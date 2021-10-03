Украина: Премьер-лига 2021-2022
Верес
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
Александрия
11' Желтая карточкаПолулях Никита
15' Желтая карточкаКалюжный Иван
20' Желтая карточкаДубра Каспар
45' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
66' Желтая карточкаБабогло Владислав
88' Желтая карточкаКирюханцев Игорь
47
Когут
Богдан
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
17
Кожушко
Олег
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Гечев МихаилНападающий
-
24 Igor Guk
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
Ход матча
11'
15'
20'
45'
66'
88'
История личных встреч
Верес
Александрия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пасич Геннадий
|2
|0.2
|Гегедош Роберт
|1
|0.1
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.1
|Сергийчук Михаил
|1
|0.1
|Солдат Игорь
|1
|0.1
|Кучеров Валерий
|1
|0.1
|Шестаков Михаил
|1
|0.1
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.1
|Пасич Евгений
|0
|0
|Панасенко Сергей
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|3 (1)
|0.3
|Ковалец Кирилл
|1
|0.1
|Калюжный Иван
|1
|0.1
|Бабогло Владислав
|1
|0.1
|Гринь Сергей
|1
|0.1
|Кожушко Олег
|1
|0.1
|Спинелли Клаудио
|1
|0.1
|Устименко Денис
|1
|0.1
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|4
|0
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Сергийчук Михаил
|1
|1
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Панасенко Сергей
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|5
|0
|Дубра Каспар
|3
|0
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Калюжный Иван
|2
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
100%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
7
3
7 В 1-ом тайме 1
0 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
10
1
5 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
10%
1
10%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
36%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4
Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 ВПК-Агро - Верес 0:4 Верес - Кристалл Херсон 2:0 Агробизнес - Верес 0:0 Верес - Николаев 3:1 Нива Тернополь - Верес 0:1
Александрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2
Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1 Десна - Александрия 4:1 Александрия - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Александрия 1:0 Александрия - Олимпик Донецк 2:0 Днепр-1 - Александрия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|5.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|6.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|7.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|8.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|11.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
|5.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
Прогнозы на матч Верес 0:0 Александрия
Исход игры
Верес
13.1% (18)
Ничья
53.3% (73)
Александрия
33.6% (46)
Тотал 2.5
Больше
21.17% (29)
Меньше
78.83% (108)
Обе команды забьют
Да
70.07% (96)
Нет
29.93% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.9% (67)
0:1 Александрия
18.2% (25)
1:2 Александрия
14.6% (20)
1:0 Верес
6.6% (9)
2:1 Верес
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Верес
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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