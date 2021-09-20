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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Киев
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Динамо Киев
Шахтёр Донецк

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
54.2%
-20.9%
16 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

0%
8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы

Первый тайм

0%
38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

0%
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 28 побед

60 матчей

33.3%
11.7%
55%
20 побед 7 ничьих 33 победы

Первый тайм

26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед

Второй тайм

21.7%
31.7%
46.6%
13 побед 19 ничьих 28 побед

История матчей

С
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
С
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
1:2
С
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
С
0:1
ПЛ
2:1
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
2:0
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
С
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
С
0:2
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
С
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
2:3
ПЛ
0:0
С
1:3
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
1:0
К
1:0
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:1
ПЛ
1:0
С
1:1
К
2:0
КПК
4:5
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 7 (4) 0.78
Буяльский Виталий 5 0.56
Гармаш Денис 3 0.33
Де Пена Карлос 2 0.22
Тымчик Александр 1 0.11
Шапаренко Николай 1 0.11
Рамирес Эрик 1 0.11
Кедзёра Томаш 1 0.11
Попов Денис II 1 0.11
Сирота Александр 1 0.11
Караваев Александр 0 0
Шкурин Илья 0 0
Миколенко Виталий 0 0
Андриевский Александр 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Лассина 6 (1) 0.67
Судаков Георгий 3 0.33
Патрик Алан 2 0.22
Тете 2 0.22
Мудрик Михаил 1 0.11
Марлос Ромеро 1 (1) 0.11
Степаненко Тарас 1 0.11
Манор Соломон 1 0.11
Корниенко Виктор 1 0.11
Дентиньо 1 0.11
Сикан Даниил 1 0.11
Фернандо Педро 1 0.11
Педриньо II 1 0.11
Конопля Ефим 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Матвиенко Николай 0 0
Додо Домилсон 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шапаренко Николай 4 0
Сидорчук Сергей 3 0
Буяльский Виталий 3 0
Гармаш Денис 2 0
Забарный Илья 2 0
Шабанов Артём 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кедзёра Томаш 1 0
Тымчик Александр 1 0
Супряга Владислав 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 2 1
Кривцов Сергей 2 0
Тете 2 0
Додо Домилсон 0 1
Антонио Маркос 1 0
Марлос Ромеро 1 0
Майкон Барберан 1 0
Корниенко Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 17.39% (4) 17.39% (4) 34.78% (8) 13.04% (3) 4.35% (1) 13.04% (3)
 Шахтёр Донецк 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 4.55% (1) 40.91% (9)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Бавария 5:0 Динамо Киев Рух Львов 0:2 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия
Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 4:1 Верес Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк
Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 9 8 1 0 25 - 2 25
2. Шахтёр Донецк Заявка 9 7 1 1 23 - 5 22
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
4. Александрия Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Заря Заявка 9 5 2 2 20 - 9 17
6. Десна Заявка 9 5 1 3 13 - 14 16
7. Днепр-1 Заявка 9 5 1 3 13 - 12 16
8. Верес Заявка 9 3 2 4 9 - 12 11
9. Металлист-1925 Заявка 9 3 1 5 8 - 13 10
10. Ингулец Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
11. Рух Львов Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
12. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
13. Львов Заявка 9 1 3 5 6 - 14 6
14. Черноморец Од Заявка 9 1 3 5 10 - 22 6
15. Минай Заявка 8 1 3 4 6 - 11 6
16. Мариуполь Заявка 9 1 1 7 12 - 23 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 5 5 0 0 18 - 0 15
2. Ворскла Заявка 6 4 2 0 14 - 5 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Десна Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5. Днепр-1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6. Верес Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Заря Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Рух Львов Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
9. Александрия Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
10. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Минай Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Ингулец Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
14. Львов Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
15. Черноморец Од Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 4 0 0 4 6 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
2. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 1 0 12 - 1 10
3. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Заря Заявка 4 3 1 0 14 - 5 10
5. Днепр-1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6. Ворскла Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Колос Ковалёвка Заявка 3 1 1 1 2 - 7 4
8. Ингулец Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
9. Мариуполь Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
10. Металлист-1925 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
11. Десна Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Черноморец Од Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
13. Верес Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
14. Львов Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
15. Минай Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
16. Рух Львов Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Динамо Киев Цыганков Виктор 7 4 1
2. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 6 1 0
3. Десна Безбородько Денис 5 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 5 0 1
5. Динамо Киев Буяльский Виталий 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 4 1
2. Колос Ковалёвка Ром Матия 3 1
3. Минай Кулиев Эльдар 3 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 2
5. Заря Вернидуб Виталий 4 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Динамо Киев 35.4% (17)
    X 33.3% (16)
    Шахтёр Донецк 31.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    2.75
    3.64
    2.77
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк онлайн


    Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Динамо Киев
    35.4% (17)
    Ничья
    33.3% (16)
    Шахтёр Донецк
    31.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (45)
    Нет
    6.25% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Киев
    25% (12)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    1:2 Шахтёр Донецк
    20.8% (10)
    2:2 Ничья
    12.5% (6)
    1:3 Шахтёр Донецк
    6.3% (3)
    1:0 Динамо Киев
    6.3% (3)
    3:2 Динамо Киев
    4.2% (2)
    2:3 Шахтёр Донецк
    4.2% (2)
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    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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