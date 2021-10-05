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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
41' Желтая карточка
Emanuel Coronel
44' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
51' Желтая карточка
Juan Alvarez2
66' Желтая карточка
Датоло Хесус
89' Желтая карточка
Гольц Паоло
90'+5
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
3
Gonzalo
Piovi
18
Nicolas
Leguizamon
14
Лертора
Федерико
8
Yeiler
Goez
7
Формика
Мауро
29
Rodrigo
Aliendro
35
Facundo
Farias
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
27
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
22
Juan
Alvarez2
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
Колон
4-4-2
Банфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Банфилд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
0:3
КДМЭП
1:2
С
0:1
С
0:1
С
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
ПА
4:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 3 (3) 0.21
Rodrigo Aliendro 2 0.14
Cristian Ferreira2 2 0.14
Wilson Morelo 1 0.07
Yeiler Goez 1 0.07
Eric Meza 1 0.07
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 5 0.36
Датоло Хесус 2 0.14
Luciano Pons 1 0.07
Giuliano Galoppo 1 0.07
Ramiro Enrique 1 0.07
Emanuel Coronel 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Juan Alvarez2 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 1
Facundo Farias 4 0
Лертора Федерико 3 0
Rafael Delgado 3 0
Кастро Алексис 3 0
Facundo Garces 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Формика Мауро 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 4 1
Lautaro Rios 5 0
Emanuel Coronel 4 0
Giuliano Galoppo 2 1
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Лолло Лусиано 2 0
Franco Quinteros 2 0
Урси Агустин 2 0
Juan Alvarez2 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Valentin Barbero 1 0
Nicolas Linares 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

15
13
7 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
4
31%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Колон - Арсенал Саранди 2:0 Расинг Авельянеда - Колон 2:1 Колон - Годой Крус 2:2
Банфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0
Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1 Банфилд - Ривер Плейт 1:0 Депортиво Мадрин - Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Росарио Сентраль - Банфилд 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 14 7 4 3 22 - 13 25
5. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
6. Велес Сарсфилд 14 5 6 3 20 - 11 21
7. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
8. Аргентинос Хуниорс 14 5 6 3 12 - 8 21
9. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
10. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
11. Расинг Авельянеда 14 4 7 3 11 - 7 19
12. Уракан 14 4 7 3 10 - 8 19
13. Унион Санта-Фе 14 5 3 6 14 - 18 18
14. Дефенса и Хустисия 14 4 6 4 16 - 12 18
15. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
16. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
17. Сармиенто 14 4 4 6 12 - 16 16
18. Росарио Сентраль 14 5 1 8 18 - 19 16
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
21. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
22. Банфилд 14 2 8 4 10 - 13 14
23. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
24. Атлетико Платенсе 14 2 7 5 15 - 18 13
25. Сентраль Кордоба Росарио 14 2 5 7 14 - 20 11
26. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
7. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
8. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
9. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
10. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
11. Эстудиантес Касерос 6 3 2 1 9 - 3 11
12. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
13. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
14. Унион Санта-Фе 7 3 1 3 9 - 6 10
15. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
16. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
17. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
18. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
19. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
20. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 2 3 11 - 13 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
8. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
9. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
10. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
11. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
12. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
13. Уракан 6 1 4 1 3 - 3 7
14. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Росарио Сентраль 7 2 1 4 9 - 12 7
16. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
17. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
18. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
19. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
20. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
21. Атлетико Платенсе 7 1 3 3 10 - 11 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
23. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Бока Хуниорс Рохо Маркос 4 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Родриго Алиендро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Эмануэль Коронель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Колон 0:0 Банфилд онлайн




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