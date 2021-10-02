Аргентина: Лига професьональ 2021
Альдосиви
1:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
17' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
19' Желтая карточкаРомеро Гастон
1:0
30' Гол в свои воротаEmanuel Britez
1:1
32' ГолGaston Gonzalez2
41' Желтая карточкаGaston Lodico
1:2
60' ГолGaston Gonzalez2
78' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
90' Желтая карточкаEmanuel Britez
25
Девекки
Хосе
23
Brian
Guzman
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Brian GuzmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
21 Gaston Comas
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
19'
30'
1:0
32'
1:1
41'
60'
78'
90'
История личных встреч
Альдосиви
Унион Санта-Фе
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|8 (3)
|0.57
|Gaston Lodico
|3
|0.21
|Federico Gino
|1
|0.07
|Серро Франсиско
|1
|0.07
|Francisco Grahl
|1
|0.07
|Brian Guzman
|1
|0.07
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Leandro Maciel
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|2
|0.14
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.14
|Mauro Luna Diale
|2
|0.14
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.14
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.07
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.07
|Cristian Insaurralde
|1
|0.07
|Emanuel Britez
|1
|0.07
|Lucas Esquivel
|1
|0.07
|Federico Vera
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Emanuel Iniguez
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Gaston Lodico
|2
|0
|Серро Франсиско
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|3
|1
|Корвалан Клаудио
|4
|0
|Juan Portillo
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Franco Calderon
|1
|1
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
1 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
18%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
27
18
11 В 1-ом тайме 9
16 Во 2-ом тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
4
15%
3
17%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
6
22%
4
22%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
22%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0
Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос - Альдосиви 1:0 Патронато Парана - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Банфилд 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0
Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|1:1
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|8.
|Годой Крус
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|11.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|15.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Уракан
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|17.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|18.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|20.
|Патронато Парана
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|26.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Ланус
|1:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|12.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|14.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|17.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|18.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|20.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|1:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|12.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|13.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|18.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Патронато Парана
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|8
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1