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Аргентина: Лига професьональ 2021

Велес Сарсфилд
2:3
Второй тайм: 90+'
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
12' Гол
Juan Martin Lucero
1:1
13' Гол
Ромеро Сильвио
26' Желтая карточка
Поблет Херонимо
1:2
31' Гол
Ромеро Сильвио
33' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
37' Желтая карточка
Sergio Barreto
45' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан
68' Желтая карточка
Ayrton Costa
70' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
1:3
71' Гол
Ayrton Costa
82' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
85' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
2:3
88' Гол
Thiago Almada
90'+3
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
30
Манкуэльо
Федерико
16
Поблет
Херонимо
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
32
Ayrton
Costa
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
30
Braian
Martinez
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
КДЛС
1:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:4
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПА
0:1
ПА
2:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thiago Almada 4 0.29
Juan Martin Lucero 4 (1) 0.29
Luca Orellano 2 0.14
Адриан Рикардо 2 0.14
Agustin Bouzat 2 0.14
Дженсон Лукас 1 0.07
Ортега Франсиско 1 0.07
Манкуэльо Федерико 1 0.07
Касерес Сантьяго 1 0.07
Поблет Херонимо 0 0
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 6 0.43
Alan Sonora 3 0.21
Роа Андрес Фелипе 3 0.21
Бустос Фабрисио 1 0.07
Инсаурральде Хуан 1 0.07
Ayrton Costa 1 0.07
Rodrigo Marquez 1 0.07
Паласиос Себастьян 0 0
Alan Velasco 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Thomas Ortega 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Сантьяго 4 0
Манкуэльо Федерико 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Ортега Франсиско 3 0
Damian Fernandez 1 1
Адриан Рикардо 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Поблет Херонимо 1 0
Juan Martin Lucero 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Nazareno Romero 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 4 1
Инсаурральде Хуан 5 0
Lucas Daniel Romero 4 0
Sergio Barreto 3 0
Alan Velasco 3 0
Thomas Ortega 3 0
Соса Себастьян 2 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Ayrton Costa 1 0
Javier Ostachuk 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
3 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
7%
1
17%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
1
7%
3
50%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
80%
3
60%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

16
14
3 В 1-ом тайме 9
13 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
4
25%
2
14%
61-75
6
38%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
67%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0
Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - ЛДУ Кито 3:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Гуабира 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Байя 1:0 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 13 9 2 2 22 - 10 29
2. Ривер Плейт 13 8 3 2 26 - 10 27
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Индепендьенте Авельянеда 3:2 14 7 4 3 16 - 12 25
5. Эстудиантес Касерос 13 7 3 3 21 - 12 24
6. Бока Хуниорс 13 5 6 2 11 - 8 21
7. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
8. Велес Сарсфилд 2:3 14 5 5 4 19 - 11 20
9. Колон 13 5 4 4 10 - 15 19
10. Уракан 14 4 7 3 10 - 8 19
11. Расинг Авельянеда 13 4 6 3 10 - 6 18
12. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
13. Аргентинос Хуниорс 13 4 6 3 11 - 8 18
14. Химнасия Ла-Плата 13 4 5 4 11 - 14 17
15. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
16. Росарио Сентраль 13 5 1 7 18 - 18 16
17. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
18. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
19. Дефенса и Хустисия 13 3 6 4 13 - 12 15
20. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
21. Сармиенто 13 3 4 6 11 - 16 13
22. Банфилд 13 2 7 4 10 - 13 13
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Ривер Плейт 7 4 2 1 12 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 2:3 8 4 2 2 17 - 7 14
4. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Химнасия Ла-Плата 7 3 4 0 6 - 3 13
6. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
7. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
8. Дефенса и Хустисия 6 3 2 1 11 - 7 11
9. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
10. Индепендьенте Авельянеда 3:2 7 3 2 2 7 - 5 11
11. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
12. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
13. Колон 6 3 2 1 6 - 6 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
16. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
17. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
20. Росарио Сентраль 6 3 0 3 9 - 6 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 4 - 2 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте Авельянеда 3:2 7 4 2 1 9 - 7 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 7 4 1 2 10 - 8 13
4. Эстудиантес Касерос 7 4 1 2 12 - 9 13
5. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
6. Бока Хуниорс 7 3 3 1 8 - 5 12
7. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
8. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
9. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
10. Банфилд 7 1 5 1 4 - 5 8
11. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
12. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
13. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
15. Аргентинос Хуниорс 7 1 4 2 3 - 4 7
16. Велес Сарсфилд 2:3 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
20. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
21. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
22. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
23. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
24. Сармиенто 6 0 3 3 5 - 10 3
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Эстудиантес Касерос Кастро Мануэль 6 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Атлетико Тукуман Муссис Франко 4 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
9.50
8.27
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Велес Сарсфилд 2:3 Индепендьенте Авельянеда онлайн




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