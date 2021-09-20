Украина: Премьер-лига 2021-2022
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Шахтёр Донецк
История личных встреч
Динамо Киев
Шахтёр Донецк
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
54.2%
-20.9%
16 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
37.5%
8.3%
13 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
0%
8.3%
91.7%
0 побед 3 ничьи 33 победы
Первый тайм
0%
38.9%
61.1%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
0%
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 28 побед
60 матчей
33.3%
11.7%
55%
20 побед 7 ничьих 33 победы
Первый тайм
26.7%
45%
28.3%
16 побед 27 ничьих 17 побед
Второй тайм
21.7%
31.7%
46.6%
13 побед 19 ничьих 28 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыганков Виктор
|7 (4)
|0.78
|Буяльский Виталий
|5
|0.56
|Гармаш Денис
|3
|0.33
|Де Пена Карлос
|2
|0.22
|Тымчик Александр
|1
|0.11
|Шапаренко Николай
|1
|0.11
|Рамирес Эрик
|1
|0.11
|Кедзёра Томаш
|1
|0.11
|Попов Денис II
|1
|0.11
|Сирота Александр
|1
|0.11
|Караваев Александр
|0
|0
|Шкурин Илья
|0
|0
|Миколенко Виталий
|0
|0
|Андриевский Александр
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.67
|Судаков Георгий
|3
|0.33
|Патрик Алан
|2
|0.22
|Тете
|2
|0.22
|Мудрик Михаил
|1
|0.11
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.11
|Степаненко Тарас
|1
|0.11
|Манор Соломон
|1
|0.11
|Корниенко Виктор
|1
|0.11
|Дентиньо
|1
|0.11
|Сикан Даниил
|1
|0.11
|Фернандо Педро
|1
|0.11
|Педриньо II
|1
|0.11
|Конопля Ефим
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Матвиенко Николай
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шапаренко Николай
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Буяльский Виталий
|3
|0
|Гармаш Денис
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кедзёра Томаш
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|2
|1
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Тете
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Марлос Ромеро
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|Шахтёр Донецк
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|40.91% (9)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +9 =6 -5Бавария 5:0 Динамо Киев Рух Львов 0:2 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 1:0 Александрия
Динамо Киев 0:0 Бенфика Металлист-1925 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 7:0 Колос Ковалёвка Динамо Киев 4:0 Десна Ингулец 1:1 Динамо Киев Интер Милан 3:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Минай Заря 1:2 Динамо Киев Фенербахче 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Верес Динамо Киев 3:2 Газишехир Газиантеп Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Атлетик Б 1:0 Динамо Киев Ницца 2:1 Динамо Киев Серветт 1:1 Динамо Киев Люцерн 3:3 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +14 =3 -3Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 4:1 Верес Шахтёр Донецк 3:0 Динамо Киев Мариуполь 0:5 Шахтёр Донецк
Шериф 2:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 Минай 1:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:2 Монако Черноморец Од 0:3 Шахтёр Донецк Монако 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 Шахтёр Донецк 2:1 Генк Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Генк 1:2 Шахтёр Донецк Львов 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Ингулец Шахтёр Донецк 1:0 Ингулец Минай 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Александрия 2:0 Шахтёр Донецк
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 2
|25
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 5
|22
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|Александрия
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|5.
|Заря
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 9
|17
|6.
|Десна
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 14
|16
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Верес
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|Ингулец
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|13.
|Львов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|15.
|Минай
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|12 - 23
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 0
|15
|2.
|Ворскла
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Десна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Заря
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|Александрия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Минай
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Ингулец
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|Львов
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|6 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 1
|10
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заря
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 5
|10
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Ворскла
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 7
|4
|8.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|11.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Верес
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|14.
|Львов
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Минай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|Рух Львов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Динамо Киев
|Цыганков Виктор
|7
|4
|1
|2.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|6
|1
|0
|3.
|Десна
|Безбородько Денис
|5
|0
|1
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|5
|0
|1
|5.
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|2.
|Колос Ковалёвка
|Ром Матия
|3
|1
|3.
|Минай
|Кулиев Эльдар
|3
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|2
|5.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|4
|0
Прогнозы на матч Динамо Киев - Шахтёр Донецк
Исход игры
Динамо Киев
35.4% (17)
Ничья
33.3% (16)
Шахтёр Донецк
31.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
72.92% (35)
Меньше
27.08% (13)
Обе команды забьют
Да
93.75% (45)
Нет
6.25% (3)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
25% (12)
1:1 Ничья
20.8% (10)
1:2 Шахтёр Донецк
20.8% (10)
2:2 Ничья
12.5% (6)
1:3 Шахтёр Донецк
6.3% (3)
1:0 Динамо Киев
6.3% (3)
3:2 Динамо Киев
4.2% (2)
2:3 Шахтёр Донецк
4.2% (2)
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