|0.08
|Гарре Бенжамин
|1
|0.08
|Fabricio Dominguez
|1
|0.08
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.08
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|5
|0
|Kevin Mac Allister
|4
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|Luciano Gomez
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Cesar Florentin
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Matias Romero1
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Lautro Ovando
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мартинес Маурисио
|3
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Carlos Alcaraz
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аргентинос Хуниорс
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Аргентинос Хуниорс 4:1 Academia Santa Cruz Torre Fuerte 0:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Платенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато Парана
Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 0:1 Аргентинос Хуниорс Химнасия Ла-Плата 2:3 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Индепендьенте Авельянеда 0:0 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Насьональ Монтевидео 2:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Атлетико Насьональ II Аргентинос Хуниорс 0:1 Универсидад Католика Чили
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +8 =7 -5Годой Крус 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд
Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Сентраль Кордоба Росарио Арсенал Саранди 0:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Сармиенто Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Химнасия Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:3 Сан-Паулу Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда Сан-Паулу 1:1 Расинг Авельянеда Колон 3:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 3:0 Атлетико Рентистас Сан-Паулу 0:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 0:0 Расинг Авельянеда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|8.
|Годой Крус
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|14.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Уракан
|1:0
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|17.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|18.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|20.
|Патронато Парана
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|21.
|Альдосиви
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|22.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|23.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|11.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|14.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|17.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|18.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|19.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|20.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|21.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|22.
|Уракан
|1:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Альдосиви
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Уракан
|1:0
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|15.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|17.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Патронато Парана
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|8
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1