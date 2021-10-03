Подача, превратившаяся в удар с левого фланга, Пятов "смахнул" мяч в сторону. Чуть не пришлось ему доставить мяч из ворот. Неожиданно опасная ситуация вышла.

Идут в атаку "горняки", Марлон на левый край, Матвиенко убрал на замахе соперника, перевод на правый край.

Попытка прорваться через частокол ног не удалась у Марлоса. Аут для "Шахтёра".

Витиньо! Марлон "подарил" момент для Витиньо, который с левой ноги бил в дальний верхний угол, но немного выше. Не успевал накрывать соперника Марлон.

39' Кедзёра с трудом достал игровой снаряд на правом фланге, довели мяч до Витиньо, который пробил по воротам с линии штрафной площади! Выше цели...

38' Забарный дальше на Кёдзера, ещё передача на Сирота. Катают мяч в обороне киевляне и быстро выходят в атаку.

37' В центре поля на газоне Педриньо. Количество нарушений возросло, по ногам только больше стали попадать игроки, а не по мячу.

36' Лежит на газоне Цыганков, в верховой борьбе с Матвиенко ему досталось. Разыгрывать стандарт предстоит Бущану.

34' Нарушил правила Степаненко в центре поля, быстро разыграли стандарт хозяева, передача на Шапаренко, тот на Цыганкова, который пробить не сумел...

33' На чужой половине поля с мячом игроки "Шахтёра", не спешат они развивать свою атаку, но чуть не получили контратаку.

32' Степаненко и Педриньо не поделили мяч, который ушёл за пределы поля.

30' Четверть часа до конца первого тайма, угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу, серия рикошетов, удар! Но в защитника! Ух, снова "загорелось" во владениях Бущана.

29' Выдохнул стадион! Марлос с левой ноги с линии штрафной площади в стиле Роббена подкручивал, но мяч прошёл рядом с боковой стойкой!

28' Достаточно жёсткая игра пошла, но Забарный показал, что можно и чисто в подкатах играть.

27' Жёлтая карточка для Марлона, который нарушил правила на Витиньо. Схватил за футболку, затем по ногам игрок "Шахтёра" нанёс. Все заслуженно.

26' Караваев решился на удар, но мяч слетел с ноги, поэтому пробить по воротам соперника у него не вышло с достаточной силой. Точно в руки Пятову.

25' Буяльский оказался на газоне после столкновения с Педриньо, тянул этот фол на карточку, но арбитр решил обойтись без предупреждения.

24' Марлон потерял мяч под натиском Витиньо. Однако быстро вернули игровой снаряд в свои владения донецкие игроки. Марлос сыграл на Степаненко, но дальше атака не прошла.

22' Высокий прессинг включили донецкие игроки, заставили ошибиться оборону киевлян при начале атаки. Аут для "Шахтёра".

21' На половине поля соперника "Шахтёр", Марлон передача на край, подача Забарный скинул игровой снаряд Бущану.

20' Середина первого тайма. Оба клуба готовы к тому, чтобы открыть счёт в матче. Забарный за пределами поля, оказывают ему помощь. Просит он арбитра разрешить ему вернуться в игру.

18' Вторая подача совершенно нерезультативная вышла.

17' Подача и удар в ближний верхний угол! Бущан перевёл мяч через перекладину, отметившись отличным сейвом! Ещё один корнер.

15' Забарный опередил соперника, выбив мяч на угловой.

14' Не удалось прорваться по правому краю Цыганкову, потерял он мяч в борьбе с Соломоном Манором.

13' Пешком начинает атаку Марлон, передача на ближнего партнёра-защитника, тот назад сыграл. "Шахтёр" слишком уж медленно идёт на половину поля соперника.

11' Через центральную зону свою атаку проводят киевляне, перевод налево на Де Пена, котроый мяч потеря.

10' Десять минут прошло в матче. В позиционной атаке "Шахтёр", передача на левый край на Манора Соломна, тот в касание на партнёра, но мяч потерян.

8' Следом был ответ от "Шахтёра", но удар выше ворот вышел у Марлоса. На встречных курсах пошла игра!

7' Штанга! Ух, какой момент у "Динамо" получился! Прорыв по левому краю, передача на Де Пена, который мощно с левой ноги пробил в ближний нижний, Пятов немного растерялся, но его выручила штанга!

6' Аут на левом фланге атаки бросил Матвиенко, передача на Марлоса, тот назад сыграл. Спиной к чужим воротам располагаются игроки "Шахтёра". Нет у них вариантов продолжения.

5' Степаненко выполнил передачу на Соломона, но развить контратаку не вышло у "Шахтёра".

4' Киевляне с мячом большую часть времени проводят, перевод на левый край последовал, но вновь нет подачи.

3' На половине поля соперника обосновались киевляне, серия аутов в их исполнении, как попытка прорваться к воротам соперника через правый край. До сих пор непривычный Луческу в роли наставника киевлян пока что спокоен.