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Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
0:1
Первый тайм: 35'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
5' Желтая карточка
Sebastian Lomonaco
22' Желтая карточка
Биттоло Мариано
27' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
0:1
30' Гол
Manuel Capasso
35'
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
24
Guillermo
Luis
Ortiz
3
Leonel
Gonzalez
15
Перес
Дамиан
5
Nelson
Acevedo
34
Guillermo
Pereira
27
Sebastian
Lomonaco
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
22
Manuel
Capasso
2
Лема
Кристиан
28
Биттоло
Мариано
33
Maximiliano
Comba
30
Mateo
Maccari
13
Juan
Sforza
36
Nicolas
Castro
9
Кристальдо
Хонатан
32
Игнасио
Скокко
Годой Крус
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

КДМЭП
0:3
С
0:2
С
2:1
С
0:0
К
1:2
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:1
П
1:1
П
3:1
П
1:1
П
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 8 (1) 0.57
Ezequiel Bullaude 5 0.36
Sebastian Lomonaco 3 0.21
Elias Sebastian Lopez 1 0.07
Cristian Colman 1 0.07
Tomas Badaloni 1 0.07
Перес Дамиан 1 0.07
Matias Ramirez 1 0.07
Bruno Sosa 1 0.07
Gonzalo Abrego 0 0
Nelson Acevedo 0 0
Alan Cantero 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.36
Игнасио Скокко 4 0.29
Justo Giani 1 0.07
Juan Fernando Garro 1 0.07
Gabriel Compagnucci 1 0.07
Кристальдо Хонатан 1 0.07
Manuel Capasso 1 0.07
Facundo Mansilla Zahir 1 0.07
Maximiliano Comba 0 0
Биттоло Мариано 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Nestor Breitenbruch 3 0
Sebastian Lomonaco 3 0
Bruno Sosa 3 0
Gianluca Ferrari 1 1
Перес Дамиан 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Nelson Acevedo 1 0
Matias Ramirez 1 0
Martin Ojeda 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Juan Espinola 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Manuel Llano 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игнасио Скокко 3 1
Лема Кристиан 4 0
Julian Fernandez II 3 0
Juan Sforza 3 0
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Franco Negri 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Jeronimo Cacciabue 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Alan Aguerre 1 0
Manuel Capasso 1 0
Justo Giani 1 0
Mateo Maccari 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-ом тайме 3
9 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-ом тайме 1
6 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
11
1 В 1-ом тайме 2
10 Во 2-ом тайме 9
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
4
36%
5
45%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Забито

24
15
5 В 1-ом тайме 5
19 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
1
4%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
9
38%
5
33%
61-75
8
33%
3
20%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
4
24%
5
28%
61-75
3
18%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Бока Унидос - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Колон - Годой Крус 2:2 Годой Крус - Арсенал Саранди 2:3
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Касерос 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Палестино - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
8. Годой Крус 0:1 14 6 2 6 23 - 19 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
11. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
12. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 14 5 3 6 15 - 19 18
13. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
14. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
15. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
16. Сан-Лоренсо 13 4 4 5 12 - 15 16
17. Уракан 13 3 7 3 9 - 8 16
18. Атлетико Тукуман 13 4 3 6 12 - 18 15
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
20. Патронато Парана 0:0 14 3 6 5 10 - 14 15
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 0:0 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Арсенал Саранди 13 2 5 6 6 - 19 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
6. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
9. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
11. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
12. Годой Крус 0:1 8 3 2 3 12 - 9 11
13. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
14. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
15. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 7 3 1 3 11 - 12 10
16. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
17. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
18. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
19. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
20. Атлетико Тукуман 6 2 3 1 6 - 4 9
21. Патронато Парана 0:0 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Уракан 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 0:0 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 0:1 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Ньюэллс Олд Бойз 1:0 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
11. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
12. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
13. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
14. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
16. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
17. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
18. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
19. Атлетико Платенсе 0:0 7 1 3 3 10 - 11 6
20. Патронато Парана 0:0 8 1 3 4 5 - 11 6
21. Сан-Лоренсо 7 1 2 4 4 - 11 5
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 6 0 1 5 1 - 13 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
2. Годой Крус Martin Ojeda 8 1 2
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
2.16
3.64
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн




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