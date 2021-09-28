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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Конец матча
Уракан
0'
19' Желтая карточка
Jhonatan Candia
0:1
25' Гол
Matias Coccaro
36' Желтая карточка
Juan Sforza
57' Желтая карточка
Cesar Ibanez
90' Желтая карточка
Лема Кристиан
90' Желтая карточка
Manuel Capasso
90'+7
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
22
Manuel
Capasso
2
Лема
Кристиан
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
13
Juan
Sforza
33
Maximiliano
Comba
36
Nicolas
Castro
26
Ramiro
Sordo
32
Игнасио
Скокко
1
Marcos
Guillermo
Diaz
35
Ismael
Alberto
Quilez
34
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
28
Fabian
Henriquez
16
Rodrigo
Cabral
10
Кристальдо
Франко
23
Lucas
Vera
20
Jhonatan
Candia
7
Matias
Coccaro
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Уракан
4-1-4-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Уракан

9 матчей

66.7%
33.3%
0%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
-11.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
2:2
С
4:1
С
3:1
С
1:0
П
0:1
П
1:0
П
2:0
ПА
3:3
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.38
Игнасио Скокко 4 0.31
Justo Giani 1 0.08
Juan Fernando Garro 1 0.08
Gabriel Compagnucci 1 0.08
Кристальдо Хонатан 1 0.08
Facundo Mansilla Zahir 1 0.08
Maximiliano Comba 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jhonatan Candia 2 (1) 0.15
Enrique Triverio 1 0.08
Кристальдо Франко 1 0.08
Nicolas Alexis Silva 1 0.08
Якоб Клаудио 1 0.08
Matias Coccaro 1 0.08
Santiago Hezze 1 0.08
Raul Lozano 0 0
Jonas Acevedo 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игнасио Скокко 3 1
Лема Кристиан 4 0
Julian Fernandez II 3 0
Juan Sforza 3 0
Nicolas Castro 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Franco Negri 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Jeronimo Cacciabue 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Биттоло Мариано 1 0
Перес Пабло II 1 0
Alan Aguerre 1 0
Manuel Capasso 1 0
Justo Giani 1 0
Mateo Maccari 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Galvan 7 0
Lucas Merolla 5 0
Якоб Клаудио 4 0
Santiago Hezze 4 0
Cesar Ibanez 2 1
Jhonatan Candia 3 0
Грими Леандро 2 0
Enrique Triverio 2 0
Patricio Daniel Toranzo 1 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Fabian Henriquez 1 0
Jose David Moya Rojas 1 0
Francisco Ramirez 1 0
Nicolas Alexis Silva 1 0
Federico Marini2 1 0
Santiago Moya 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 35.71% (5) 21.43% (3)
 Уракан 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ланус 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:4 Ривер Плейт Колон 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Атлетико Тукуман
Дефенса и Хустисия 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Росарио Сентраль Расинг Авельянеда 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Атлетико Платенсе Патронато Парана 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Эстудиантес Касерос Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Атлетико Гойяненсе Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Палестино Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто Либертад 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сармиенто Палестино 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Росарио Сентраль 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Либертад
Уракан Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Уракан 0:1 Индепендьенте Авельянеда Сармиенто 0:0 Уракан Уракан 2:0 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан
Уракан 1:1 Велес Сарсфилд Годой Крус 1:1 Уракан Уракан 0:0 Унион Санта-Фе Уракан 0:1 Ланус Ривер Плейт 1:1 Уракан Уракан 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:0 Уракан Уракан 2:1 Дефенса и Хустисия Уракан 1:3 Индепендьенте Авельянеда Тальерес Кордоба 1:1 Уракан Уракан 0:2 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Уракан Уракан 3:0 Сармиенто Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 1:1 Уракан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 13 7 2 4 22 - 19 23
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
8. Годой Крус 13 6 2 5 23 - 18 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
11. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
12. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
13. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
14. Сан-Лоренсо 13 4 4 5 12 - 15 16
15. Уракан 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Унион Санта-Фе 13 4 3 6 12 - 17 15
17. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
18. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
19. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 3 6 14 - 19 15
20. Патронато Парана 13 3 5 5 10 - 14 14
21. Альдосиви 13 4 1 8 15 - 24 13
22. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
23. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Сентраль Кордоба Росарио 13 2 5 6 13 - 18 11
26. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
6. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
7. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
9. Ланус 7 3 2 2 12 - 10 11
10. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
11. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
12. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
13. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
14. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
15. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
16. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
17. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
18. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
19. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
20. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
21. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
22. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Альдосиви 7 2 0 5 8 - 14 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
12. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
13. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
14. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
15. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
17. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
19. Унион Санта-Фе 6 1 2 3 3 - 11 5
20. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
21. Патронато Парана 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 6 0 3 3 2 - 5 3
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 8 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Хуан Сфорца получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Матиас Коччаро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Хонатан Кандиа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Уракан онлайн




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