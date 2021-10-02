Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Платенсе
0:0
Конец матча
Патронато Парана
17' Желтая карточкаAugusto Schott
41' Желтая карточкаFacundo Cardozo
71' Желтая карточкаМансилья Брайан
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
13
Pablo
Gerzel
21
Martin
Garay
13
Brian
Nievas
33
Matias
Pardo
20
Junior
Arias
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Pablo GerzelНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Brian NievasПолузащитник
-
33 Matias PardoПолузащитник
-
20 Junior AriasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Damian LenosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
Ход матча
17'
41'
71'
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Schott
|3
|0.21
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.21
|Matias Tissera
|3
|0.21
|Куручет Факундо
|2
|0.14
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.07
|Бертоло Николас
|1
|0.07
|Lucas Acevedo
|1
|0.07
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Sosa II
|3
|0.21
|Junior Arias
|2 (1)
|0.14
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0.07
|Марин Леандро
|1
|0.07
|Oliver Paz Benitez
|1
|0.07
|Franco Leys
|1
|0.07
|Brian Nievas
|1
|0.07
|Кантерос Гектор
|0
|0
|Охеда Серхио
|0
|0
|Rolando Garcia
|0
|0
|Gabriel Gudino
|0
|0
|Matias Pardo
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Мансилья Брайан
|4
|0
|Augusto Schott
|4
|0
|Hernan Lamberti
|3
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Куручет Факундо
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lautaro Geminiani
|5
|0
|Matias Pardo
|3
|1
|Brian Nievas
|4
|0
|Oliver Paz Benitez
|3
|0
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Tiago Banega
|3
|0
|Lucas Kruspzky
|2
|0
|Rolando Garcia
|2
|0
|Охеда Серхио
|0
|1
|Кантерос Гектор
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Nicolas Albarracin
|1
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|0
|Facundo Cobos
|1
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|0
|Matias Palavecino2
|1
|0
|Hugo Magallanes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
1
7%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
19
14
6 В 1-ом тайме 6
13 Во 2-ом тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
5
26%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1
Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 2:4 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:3
Патронато Парана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1
Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Уракан
|1:0
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|16.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|18.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|20.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|0:1
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|6.
|Уракан
|1:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|9.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|13.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|17.
|Арсенал Саранди
|0:1
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|18.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|20.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|12.
|Уракан
|1:0
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|13.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|0:1
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1