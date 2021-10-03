Украина: Премьер-лига 2021-2022
Верес
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
Александрия
47
Когут
Богдан
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
17
Кожушко
Олег
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Гечев МихаилНападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
История личных встреч
Верес
Александрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасич Геннадий
|2
|0.22
|Гегедош Роберт
|1
|0.11
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.11
|Сергийчук Михаил
|1
|0.11
|Солдат Игорь
|1
|0.11
|Кучеров Валерий
|1
|0.11
|Шестаков Михаил
|1
|0.11
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.11
|Пасич Евгений
|0
|0
|Панасенко Сергей
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|3 (1)
|0.33
|Ковалец Кирилл
|1
|0.11
|Калюжный Иван
|1
|0.11
|Бабогло Владислав
|1
|0.11
|Гринь Сергей
|1
|0.11
|Кожушко Олег
|1
|0.11
|Спинелли Клаудио
|1
|0.11
|Устименко Денис
|1
|0.11
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Сергийчук Михаил
|1
|1
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Полулях Никита
|2
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|4
|0
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Дубра Каспар
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|1
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
7
3
7 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
1
5 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
36%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4
Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0 Агробизнес - Верес 0:0 Верес - Николаев 3:1 Нива Тернополь - Верес 0:1
Александрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2
Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0 Александрия - Олимпик Донецк 2:0 Днепр-1 - Александрия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|6.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Верес
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Александрия
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|14.
|Верес
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
|5.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|4.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|5.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
Прогнозы на матч Верес 0:0 Александрия
Исход игры
Верес
13.2% (18)
Ничья
52.9% (72)
Александрия
33.8% (46)
Тотал 2.5
Больше
21.32% (29)
Меньше
78.68% (107)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.5% (66)
0:1 Александрия
18.4% (25)
1:2 Александрия
14.7% (20)
1:0 Верес
6.6% (9)
2:1 Верес
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Верес
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!