  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Десна
0'
6' Желтая карточка
Литовка Игорь
0:0
7' Не забитый пенальти
Булеца Сергей
12' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
1:0
19' Гол
Булеца Сергей
37' Желтая карточка
Болбат Сергей
48' Желтая карточка
Цвек Ловро
57' Желтая карточка
Будковский Филипп
64'
53
Мацапура
Дмитрий
45
Фаворов
Денис
4
Цвек
Ловро
32
Имереков
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
28
Громов
Артём
29
Назарина
Егор
23
Булеца
Сергей
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
90
Сайяд
Аллахьяр
72
Литовка
Игорь
2
Жук
Вадим
6
Ковтун
Алексей
33
Селин
Евгений
12
Картушов
Егор
9
Арвеладзе
Леван
8
Домбровский
Андрей
17
Завийский
Тарас
7
Болбат
Сергей
20
Безбородько
Денис
11
Калитвинцев
Владислав
Заря
Десна

История личных встреч

Заря
Десна

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
1:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочергин Владислав 5 0.5
Сайяд Аллахьяр 3 0.3
Захеди Шахаб 3 0.3
Овусу Раймонд 3 0.3
Булеца Сергей 2 0.2
Гладкий Александр 2 (1) 0.2
Фагундес Кристиан 1 0.1
Назарина Егор 1 0.1
Кабаев Владислав 1 0.1
Громов Артём 0 0
Вернидуб Виталий 0 0
Имереков Максим 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Леовижилду 0 0
Десна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безбородько Денис 5 0.5
Калитвинцев Владислав 2 0.2
Тотовицкий Андрей 2 0.2
Завийский Тарас 2 0.2
Волошин Викентий 1 0.1
Будковский Филипп 1 0.1
Картушов Егор 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернидуб Виталий 4 0
Хомченовский Дмитрий 4 0
Имереков Максим 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Фаворов Денис 2 0
Гладкий Александр 1 0
Лунёв Максим 1 0
Сайяд Аллахьяр 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Десна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селин Евгений 4 0
Завийский Тарас 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Цымбалюк Евгений 2 0
Домбровский Андрей 2 0
Сафронов Александр 2 0
Волошин Викентий 2 0
Картушов Егор 1 0
Литовка Игорь 1 0
Мисак Роман 1 0
Арвеладзе Леван 1 0
Будковский Филипп 1 0
Болбат Сергей 1 0
Ковтун Алексей 1 0
Жук Вадим 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
5
56%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-ом тайме 4
12 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
15%
1
7%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
40%
7
50%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-ом тайме 9
6 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1
Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1 Динамо Киев - Заря 1:0 Заря - Александрия 2:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Заря - Минай 1:0 Олимпик Донецк - Заря 2:1 Заря - Олимпик Донецк 2:1 Александрия - Заря 1:1
Десна
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Десна - Металлист-1925 1:2 Десна - Рух Львов 1:0 Ворскла - Десна 2:2 Десна - Верес 0:4
Динамо Киев - Десна 4:0 Десна - Днепр-1 2:1 Десна - Ингулец 2:0 Мариуполь - Десна 1:2 Десна - Черноморец Од 3:0 Мариуполь - Десна 4:1 Ворскла - Десна 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Десна 1:0 Минай - Десна 3:1 Десна - Александрия 4:1 Десна - Олимпик Донецк 2:0 Десна - Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк - Десна 4:0 Рух Львов - Десна 0:4 Десна - Ингулец 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Заря 1:0 Заявка 10 6 2 2 21 - 9 20
5. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
6. Александрия Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Десна 0:1 Заявка 10 5 1 4 13 - 15 16
8. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
9. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
10. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
11. Металлист-1925 0:0 Заявка 10 3 2 5 8 - 13 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Минай 0:0 Заявка 9 1 4 4 6 - 11 7
14. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
15. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна 0:1 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Заря 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
6. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
12. Минай 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря 1:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Металлист-1925 0:0 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
8. Десна 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
10. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
11. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
12. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай 0:0 Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
4. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 1
5. Десна Безбородько Денис 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Александрия Бабогло Владислав 5 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
5. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
Весь список
Прогнозы 136
Заря 89.7% (122)
X 5.9% (8)
Десна 4.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Десна
1.80
6.80
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Заря 1:0 Десна онлайн


Прогнозы на матч Заря 1:0 Десна

Исход игры
Заря
89.7% (122)
Ничья
5.9% (8)
Десна
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.52% (79)
Меньше
41.48% (56)
Обе команды забьют
Да
63.7% (86)
Нет
36.3% (49)
Популярный счёт
2:1 Заря
51.5% (70)
1:0 Заря
19.9% (27)
2:0 Заря
13.2% (18)
1:1 Ничья
5.9% (8)
3:1 Заря
3.7% (5)
1:2 Десна
2.2% (3)
0:1 Десна
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 