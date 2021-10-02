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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 16'
Сан-Лоренсо
0' 16'
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
6
Mauro
Osores
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
5
Abel
Bustos
23
Ramiro
Carrera
10
Leonardo
Heredia
9
Augusto
Lotti
12
Sebastian
Alberto
Torrico
4
Marcelo
Herrera2
3
Сапата
Кристиан
32
Francisco
Flores
22
Gabriel
Rojas1
38
Siro
Rosane
20
Ортигоса
Нестор
29
Nicolas
Fernandez
I
40
Alexis
Sabella
26
Nicolas
Fernandez5
9
Ди
Санто
Франко
Атлетико Тукуман
4-4-2
Сан-Лоренсо
3-4-2-1

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

КДМЭП
1:3
С
2:2
С
0:2
С
2:0
П
1:0
ПА
0:1
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 0.23
Augusto Lotti 2 0.15
Муссис Франко 2 0.15
Leonardo Heredia 1 0.08
Guillermo Acosta 1 0.08
Renzo Tesuri 1 0.08
Joaquin Pereyra1 1 0.08
Gabriel Risso 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 3 0.23
Alexis Sabella 2 0.15
Ди Санто Франко 2 (1) 0.15
Перуцци Джино 1 0.08
Сапата Кристиан 1 0.08
Nicolas Fernandez5 1 0.08
Siro Rosane 1 0.08
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.08
Ромеро Анхель 0 0
Bruno Pitton 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 4 1
Эрбес Кристиан 4 0
Nicolas Lamendola 2 1
Фелипе Кампос 3 0
Marcos Valor 1 1
Ramiro Carrera 2 0
Marcelo Ortiz 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Abel Bustos 2 0
Бенитес Оскар 1 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Augusto Lotti 1 0
Mauro Osores 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перуцци Джино 5 1
Yeison Gordillo 5 0
Gabriel Rojas1 3 1
Ezequiel Cerutti 3 0
Nicolas Fernandez I 1 1
Siro Rosane 1 1
Ортигоса Нестор 2 0
Сапата Кристиан 2 0
Federico Gattoni 2 0
Nicolas Fernandez5 2 0
Marcelo Herrera2 2 0
Ди Санто Франко 1 0
Diego Rodriguez IV 1 0
Alexander Diaz 1 0
Julian Palacios 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-ом тайме 1
10 Во 2-ом тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

11
13
2 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
4
31%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-ом тайме 6
12 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Уачипато - Сан-Лоренсо 0:3 12 де Октубре Итаугуа - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - 12 де Октубре Итаугуа 1:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
5. Индепендьенте Авельянеда 13 6 4 3 13 - 10 22
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
8. Велес Сарсфилд 13 5 5 3 17 - 8 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Уракан 14 4 7 3 10 - 8 19
11. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
12. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
13. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
14. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
15. Сан-Лоренсо 0:0 14 4 5 5 12 - 15 17
16. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
17. Атлетико Тукуман 0:0 14 4 4 6 12 - 18 16
18. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
20. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 4 2 1 15 - 4 14
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
6. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
9. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
10. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Сан-Лоренсо 0:0 6 3 2 1 8 - 4 11
12. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
13. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Атлетико Тукуман 0:0 7 2 4 1 6 - 4 10
17. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
20. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
2. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
3. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Индепендьенте Авельянеда 6 3 2 1 6 - 5 11
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
12. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
13. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 0:0 7 2 0 5 6 - 14 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сан-Лоренсо 0:0 8 1 3 4 4 - 11 6
20. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
21. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Сан-Лоренсо
2.13
3.44
3.50
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Где смотреть матч Атлетико Тукуман 0:0 Сан-Лоренсо онлайн




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