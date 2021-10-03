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  4. Премьер-лига 2021-2022

Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
0:0
Перерыв

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
25' Желтая карточка
Марлон
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
15
Цыганков
Виктор
22
Витиньо
Витор
V
10
Шапаренко
Николай
14
Де
Пена
Карлос
29
Буяльский
Виталий
30
Пятов
Андрей
2
Додо
Домилсон
5
Марлон
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
11
Марлос
Ромеро
7
Майкон
Барберан
6
Степаненко
Тарас
19
Манор
Соломон
21
Патрик
Алан
38
Педриньо
II
Динамо Киев
Шахтёр Донецк

Ход матча

25'
 
Марлон

История личных встреч

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
54.2%
16 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 28 побед

60 матчей

33.3%
11.7%
55%
20 побед 7 ничьих 33 победы

Первый тайм

26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.7%
31.7%
46.6%
13 побед 19 ничьих 28 побед

История матчей

С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 7 (4) 0.7
Буяльский Виталий 5 0.5
Гармаш Денис 3 0.3
Де Пена Карлос 2 0.2
Тымчик Александр 1 0.1
Шапаренко Николай 1 0.1
Рамирес Эрик 1 0.1
Кедзёра Томаш 1 0.1
Попов Денис II 1 0.1
Сирота Александр 1 0.1
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Андриевский Александр 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Лассина 6 (1) 0.6
Судаков Георгий 3 0.3
Патрик Алан 2 0.2
Тете 2 0.2
Мудрик Михаил 1 0.1
Марлос Ромеро 1 (1) 0.1
Степаненко Тарас 1 0.1
Манор Соломон 1 0.1
Корниенко Виктор 1 0.1
Дентиньо 1 0.1
Сикан Даниил 1 0.1
Фернандо Педро 1 0.1
Педриньо II 1 0.1
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Матвиенко Николай 0 0
Додо Домилсон 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 4 0
Сидорчук Сергей 3 0
Буяльский Виталий 3 0
Гармаш Денис 2 0
Забарный Илья 2 0
Шабанов Артём 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Тымчик Александр 1 0
Супряга Владислав 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 2 0
Тете 2 0
Додо Домилсон 0 1
Антонио Маркос 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Майкон Барберан 1 0
Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
13 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
7
41%
3
25%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
2
12%
5
42%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

