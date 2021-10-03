Украина: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Киев
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Киев)
Шахтёр Донецк
25' Желтая карточкаМарлон
30
Пятов
Андрей
5
Марлон
21
Патрик
Алан
38
Педриньо
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Антюх ДенисПолузащитник
-
19 Гармаш ДенисНападающий
-
73 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
25'
История личных встреч
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
54.2%
16 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 28 побед
60 матчей
33.3%
11.7%
55%
20 побед 7 ничьих 33 победы
Первый тайм
26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.7%
31.7%
46.6%
13 побед 19 ничьих 28 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|7 (4)
|0.7
|Буяльский Виталий
|5
|0.5
|Гармаш Денис
|3
|0.3
|Де Пена Карлос
|2
|0.2
|Тымчик Александр
|1
|0.1
|Шапаренко Николай
|1
|0.1
|Рамирес Эрик
|1
|0.1
|Кедзёра Томаш
|1
|0.1
|Попов Денис II
|1
|0.1
|Сирота Александр
|1
|0.1
|Караваев Александр
|0
|0
|Шкурин Илья
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.6
|Судаков Георгий
|3
|0.3
|Патрик Алан
|2
|0.2
|Тете
|2
|0.2
|Мудрик Михаил
|1
|0.1
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.1
|Степаненко Тарас
|1
|0.1
|Манор Соломон
|1
|0.1
|Корниенко Виктор
|1
|0.1
|Дентиньо
|1
|0.1
|Сикан Даниил
|1
|0.1
|Фернандо Педро
|1
|0.1
|Педриньо II
|1
|0.1
|Конопля Ефим
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Матвиенко Николай
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Тете
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
13 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
7
41%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
12%
5
42%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
23
22
16 В 1-ом тайме 9
7 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
4
17%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
8
35%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
3
13%
9
41%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0
Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Люцерн - Динамо Киев 3:3
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5
Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 2
|26
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 5
|23
|3.
|Ворскла
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 7
|21
|4.
|Заря
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|22 - 9
|20
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 12
|19
|6.
|Александрия
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 7
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 16
|16
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|9.
|Верес
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|12.
|Ингулец
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 24
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|12 - 25
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 5
|17
|2.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 0
|16
|3.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|7.
|Верес
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|12.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 1
|11
|3.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|10.
|Десна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|14.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Минай
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Ворскла
|Тилль Оливье
|5
|1
|4
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|2
|5.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Львов
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|3.
|Александрия
|Бабогло Владислав
|5
|0
|4.
|Мариуполь
|Мампаси Марк
|5
|0
|5.
|Шахтёр Донецк
|Марлон
|3
|1
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк
Исход игры
Динамо Киев
31.5% (46)
Ничья
34.9% (51)
Шахтёр Донецк
33.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
58.52% (79)
Меньше
41.48% (56)
Обе команды забьют
Да
88.15% (119)
Нет
11.85% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (40)
1:2 Шахтёр Донецк
22.6% (33)
2:1 Динамо Киев
19.2% (28)
1:0 Динамо Киев
6.8% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
0:1 Шахтёр Донецк
2.7% (4)
2:3 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
1:3 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
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