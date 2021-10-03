Украина: Премьер-лига 2021-2022
Металлист-1925
0:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Металлист
Минай
11' Желтая карточкаЧенбай Сергей
18' Желтая карточкаГабелок Артём
33' Желтая карточкаМатич Мислав
54' Желтая карточкаКоваленко Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Квакич АмарЗащитник
-
32 Голодюк ОлегПолузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia Zubkov
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Матич МиславЗащитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Полузащитник
-
23 Месхи МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Байдал АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
99 Кобак ЭдвардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Roman Bodnya
-
Главный тренер: Кобин Василий
Ход матча
11'
18'
33'
54'
История личных встреч
Металлист-1925
Минай
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батюшин Юрий
|2
|0.2
|Марлисон
|2
|0.2
|Голодюк Олег
|1
|0.1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.1
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.1
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вишневский Олег
|2
|0.22
|Байдал Антон
|2 (1)
|0.22
|Ахмедзаде Рустам
|1
|0.11
|Горин Олег
|1
|0.11
|Гончар Игорь
|0
|0
|Коваленко Богдан
|0
|0
|Хахлев Алексей
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Голодюк Олег
|2
|0
|Западня Артур
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Шершень Михаил
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|Селезнёв Евгений
|3
|0
|Кныш Данило
|2
|0
|Коваленко Богдан
|2
|0
|Багайоко Сиака
|2
|0
|Петрусенко Aлександр
|2
|0
|Гончар Игорь
|1
|0
|Синегуб Олег
|1
|0
|Месхи Михаил
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Кобак Эдвард
|1
|0
|Хахлев Алексей
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Семенко Андрей
|1
|0
|Матич Мислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2 Авангард Краматорск - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Волынь 1:1 Альянс - Металлист-1925 0:0 Полесье - Металлист-1925 0:0
Минай
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1
Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь - Минай 0:0 Минай - Ингулец 0:1 Динамо Киев - Минай 3:0 Минай - Олимпик Донецк 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Десна
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Минай
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заря
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Минай
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
|5.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
Прогнозы на матч Металлист-1925 0:0 Минай
Исход игры
Металлист-1925
80.1% (109)
Ничья
17.6% (24)
Минай
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
53.68% (73)
Нет
46.32% (63)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
36.8% (50)
2:1 Металлист-1925
34.6% (47)
1:1 Ничья
13.2% (18)
2:0 Металлист-1925
5.1% (7)
0:0 Ничья
3.7% (5)
3:2 Металлист-1925
2.2% (3)
1:2 Минай
1.5% (2)
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