23
22
16 В 1-ом тайме 9
7 Во 2-ом тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
4
17%
3
14%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
8
35%
4
18%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
3
13%
9
41%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бавария - Динамо Киев 5:0 Рух Львов - Динамо Киев 0:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Александрия 1:0
Динамо Киев - Бенфика 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Динамо Киев - Десна 4:0 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Заря - Динамо Киев 1:2 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Динамо Киев - Газишехир Газиантеп 3:2 Унион Берлин - Динамо Киев 1:1 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Серветт - Динамо Киев 1:1 Люцерн - Динамо Киев 3:3
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5
Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Львов - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 0:4 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 0:0 Заявка 10 8 2 0 25 - 2 26
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 10 7 2 1 23 - 5 23
3. Ворскла Заявка 10 6 3 1 19 - 7 21
4. Заря Заявка 10 6 2 2 22 - 9 20
5. Днепр-1 Заявка 10 6 1 3 14 - 12 19
6. Александрия Заявка 10 5 3 2 10 - 7 18
7. Десна Заявка 10 5 1 4 13 - 16 16
8. Металлист-1925 Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
9. Верес Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
10. Рух Львов Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
11. Колос Ковалёвка Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
12. Ингулец Заявка 10 2 2 6 9 - 18 8
13. Львов Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
14. Черноморец Од Заявка 10 1 3 6 11 - 24 6
15. Минай Заявка 9 1 3 5 6 - 12 6
16. Мариуполь Заявка 10 1 1 8 12 - 25 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 7 5 2 0 17 - 5 17
2. Динамо Киев 0:0 Заявка 6 5 1 0 18 - 0 16
3. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Заря Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
7. Верес Заявка 5 2 3 0 3 - 1 9
8. Металлист-1925 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
9. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
12. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 5 0 0 5 6 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
2. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 1 11
3. Динамо Киев 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
9. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
10. Десна Заявка 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Ингулец Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
13. Черноморец Од Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
14. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Минай Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Ворскла Тилль Оливье 5 1 4
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 2
5. Ворскла Степанюк Руслан 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Львов Ньярко Эрнест 5 0
3. Александрия Бабогло Владислав 5 0
4. Мариуполь Мампаси Марк 5 0
5. Шахтёр Донецк Марлон 3 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв.
  • Опасный момент
    44'
    Витиньо! Марлон "подарил" момент для Витиньо, который с левой ноги бил в дальний верхний угол, но немного выше. Не успевал накрывать соперника Марлон.
  • 43'
    Попытка прорваться через частокол ног не удалась у Марлоса. Аут для "Шахтёра".
  • 42'
    Идут в атаку "горняки", Марлон на левый край, Матвиенко убрал на замахе соперника, перевод на правый край.
  • 41'
    Подача, превратившаяся в удар с левого фланга, Пятов "смахнул" мяч в сторону. Чуть не пришлось ему доставить мяч из ворот. Неожиданно опасная ситуация вышла.
  • 39'
    Кедзёра с трудом достал игровой снаряд на правом фланге, довели мяч до Витиньо, который пробил по воротам с линии штрафной площади! Выше цели...
  • 38'
    Забарный дальше на Кёдзера, ещё передача на Сирота. Катают мяч в обороне киевляне и быстро выходят в атаку.
  • 37'
    В центре поля на газоне Педриньо. Количество нарушений возросло, по ногам только больше стали попадать игроки, а не по мячу.
  • 36'
    Лежит на газоне Цыганков, в верховой борьбе с Матвиенко ему досталось. Разыгрывать стандарт предстоит Бущану.
  • 34'
    Нарушил правила Степаненко в центре поля, быстро разыграли стандарт хозяева, передача на Шапаренко, тот на Цыганкова, который пробить не сумел...
  • 33'
    На чужой половине поля с мячом игроки "Шахтёра", не спешат они развивать свою атаку, но чуть не получили контратаку.
  • 32'
    Степаненко и Педриньо не поделили мяч, который ушёл за пределы поля.
  • Опасный момент
    30'
    Четверть часа до конца первого тайма, угловой удар заработали гости. Подача на ближнюю штангу, серия рикошетов, удар! Но в защитника! Ух, снова "загорелось" во владениях Бущана.
  • Опасный момент
    29'
    Выдохнул стадион! Марлос с левой ноги с линии штрафной площади в стиле Роббена подкручивал, но мяч прошёл рядом с боковой стойкой!
  • 28'
    Достаточно жёсткая игра пошла, но Забарный показал, что можно и чисто в подкатах играть.
  • Желтая карточка
    27'
    Жёлтая карточка для Марлона, который нарушил правила на Витиньо. Схватил за футболку, затем по ногам игрок "Шахтёра" нанёс. Все заслуженно.
  • 26'
    Караваев решился на удар, но мяч слетел с ноги, поэтому пробить по воротам соперника у него не вышло с достаточной силой. Точно в руки Пятову.
  • 25'
    Буяльский оказался на газоне после столкновения с Педриньо, тянул этот фол на карточку, но арбитр решил обойтись без предупреждения.
  • 24'
    Марлон потерял мяч под натиском Витиньо. Однако быстро вернули игровой снаряд в свои владения донецкие игроки. Марлос сыграл на Степаненко, но дальше атака не прошла.
  • 22'
    Высокий прессинг включили донецкие игроки, заставили ошибиться оборону киевлян при начале атаки. Аут для "Шахтёра".
  • 21'
    На половине поля соперника "Шахтёр", Марлон передача на край, подача Забарный скинул игровой снаряд Бущану.
  • 20'
    Середина первого тайма. Оба клуба готовы к тому, чтобы открыть счёт в матче. Забарный за пределами поля, оказывают ему помощь. Просит он арбитра разрешить ему вернуться в игру.
  • Угловой
    18'
    Вторая подача совершенно нерезультативная вышла.
  • Угловой
    17'
    Подача и удар в ближний верхний угол! Бущан перевёл мяч через перекладину, отметившись отличным сейвом! Ещё один корнер.
  • Угловой
    15'
    Забарный опередил соперника, выбив мяч на угловой.
  • 14'
    Не удалось прорваться по правому краю Цыганкову, потерял он мяч в борьбе с Соломоном Манором.
  • 13'
    Пешком начинает атаку Марлон, передача на ближнего партнёра-защитника, тот назад сыграл. "Шахтёр" слишком уж медленно идёт на половину поля соперника.
  • 11'
    Через центральную зону свою атаку проводят киевляне, перевод налево на Де Пена, котроый мяч потеря.
  • 10'
    Десять минут прошло в матче. В позиционной атаке "Шахтёр", передача на левый край на Манора Соломна, тот в касание на партнёра, но мяч потерян.
  • 8'
    Следом был ответ от "Шахтёра", но удар выше ворот вышел у Марлоса. На встречных курсах пошла игра!
  • Штанга
    7'
    Штанга! Ух, какой момент у "Динамо" получился! Прорыв по левому краю, передача на Де Пена, который мощно с левой ноги пробил в ближний нижний, Пятов немного растерялся, но его выручила штанга!
  • 6'
    Аут на левом фланге атаки бросил Матвиенко, передача на Марлоса, тот назад сыграл. Спиной к чужим воротам располагаются игроки "Шахтёра". Нет у них вариантов продолжения.
  • 5'
    Степаненко выполнил передачу на Соломона, но развить контратаку не вышло у "Шахтёра".
  • 4'
    Киевляне с мячом большую часть времени проводят, перевод на левый край последовал, но вновь нет подачи.
  • 3'
    На половине поля соперника обосновались киевляне, серия аутов в их исполнении, как попытка прорваться к воротам соперника через правый край. До сих пор непривычный Луческу в роли наставника киевлян пока что спокоен.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался.
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Марлон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Динамо Киев
31.5% (46)
Ничья
34.9% (51)
Шахтёр Донецк
33.6% (49)
Тотал 2.5
Больше
58.52% (79)
Меньше
41.48% (56)
Обе команды забьют
Да
88.15% (119)
Нет
11.85% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (40)
1:2 Шахтёр Донецк
22.6% (33)
2:1 Динамо Киев
19.2% (28)
1:0 Динамо Киев
6.8% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
0:1 Шахтёр Донецк
2.7% (4)
2:3 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
1:3 Шахтёр Донецк
2.1% (3)
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