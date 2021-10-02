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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
1:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
17' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
19' Желтая карточка
Ромеро Гастон
1:0
30' Гол в свои ворота
Emanuel Britez
1:1
32' Гол
Gaston Gonzalez2
41' Желтая карточка
Gaston Lodico
1:2
60' Гол
Gaston Gonzalez2
78' Желтая карточка
Корвалан Клаудио
90' Желтая карточка
Emanuel Britez
90'+6
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
5
Ромеро
Гастон
23
Brian
Guzman
18
Серро
Франсиско
24
Gaston
Lodico
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
16
Federico
Vera
6
Гисси
Дилан
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
8
Enzo
Roldan
19
Mauro
Pitton
30
Juan
Ignacio
Nardoni
15
Gaston
Gonzalez2
9
Фернандо
Андре
Маркес
23
Mauro
Luna
Diale
Альдосиви
4-1-4-1
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Альдосиви
Унион Санта-Фе

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

КДМЭП
1:3
С
1:2
С
1:0
ТМК
0:2
П
0:0
П
1:1
П
1:2
П
3:3
ПБ
1:1
ПБ
1:0
НБ
0:1
НБ
0:3
НБ
0:1
НБ
0:0
НБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 8 (3) 0.57
Gaston Lodico 3 0.21
Federico Gino 1 0.07
Серро Франсиско 1 0.07
Francisco Grahl 1 0.07
Brian Guzman 1 0.07
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Leandro Maciel 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 2 0.14
Фернандо Андре Маркес 2 0.14
Mauro Luna Diale 2 0.14
Nicolas Cordero 2 (1) 0.14
Juan Manuel Garcia 1 0.07
Martin Ezequiel Canete 1 0.07
Cristian Insaurralde 1 0.07
Emanuel Britez 1 0.07
Lucas Esquivel 1 0.07
Federico Vera 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 5 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Leandro Maciel 4 0
Emanuel Iniguez 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Инсуа Эмилиано 3 0
Колоччини Фабрисио 1 1
Gaston Lodico 2 0
Серро Франсиско 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Francisco Grahl 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 3 1
Корвалан Клаудио 4 0
Juan Portillo 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Franco Calderon 1 1
Lucas Esquivel 1 1
Juan Manuel Garcia 2 0
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Daniel Juarez 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
1 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
18%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
4
24%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-ом тайме 5
7 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
3
43%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 8
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
3
21%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

27
18
11 В 1-ом тайме 9
16 Во 2-ом тайме 9
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
4
15%
3
17%
1-15
4
15%
4
22%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
6
22%
4
22%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
22%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0
Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос - Альдосиви 1:0 Патронато Парана - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Банфилд 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0
Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
4. Ланус 1:1 14 7 3 4 23 - 20 24
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
8. Годой Крус 13 6 2 5 23 - 18 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
11. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
13. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
14. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
15. Сан-Лоренсо 13 4 4 5 12 - 15 16
16. Уракан 13 3 7 3 9 - 8 16
17. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
18. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
19. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 3 6 14 - 19 15
20. Патронато Парана 13 3 5 5 10 - 14 14
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Сентраль Кордоба Росарио 1:1 14 2 6 6 14 - 19 12
26. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
5. Ланус 1:1 8 3 3 2 13 - 11 12
6. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
7. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
9. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
10. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
12. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
13. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
14. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
15. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
16. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
17. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
18. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
19. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
20. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 1:1 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 1:1 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
12. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
13. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
18. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
19. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
20. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
21. Патронато Парана 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сентраль Кордоба Росарио 1:1 7 0 4 3 3 - 6 4
25. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 8 1 2
3. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
4. Ланус Лопес Хосе Мануэль 7 0 1
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Гастон Лодико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Гастон Гонсалес бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Эмануэль Бритес уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    19'
    Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Хуан Нардони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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