Аргентина: Лига професьональ 2021
Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Уракан
19' Желтая карточкаJhonatan Candia
0:1
25' ГолMatias Coccaro
36' Желтая карточкаJuan Sforza
57' Желтая карточкаCesar Ibanez
90' Желтая карточкаЛема Кристиан
90' Желтая карточкаManuel Capasso
13
Juan
Sforza
26
Ramiro
Sordo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Walter Perez
-
-
46 Ivan Equiaga
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
19'
25'
36'
57'
90'
90'
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Уракан
9 матчей
66.7%
33.3%
0%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
-11.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.38
|Игнасио Скокко
|4
|0.31
|Justo Giani
|1
|0.08
|Juan Fernando Garro
|1
|0.08
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.08
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.08
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.08
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jhonatan Candia
|2 (1)
|0.15
|Enrique Triverio
|1
|0.08
|Кристальдо Франко
|1
|0.08
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.08
|Якоб Клаудио
|1
|0.08
|Matias Coccaro
|1
|0.08
|Santiago Hezze
|1
|0.08
|Raul Lozano
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игнасио Скокко
|3
|1
|Лема Кристиан
|4
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Juan Sforza
|3
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Franco Negri
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Биттоло Мариано
|1
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Alan Aguerre
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Mateo Maccari
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Galvan
|7
|0
|Lucas Merolla
|5
|0
|Якоб Клаудио
|4
|0
|Santiago Hezze
|4
|0
|Cesar Ibanez
|2
|1
|Jhonatan Candia
|3
|0
|Грими Леандро
|2
|0
|Enrique Triverio
|2
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Fabian Henriquez
|1
|0
|Jose David Moya Rojas
|1
|0
|Francisco Ramirez
|1
|0
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0
|Federico Marini2
|1
|0
|Santiago Moya
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|21.43% (3)
|Уракан
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ланус 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад
Уракан Последние 20 матчей: +3 =11 -6Уракан 0:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 0:0 Уракан Уракан 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан
Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:1 Уракан Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|8.
|Годой Крус
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|13.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|14.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|15.
|Уракан
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Унион Санта-Фе
|13
|4
|3
|6
|12 - 17
|15
|17.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|18.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|20.
|Патронато Парана
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|21.
|Альдосиви
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|22.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|23.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|11.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|12.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|14.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|17.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|18.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|19.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|20.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|21.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|22.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Альдосиви
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|12.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|15.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|17.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|19.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Патронато Парана
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|8
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1