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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Мариуполь
0:2
Конец матча

Стадион:
Рух Львов
0'
3' Желтая карточка
Меличенко Кирилл
4' Желтая карточка
Климчук Юрий
18' Желтая карточка
Удод Данило
20' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
0:1
25' Гол
Де Паула Таллес
28' Желтая карточка
Мампаси Марк
0:2
37' Гол
Климчук Юрий
46' Желтая карточка
Стаменкович Милош
56' Желтая карточка
Стасюк Пётр
61' Желтая карточка
Шостак Денис
90'+4
31
Кудрик
Олег
99
Меличенко
Кирилл
86
Удод
Данило
35
Мампаси
Марк
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
71
Denys
Svityukha
14
Спировски
Стефан
8
Очеретько
Олег
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
4
Стаменкович
Милош
15
Мартынюк
Ярослав
17
Мысык
Марьян
91
Карасюк
Роман
99
Рунич
Василий
30
Де
Паула
Таллес
5
Федорчук
Валерий
7
Климчук
Юрий
19
Кондраков
Даниил
Мариуполь
Рух Львов

История личных встреч

Мариуполь
Рух Львов

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Мариуполь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулаков Андрей 5 0.5
Топалов Дмитрий 2 0.2
Вьюнник Богдан 1 0.1
Микитишин Артур 1 0.1
Спировски Стефан 1 0.1
Denys Svityukha 1 0.1
Мишнёв Дмитрий 1 (1) 0.1
Стасюк Пётр 0 0
Кащук Алексей 0 0
Мампаси Марк 0 0
Хромей Михаил 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 3 0.3
Климчук Юрий 2 0.2
Де Паула Таллес 1 0.1
Кузык Орест 1 0.1
Федорчук Валерий 0 0
Карасюк Роман 0 0
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ореховский Павел 0 0

Карточки

Мариуполь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мампаси Марк 5 0
Мишнёв Дмитрий 4 0
Шостак Денис 4 0
Кащук Алексей 1 1
Драмбаев Aлександр 1 1
Микицей Станислав 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Стасюк Пётр 2 0
Клименко Владислав 2 0
Чех Максим 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Босанчич Петар 1 0
Топалов Дмитрий 1 0
Меличенко Кирилл 1 0
Микитишин Артур 1 0
Удод Данило 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Федорчук Валерий 4 0
Белый Максим 4 0
Карасюк Роман 3 0
Мартынюк Ярослав 3 0
Борячук Андрей 2 0
Мысык Марьян 2 0
Кондраков Даниил 2 0
Сич Алексей 2 0
Дидик Роман 2 0
Карабин Ярослав 0 1
Панькив Юрий 1 0
Стаменкович Милош 1 0
Климчук Юрий 1 0
Притула Остап 1 0
Гагун Роман 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
6
38%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
2
67%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

25
13
13 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
8
32%
2
15%
16-30
4
16%
5
38%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
5
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Мариуполь
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0
Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4 Мариуполь - Ворскла 0:1 Мариуполь - Днепр-1 2:2
Рух Львов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0
Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Рух Львов - Десна 0:4 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
6. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
7. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
9. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
12. Ингулец Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 10 - 22 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
8. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
11. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
12. Ингулец Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 1
5. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
3. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
4. Минай Кулиев Эльдар 3 1
5. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Климчук Юрий бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Мампаси Марк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Talles бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Топалов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Danylo Udod получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Климчук Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Меличенко Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 145
Мариуполь 40.7% (59)
X 42.1% (61)
Рух Львов 17.2% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Мариуполь 0:2 Рух Львов онлайн


Прогнозы на матч Мариуполь 0:2 Рух Львов

Исход игры
Мариуполь
40.7% (59)
Ничья
42.1% (61)
Рух Львов
17.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
27.14% (38)
Меньше
72.86% (102)
Обе команды забьют
Да
67.14% (94)
Нет
32.86% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:0 Мариуполь
22.1% (32)
2:1 Мариуполь
14.5% (21)
1:2 Рух Львов
10.3% (15)
0:1 Рух Львов
4.8% (7)
2:0 Мариуполь
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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