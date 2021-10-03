Украина: Премьер-лига 2021-2022
Заря
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Славутич-Арена
Десна
6' Желтая карточкаЛитовка Игорь
0:0
7' Не забитый пенальтиБулеца Сергей
12' Желтая карточкаХомченовский Дмитрий
1:0
19' ГолБулеца Сергей
37' Желтая карточкаБолбат Сергей
48' Желтая карточкаЦвек Ловро
57' Желтая карточкаБудковский Филипп
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Громов АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
7'
0:0
19'
1:0
37'
48'
История личных встреч
Заря
Десна
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кочергин Владислав
|5
|0.5
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.3
|Захеди Шахаб
|3
|0.3
|Овусу Раймонд
|3
|0.3
|Булеца Сергей
|2
|0.2
|Гладкий Александр
|2 (1)
|0.2
|Фагундес Кристиан
|1
|0.1
|Назарина Егор
|1
|0.1
|Кабаев Владислав
|1
|0.1
|Громов Артём
|0
|0
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Десна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безбородько Денис
|5
|0.5
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.2
|Тотовицкий Андрей
|2
|0.2
|Завийский Тарас
|2
|0.2
|Волошин Викентий
|1
|0.1
|Будковский Филипп
|1
|0.1
|Картушов Егор
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|4
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Фаворов Денис
|2
|0
|Гладкий Александр
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Сайяд Аллахьяр
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Десна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селин Евгений
|4
|0
|Завийский Тарас
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Цымбалюк Евгений
|2
|0
|Домбровский Андрей
|2
|0
|Сафронов Александр
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Литовка Игорь
|1
|0
|Мисак Роман
|1
|0
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|Будковский Филипп
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ковтун Алексей
|1
|0
|Жук Вадим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
5
56%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-ом тайме 4
12 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
15%
1
7%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
40%
7
50%
76-90
Пропущено
9
13
3 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1
Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Заря - Минай 1:0 Олимпик Донецк - Заря 2:1 Заря - Олимпик Донецк 2:1 Александрия - Заря 1:1
Десна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4
Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0 Десна - Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:0 Рух Львов - Десна 0:4 Десна - Ингулец 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 9
|20
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Десна
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|11.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 13
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Минай
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 11
|7
|14.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заря
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Минай
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Металлист-1925
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|8.
|Десна
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|10.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|12.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
|5.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|5.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
Прогнозы на матч Заря 1:0 Десна
Исход игры
Заря
89.7% (122)
Ничья
5.9% (8)
Десна
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.52% (79)
Меньше
41.48% (56)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
2:1 Заря
51.5% (70)
1:0 Заря
19.9% (27)
2:0 Заря
13.2% (18)
1:1 Ничья
5.9% (8)
3:1 Заря
3.7% (5)
1:2 Десна
2.2% (3)
0:1 Десна
2.2% (3)
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