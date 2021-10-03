Аргентина: Лига професьональ 2021
Велес Сарсфилд
3:3
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
1:0
12' ГолJuan Martin Lucero
1:1
13' ГолРомеро Сильвио
26' Желтая карточкаПоблет Херонимо
1:2
31' ГолРомеро Сильвио
33' Желтая карточкаБустос Фабрисио
37' Желтая карточкаSergio Barreto
45' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
68' Желтая карточкаAyrton Costa
70' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
1:3
71' ГолAyrton Costa
82' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
85' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
2:3
88' ГолThiago Almada
3:3
90' ГолMatias De los Santos II
12
Lucas
Hoyos
32
Ayrton
Costa
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston Togni
-
-
28 Mauro Zurita
-
-
36 David Sayago
-
-
35 Tomas Pozzo
-
26 Zarza
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
Ход матча
12'
13'
26'
31'
1:2
33'
37'
68'
70'
71'
1:3
88'
2:3
90'
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Индепендьенте Авельянеда
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thiago Almada
|4
|0.29
|Juan Martin Lucero
|4 (1)
|0.29
|Luca Orellano
|2
|0.14
|Адриан Рикардо
|2
|0.14
|Agustin Bouzat
|2
|0.14
|Дженсон Лукас
|1
|0.07
|Ортега Франсиско
|1
|0.07
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.07
|Matias De los Santos II
|1
|0.07
|Касерес Сантьяго
|1
|0.07
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|6
|0.43
|Alan Sonora
|3
|0.21
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.21
|Бустос Фабрисио
|1
|0.07
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.07
|Ayrton Costa
|1
|0.07
|Rodrigo Marquez
|1
|0.07
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Alan Velasco
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Манкуэльо Федерико
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Ортега Франсиско
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Адриан Рикардо
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|4
|1
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Sergio Barreto
|3
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Соса Себастьян
|2
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
9
4 В 1-ом тайме 8
13 Во 2-ом тайме 1
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
12%
2
22%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
8
47%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
5
63%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
19
17
4 В 1-ом тайме 11
15 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
1
5%
6
35%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
8
42%
0
0%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
6
50%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0
Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - ЛДУ Кито 3:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Гуабира 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Байя 1:0 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Авельянеда 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|13
|9
|2
|2
|22 - 10
|29
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|3
|2
|26 - 10
|27
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|13
|7
|3
|3
|21 - 12
|24
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Бока Хуниорс
|13
|5
|6
|2
|11 - 8
|21
|7.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Колон
|13
|5
|4
|4
|10 - 15
|19
|10.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|11.
|Расинг Авельянеда
|13
|4
|6
|3
|10 - 6
|18
|12.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|4
|6
|3
|11 - 8
|18
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|4
|5
|4
|11 - 14
|17
|15.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|13
|5
|1
|7
|18 - 18
|16
|17.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|19.
|Дефенса и Хустисия
|13
|3
|6
|4
|13 - 12
|15
|20.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|21.
|Сармиенто
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|22.
|Банфилд
|13
|2
|7
|4
|10 - 13
|13
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|3.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|6.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|7.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|9.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|13.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|20.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|Эстудиантес Касерос
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|7.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|8.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|10.
|Банфилд
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|11.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|12.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|13.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|20.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|21.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|24.
|Сармиенто
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Эстудиантес Касерос
|Кастро Мануэль
|6
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|Муссис Франко
|4
|1