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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
2:1
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
10' Гол
Leonardo Sequeira
1:1
15' Гол
Лопес Хосе Мануэль
26' Желтая карточка
Victor Malcorra
30' Желтая карточка
Pablo Arganaraz
64' Желтая карточка
Морель Хорхе
2:1
71' Гол
Victor Malcorra
82' Желтая карточка
Franco Sbutoni
90'+6
1
Lautaro
Morales
24
Nicolas
Morgantini
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
7
Акоста
Лаутаро
19
Морель
Хорхе
11
Matias
Esquivel
20
Victor
Malcorra
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
4
Oscar
Salomon
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
18
Jesus
Soraire
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
7
Leonardo
Sequeira
45
Milton
Gimenez
28
Pablo
Arganaraz
Ланус
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-3

История личных встреч

Ланус
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозе Густаво Санд 10 (2) 0.71
Лопес Хосе Мануэль 8 0.57
Victor Malcorra 3 0.21
Angel Gonzalez II 2 0.14
Tomas Belmonte 1 0.07
Matias Esquivel 0 0
Javier Rodriguez 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Braian Aguirre 0 0
Lucas Varaldo 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (2) 0.36
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.14
Мелано Лукас 2 0.14
Мартинес Алекс 2 0.14
Pablo Arganaraz 1 0.07
Рибас Себастьян 1 0.07
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Lucas Brochero 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 5 0
Tomas Belmonte 3 1
Nicolas Thaller 4 0
Alexandro Bernabei 4 0
Braian Aguirre 4 0
Angel Gonzalez II 3 0
Julian Aude 3 0
Весприни Матиас 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Бурдиссо Гильермо 1 0
Victor Malcorra 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Javier Rodriguez 1 0
Matias Esquivel 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Oscar Salomon 5 0
Milton Gimenez 4 0
Cristian Vega 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Federico Andueza 3 0
Gonzalo Bettini 2 0
Jonathan Bay 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Jesus Soraire 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Juan Cruz III 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
9 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 1
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
2
14%
1
33%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
33%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

10
11
4 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
4
36%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-ом тайме 6
7 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

24
14
13 В 1-ом тайме 5
11 Во 2-ом тайме 9
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
13%
1
7%
1-15
4
17%
3
21%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
1
4%
2
14%
61-75
6
25%
5
36%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-ом тайме 9
12 Во 2-ом тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
15%
3
15%
1-15
1
5%
4
20%
16-30
4
20%
2
10%
31-45
5
25%
2
10%
46-60
3
15%
4
20%
61-75
4
20%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1
Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0 Ланус - Ла Экидад 4:1 Гремио - Ланус 3:1 Ланус - Тальерес Кордоба 1:0 Ла Экидад - Ланус 0:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:0 Ланус - Гремио 1:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
8. Годой Крус 13 6 2 5 23 - 18 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
11. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
12. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
13. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
14. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
15. Сан-Лоренсо 13 4 4 5 12 - 15 16
16. Уракан 13 3 7 3 9 - 8 16
17. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
18. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
19. Ньюэллс Олд Бойз 13 4 3 6 14 - 19 15
20. Патронато Парана 13 3 5 5 10 - 14 14
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 13 2 6 5 15 - 18 12
25. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
8. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Годой Крус 7 3 2 2 12 - 8 11
10. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
11. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
12. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
13. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
14. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
15. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
16. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
17. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
18. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
19. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
20. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
21. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
22. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
25. Атлетико Платенсе 6 1 3 2 5 - 7 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
12. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
13. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
18. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
19. Ньюэллс Олд Бойз 6 1 2 3 3 - 7 5
20. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
21. Патронато Парана 7 1 2 4 5 - 11 5
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 8 1 2
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Пабло Арганарас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Виктор Малькорра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Хосе Лопес бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Леонардо Секейра бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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