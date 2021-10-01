Украина: Премьер-лига 2021-2022
Мариуполь
0:2
Конец матча
Стадион: Им. Владимира Бойко
Рух Львов
3' Желтая карточкаМеличенко Кирилл
4' Желтая карточкаКлимчук Юрий
18' Желтая карточкаУдод Данило
20' Желтая карточкаТопалов Дмитрий
0:1
25' ГолДе Паула Таллес
28' Желтая карточкаМампаси Марк
0:2
37' ГолКлимчук Юрий
46' Желтая карточкаСтаменкович Милош
56' Желтая карточкаСтасюк Пётр
61' Желтая карточкаШостак Денис
31
Кудрик
Олег
86
Удод
Данило
35
Мампаси
Марк
95
Стасюк
Пётр
79
Панькив
Юрий
77
Сич
Алексей
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
-
35 Мампаси МаркЗащитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ostap Markevych
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кучук Леонид
Ход матча
4'
18'
20'
25'
0:1
28'
37'
0:2
56'
61'
История личных встреч
Мариуполь
Рух Львов
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариуполь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулаков Андрей
|5
|0.5
|Топалов Дмитрий
|2
|0.2
|Вьюнник Богдан
|1
|0.1
|Микитишин Артур
|1
|0.1
|Спировски Стефан
|1
|0.1
|Denys Svityukha
|1
|0.1
|Мишнёв Дмитрий
|1 (1)
|0.1
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Кащук Алексей
|0
|0
|Мампаси Марк
|0
|0
|Хромей Михаил
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3
|0.3
|Климчук Юрий
|2
|0.2
|Де Паула Таллес
|1
|0.1
|Кузык Орест
|1
|0.1
|Федорчук Валерий
|0
|0
|Карасюк Роман
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ореховский Павел
|0
|0
Карточки
Мариуполь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мампаси Марк
|5
|0
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Шостак Денис
|4
|0
|Кащук Алексей
|1
|1
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
|Микицей Станислав
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Стасюк Пётр
|2
|0
|Клименко Владислав
|2
|0
|Чех Максим
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Босанчич Петар
|1
|0
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Меличенко Кирилл
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Удод Данило
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Федорчук Валерий
|4
|0
|Белый Максим
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Мартынюк Ярослав
|3
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Мысык Марьян
|2
|0
|Кондраков Даниил
|2
|0
|Сич Алексей
|2
|0
|Дидик Роман
|2
|0
|Карабин Ярослав
|0
|1
|Панькив Юрий
|1
|0
|Стаменкович Милош
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Гагун Роман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-ом тайме 5
8 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
6
38%
1
13%
16-30
2
13%
3
38%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
2
67%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
25
13
13 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
4%
1
8%
1-15
8
32%
2
15%
16-30
4
16%
5
38%
31-45
5
20%
0
0%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
5
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Мариуполь
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Александрия - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Ингулец - Мариуполь 3:0
Мариуполь - Заря 3:4 Мариуполь - Черноморец Од 2:3 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Мариуполь - Десна 1:2 Львов - Мариуполь 1:1 Мариуполь - Десна 4:1 Динамо Киев - Мариуполь 0:0 Мариуполь - Львов 1:2 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Мариуполь - Олимпик Донецк 1:1 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:3 Мариуполь - Ингулец 4:3 Мариуполь - Минай 0:0 Мариуполь - Колос Ковалёвка 1:4 Мариуполь - Ворскла 0:1 Мариуполь - Днепр-1 2:2
Рух Львов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Десна - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Заря 1:1 Рух Львов - Львов 1:0
Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Ворскла - Рух Львов 2:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Олимпик Донецк 3:0 Рух Львов - Александрия 2:1 Львов - Рух Львов 1:1 Мариуполь - Рух Львов 0:3 Ингулец - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Минай 2:0 Рух Львов - Заря 0:2 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Рух Львов - Десна 0:4 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|6.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|9.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|12.
|Ингулец
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|1
|5.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|3.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|4.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|5.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
Прогнозы на матч Мариуполь 0:2 Рух Львов
Исход игры
Мариуполь
40.7% (59)
Ничья
42.1% (61)
Рух Львов
17.2% (25)
Тотал 2.5
Больше
27.14% (38)
Меньше
72.86% (102)
Обе команды забьют
Да
67.14% (94)
Нет
32.86% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:0 Мариуполь
22.1% (32)
2:1 Мариуполь
14.5% (21)
1:2 Рух Львов
10.3% (15)
0:1 Рух Львов
4.8% (7)
2:0 Мариуполь
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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