Аргентина: Лига професьональ 2021
Годой Крус
0:1
Первый тайм: 35'
Ньюэллс Олд Бойз
5' Желтая карточкаSebastian Lomonaco
22' Желтая карточкаБиттоло Мариано
27' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
0:1
30' ГолManuel Capasso
15
Перес
Дамиан
11
Martin
Ojeda
13
Juan
Sforza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Manuel Llano
-
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
26 Ramiro Sordo
-
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
Ход матча
22'
30'
0:1
История личных встреч
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|8 (1)
|0.57
|Ezequiel Bullaude
|5
|0.36
|Sebastian Lomonaco
|3
|0.21
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.07
|Cristian Colman
|1
|0.07
|Tomas Badaloni
|1
|0.07
|Перес Дамиан
|1
|0.07
|Matias Ramirez
|1
|0.07
|Bruno Sosa
|1
|0.07
|Gonzalo Abrego
|0
|0
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.36
|Игнасио Скокко
|4
|0.29
|Justo Giani
|1
|0.07
|Juan Fernando Garro
|1
|0.07
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.07
|Кристальдо Хонатан
|1
|0.07
|Manuel Capasso
|1
|0.07
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.07
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|Sebastian Lomonaco
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|1
|Перес Дамиан
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Nelson Acevedo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Martin Ojeda
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Juan Espinola
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|Manuel Llano
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игнасио Скокко
|3
|1
|Лема Кристиан
|4
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Juan Sforza
|3
|0
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Franco Negri
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Alan Aguerre
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Mateo Maccari
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
4
4 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
11
11
1 В 1-ом тайме 2
10 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
5
45%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Забито
24
15
5 В 1-ом тайме 5
19 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
9
38%
5
33%
61-75
8
33%
3
20%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
3
18%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Бока Унидос - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Колон - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 2:3
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Касерос 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Палестино - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|8.
|Годой Крус
|0:1
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|13.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|15.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|16.
|Сан-Лоренсо
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|17.
|Уракан
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|18.
|Атлетико Тукуман
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|13
|2
|5
|6
|6 - 19
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|6.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|11.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|12.
|Годой Крус
|0:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|14.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|16.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|17.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|18.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|19.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|20.
|Атлетико Тукуман
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|21.
|Патронато Парана
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Уракан
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|11.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|12.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|13.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|14.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|19.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|20.
|Патронато Парана
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|6
|0
|1
|5
|1 - 13
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|2.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|8
|1
|2
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1