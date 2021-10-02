Аргентина: Лига професьональ 2021
Ланус
1:1
Первый тайм: 16'
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
10' ГолLeonardo Sequeira
19
Морель
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
13 Julian Aude
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
Ход матча
10'
15'
1:1
История личных встреч
Ланус
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозе Густаво Санд
|10 (2)
|0.77
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0.54
|Angel Gonzalez II
|2
|0.15
|Victor Malcorra
|2
|0.15
|Tomas Belmonte
|1
|0.08
|Matias Esquivel
|0
|0
|Javier Rodriguez
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
|Lucas Varaldo
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (2)
|0.38
|Мелано Лукас
|2
|0.15
|Мартинес Алекс
|2
|0.15
|Pablo Arganaraz
|1
|0.08
|Leonardo Sequeira
|1 (1)
|0.08
|Рибас Себастьян
|1
|0.08
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|3
|1
|Морель Хорхе
|4
|0
|Nicolas Thaller
|4
|0
|Alexandro Bernabei
|4
|0
|Braian Aguirre
|4
|0
|Angel Gonzalez II
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Весприни Матиас
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Javier Rodriguez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Oscar Salomon
|5
|0
|Milton Gimenez
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Federico Andueza
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
|Juan Cruz III
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
2
8 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
50%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
50%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
4
36%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
22
13
12 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 9
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
3
23%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
4
18%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
27%
5
38%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
11%
2
11%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
5
26%
2
11%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1
Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0 Ланус - Ла Экидад 4:1 Гремио - Ланус 3:1 Ланус - Тальерес Кордоба 1:0 Ла Экидад - Ланус 0:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:0 Ланус - Гремио 1:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|4.
|Ланус
|1:1
|14
|7
|3
|4
|23 - 20
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|8.
|Годой Крус
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|11.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|15.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|16.
|Уракан
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|17.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|18.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|20.
|Патронато Парана
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|6
|5
|15 - 18
|12
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|14
|2
|6
|6
|14 - 19
|12
|26.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|5.
|Ланус
|1:1
|8
|3
|3
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|7.
|Годой Крус
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|10.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|12.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|14.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|17.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|18.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|20.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|25.
|Атлетико Платенсе
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|1:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|12.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|13.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|18.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|20.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|21.
|Патронато Парана
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|25.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|8
|1
|2
|3.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|4.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|1
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1