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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Металлист-1925
0:0
Второй тайм: 66'

Стадион:
Минай
0'
11' Желтая карточка
Ченбай Сергей
18' Желтая карточка
Габелок Артём
33' Желтая карточка
Матич Мислав
54' Желтая карточка
Коваленко Богдан
66'
Металлист-1925
Минай

История личных встреч

Металлист-1925
Минай

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батюшин Юрий 2 0.2
Марлисон 2 0.2
Голодюк Олег 1 0.1
Кравченко Дмитрий 1 0.1
Крыськив Дмитрий 1 0.1
Фабиньо Энрике 0 0
Протасов Евгений 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вишневский Олег 2 0.22
Байдал Антон 2 (1) 0.22
Ахмедзаде Рустам 1 0.11
Горин Олег 1 0.11
Гончар Игорь 0 0
Коваленко Богдан 0 0
Хахлев Алексей 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 4 0
Ченбай Сергей 3 0
Голодюк Олег 2 0
Западня Артур 2 0
Габелок Артём 2 0
Шершень Михаил 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Марлисон 1 0
Коваленко Максим 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулиев Эльдар 3 1
Селезнёв Евгений 3 0
Кныш Данило 2 0
Коваленко Богдан 2 0
Багайоко Сиака 2 0
Петрусенко Aлександр 2 0
Гончар Игорь 1 0
Синегуб Олег 1 0
Месхи Михаил 1 0
Кучер Даниил 1 0
Байдал Антон 1 0
Кобак Эдвард 1 0
Хахлев Алексей 1 0
Горин Олег 1 0
Семенко Андрей 1 0
Матич Мислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
3
30%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2
Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2 Авангард Краматорск - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Волынь 1:1 Альянс - Металлист-1925 0:0 Полесье - Металлист-1925 0:0
Минай
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Минай - Львов 1:2 Ворскла - Минай 2:0 Минай - Черноморец Од 2:2 Минай - Шахтёр Донецк 1:1
Верес - Минай 1:0 Заря - Минай 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Александрия 1:0 Минай - Ворскла 1:2 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Заря - Минай 1:0 Днепр-1 - Минай 3:0 Львов - Минай 1:0 Минай - Десна 3:1 Рух Львов - Минай 2:0 Минай - Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь - Минай 0:0 Минай - Ингулец 0:1 Динамо Киев - Минай 3:0 Минай - Олимпик Донецк 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Заря 1:0 Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
5. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
6. Александрия Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Десна 0:1 Заявка 10 5 1 4 13 - 15 16
8. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
9. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
11. Металлист-1925 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Минай 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 11 7
14. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
15. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна 0:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Заря 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
6. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
12. Минай 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря 1:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Металлист-1925 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
8. Десна 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
11. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
12. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 1
5. Десна Безбородько Денис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Александрия Бабогло Владислав 5 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
5. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Матич Мислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Габелок Артём получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Ченбай Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Металлист-1925 80.1% (109)
X 17.6% (24)
Минай 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Минай
2.75
3.25
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист-1925 0:0 Минай онлайн


Прогнозы на матч Металлист-1925 0:0 Минай

Исход игры
Металлист-1925
80.1% (109)
Ничья
17.6% (24)
Минай
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (56)
Меньше
58.82% (80)
Обе команды забьют
Да
53.68% (73)
Нет
46.32% (63)
Популярный счёт
1:0 Металлист-1925
36.8% (50)
2:1 Металлист-1925
34.6% (47)
1:1 Ничья
13.2% (18)
2:0 Металлист-1925
5.1% (7)
0:0 Ничья
3.7% (5)
3:2 Металлист-1925
2.2% (3)
1:2 Минай
1.5% (2)
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