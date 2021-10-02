Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Платенсе
0:0
Первый тайм: 35'
Патронато Парана
17' Желтая карточкаAugusto Schott
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
13
Pablo
Gerzel
21
Martin
Garay
13
Brian
Nievas
33
Matias
Pardo
20
Junior
Arias
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Pablo GerzelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
Ход матча
17'
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Schott
|3
|0.21
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.21
|Matias Tissera
|3
|0.21
|Куручет Факундо
|2
|0.14
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.07
|Бертоло Николас
|1
|0.07
|Lucas Acevedo
|1
|0.07
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|3
|0.21
|Junior Arias
|2 (1)
|0.14
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.07
|Марин Леандро
|1
|0.07
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.07
|Franco Leys
|1
|0.07
|Brian Nievas
|1
|0.07
|Кантерос Гектор
|0
|0
|Охеда Серхио
|0
|0
|Rolando Garcia
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Matias Pardo
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Augusto Schott
|4
|0
|Hernan Lamberti
|3
|0
|Facundo Cardozo
|3
|0
|Мансилья Брайан
|3
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Куручет Факундо
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lautaro Geminiani
|5
|0
|Matias Pardo
|3
|1
|Brian Nievas
|4
|0
|Oliver Paz Benitez
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|Rolando Garcia
|2
|0
|Охеда Серхио
|0
|1
|Кантерос Гектор
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Facundo Cobos
|1
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|Matias Palavecino2
|1
|0
|Hugo Magallanes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
1
7%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-ом тайме 6
13 Во 2-ом тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1
Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 2:4 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:3
Патронато Парана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1
Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|8.
|Годой Крус
|0:1
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|13.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|16.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|17.
|Уракан
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|18.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|6.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|11.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|12.
|Годой Крус
|0:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|14.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|17.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|18.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|19.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|20.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|21.
|Патронато Парана
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|11.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|12.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|13.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|14.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|19.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|8
|1
|2
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1