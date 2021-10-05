Аргентина: Лига професьональ 2021
41' Желтая карточкаEmanuel Coronel
44' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
51' Желтая карточкаJuan Alvarez2
66' Желтая карточкаДатоло Хесус
89' Желтая карточкаГольц Паоло
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
41'
44'
51'
66'
89'
История личных встреч
Колон
Банфилд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
80%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.21
|Rodrigo Aliendro
|2
|0.14
|Cristian Ferreira2
|2
|0.14
|Wilson Morelo
|1
|0.07
|Yeiler Goez
|1
|0.07
|Eric Meza
|1
|0.07
|Мура Факундо
|0
|0
|Gonzalo Piovi
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|5
|0.36
|Датоло Хесус
|2
|0.14
|Luciano Pons
|1
|0.07
|Giuliano Galoppo
|1
|0.07
|Ramiro Enrique
|1
|0.07
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Alexis Maldonado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|1
|Facundo Farias
|4
|0
|Лертора Федерико
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Кастро Алексис
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Формика Мауро
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Maldonado
|4
|1
|Lautaro Rios
|5
|0
|Emanuel Coronel
|4
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|1
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Franco Quinteros
|2
|0
|Урси Агустин
|2
|0
|Juan Alvarez2
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-ом тайме 4
1 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 5
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
20%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
4
31%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Колон - Арсенал Саранди 2:0 Расинг Авельянеда - Колон 2:1 Колон - Годой Крус 2:2
Банфилд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0
Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1 Банфилд - Ривер Плейт 1:0 Депортиво Мадрин - Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Росарио Сентраль - Банфилд 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|14
|7
|4
|3
|22 - 13
|25
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 8
|21
|9.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|10.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|11.
|Расинг Авельянеда
|14
|4
|7
|3
|11 - 7
|19
|12.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|13.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|14.
|Дефенса и Хустисия
|14
|4
|6
|4
|16 - 12
|18
|15.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|17.
|Сармиенто
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|18.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|1
|8
|18 - 19
|16
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|21.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|22.
|Банфилд
|14
|2
|8
|4
|10 - 13
|14
|23.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|24.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|7.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|8.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|12.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|15.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|16.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|17.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|19.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|11.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|12.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|13.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|14.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|16.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|17.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|18.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|20.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|21.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|3
|3
|10 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Бока Хуниорс
|Рохо Маркос
|4
|1