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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Верес
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Александрия
0' 8'
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
8
Гончаренко
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
77
Полулях
Никита
32
Петько
Сергей
17
Пасич
Геннадий
21
Панасенко
Сергей
42
Пасич
Евгений
7
Сергийчук
Михаил
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
8
Калюжный
Иван
16
Дришлюк
Кирилл
10
Третьяков
Максим
6
Ковалец
Кирилл
17
Кожушко
Олег
7
Гринь
Сергей
Верес
Александрия

История личных встреч

Верес
Александрия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пасич Геннадий 2 0.22
Гегедош Роберт 1 0.11
Немчанинов Дмитрий 1 0.11
Сергийчук Михаил 1 0.11
Солдат Игорь 1 0.11
Кучеров Валерий 1 0.11
Шестаков Михаил 1 0.11
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.11
Пасич Евгений 0 0
Панасенко Сергей 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 3 (1) 0.33
Ковалец Кирилл 1 0.11
Калюжный Иван 1 0.11
Бабогло Владислав 1 0.11
Гринь Сергей 1 0.11
Кожушко Олег 1 0.11
Спинелли Клаудио 1 0.11
Устименко Денис 1 0.11
Цуриков Андрей 0 0
Рыбалка Сергей 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучеров Валерий 4 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Пасич Геннадий 3 0
Сергийчук Михаил 1 1
Дахновский Виталий 1 1
Полулях Никита 2 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Панасенко Сергей 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Гечев Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 4 0
Рыбалка Сергей 2 0
Ковалец Кирилл 2 0
Дубра Каспар 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Кирюханцев Игорь 0 1
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Калюжный Иван 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Демченко Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

7
3
7 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

10
1
5 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

10
10
7 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
36%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4
Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0 Агробизнес - Верес 0:0 Верес - Николаев 3:1 Нива Тернополь - Верес 0:1
Александрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2
Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0 Александрия - Олимпик Донецк 2:0 Днепр-1 - Александрия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
5. Александрия 0:0 Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
6. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
7. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
8. Верес 0:0 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
9. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
11. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес 0:0 Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10. Александрия 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
11. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
8. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
11. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
12. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
14. Верес 0:0 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 1
5. Десна Безбородько Денис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
4. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
5. Минай Кулиев Эльдар 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Верес 13.1% (18)
X 53.3% (73)
Александрия 33.6% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Александрия
3.04
3.40
2.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:0 Александрия онлайн


Прогнозы на матч Верес 0:0 Александрия

Исход игры
Верес
13.2% (18)
Ничья
52.9% (72)
Александрия
33.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
21.32% (29)
Меньше
78.68% (107)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.5% (66)
0:1 Александрия
18.4% (25)
1:2 Александрия
14.7% (20)
1:0 Верес
6.6% (9)
2:1 Верес
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Верес
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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