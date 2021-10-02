Аргентина: Лига професьональ 2021
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 16'
Сан-Лоренсо
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
28 Franco Coman
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Сан-Лоренсо
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3
|0.23
|Augusto Lotti
|2
|0.15
|Муссис Франко
|2
|0.15
|Leonardo Heredia
|1
|0.08
|Guillermo Acosta
|1
|0.08
|Renzo Tesuri
|1
|0.08
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.08
|Gabriel Risso
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.23
|Alexis Sabella
|2
|0.15
|Ди Санто Франко
|2 (1)
|0.15
|Перуцци Джино
|1
|0.08
|Сапата Кристиан
|1
|0.08
|Nicolas Fernandez5
|1
|0.08
|Siro Rosane
|1
|0.08
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.08
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|4
|1
|Эрбес Кристиан
|4
|0
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Фелипе Кампос
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Ramiro Carrera
|2
|0
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Abel Bustos
|2
|0
|Бенитес Оскар
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перуцци Джино
|5
|1
|Yeison Gordillo
|5
|0
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|1
|Siro Rosane
|1
|1
|Ортигоса Нестор
|2
|0
|Сапата Кристиан
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Nicolas Fernandez5
|2
|0
|Marcelo Herrera2
|2
|0
|Ди Санто Франко
|1
|0
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-ом тайме 1
10 Во 2-ом тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
7%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Забито
11
13
2 В 1-ом тайме 8
9 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
5
38%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
3
27%
4
31%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-ом тайме 6
12 Во 2-ом тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
2
11%
2
14%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
3
21%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1
Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Уачипато - Сан-Лоренсо 0:3 12 де Октубре Итаугуа - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - 12 де Октубре Итаугуа 1:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|Велес Сарсфилд
|13
|5
|5
|3
|17 - 8
|20
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|15.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|17.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|20.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|4
|2
|1
|15 - 4
|14
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|9.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|13.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|20.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|12.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|13.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|20.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|21.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1