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  4. Лига професьональ 2021

Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
0:0
Конец матча
Патронато Парана
0'
17' Желтая карточка
Augusto Schott
41' Желтая карточка
Facundo Cardozo
71' Желтая карточка
Мансилья Брайан
90'+5
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
6
Luciano
Leonel
Recalde
30
Facundo
Cardozo
10
Franco
Baldassarra
21
Ivan
Gomez
5
Hernan
Lamberti
25
Куручет
Факундо
9
Мансилья
Брайан
13
Pablo
Gerzel
12
Ибанес
Матиас
5
Марин
Леандро
22
Rolando
Garcia
3
Oliver
Paz
Benitez
28
Facundo
Cobos
21
Martin
Garay
15
Fabio
Vazquez
13
Brian
Nievas
33
Matias
Pardo
20
Junior
Arias
9
Sebastian
Sosa
II
Атлетико Платенсе
4-3-3
Патронато Парана
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Schott 3 0.21
Мансилья Брайан 3 (1) 0.21
Matias Tissera 3 0.21
Куручет Факундо 2 0.14
Mauro Bogado 1 (1) 0.07
Бертоло Николас 1 0.07
Lucas Acevedo 1 0.07
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Facundo Russo 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 3 0.21
Junior Arias 2 (1) 0.14
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.07
Марин Леандро 1 0.07
Oliver Paz Benitez 1 0.07
Franco Leys 1 0.07
Brian Nievas 1 0.07
Кантерос Гектор 0 0
Охеда Серхио 0 0
Rolando Garcia 0 0
Gabriel Gudino 0 0
Matias Pardo 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Cardozo 4 0
Мансилья Брайан 4 0
Augusto Schott 4 0
Hernan Lamberti 3 0
Mauro Bogado 2 0
Ivan Gomez 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Куручет Факундо 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lautaro Geminiani 5 0
Matias Pardo 3 1
Brian Nievas 4 0
Oliver Paz Benitez 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Tiago Banega 3 0
Lucas Kruspzky 2 0
Rolando Garcia 2 0
Охеда Серхио 0 1
Кантерос Гектор 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Nicolas Albarracin 1 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
Facundo Cobos 1 0
Sebastian Sosa II 1 0
Matias Palavecino2 1 0
Hugo Magallanes 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 4
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 7
1
7%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

19
14
6 В 1-ом тайме 6
13 Во 2-ом тайме 8
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
5
26%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1
Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 2:4 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:3
Патронато Парана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1
Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
8. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Уракан 1:0 14 4 7 3 10 - 8 19
11. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
12. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
13. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
14. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
15. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
16. Сан-Лоренсо 13 4 4 5 12 - 15 16
17. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
18. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
20. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 0:1 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
6. Уракан 1:0 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
9. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
10. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
12. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
13. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
17. Арсенал Саранди 0:1 7 2 4 1 5 - 6 10
18. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
19. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
20. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
12. Уракан 1:0 6 1 4 1 3 - 3 7
13. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
20. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
21. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 0:1 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Факундо Кардосо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Аугусто Шотт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана онлайн




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