Аргентина: Лига професьональ 2021
Унион Санта-Фе
0:1
Второй тайм: 73'
Атлетико Платенсе
0:1
18' ГолMatias Tissera
31' Желтая карточкаHernan Lamberti
72' Желтая карточкаКорвалан Клаудио
19
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
21 Gaston Comas
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
Ход матча
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Атлетико Платенсе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|2
|0.13
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.13
|Mauro Luna Diale
|2
|0.13
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.13
|Juan Manuel Garcia
|1
|0.07
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.07
|Cristian Insaurralde
|1
|0.07
|Emanuel Britez
|1
|0.07
|Lucas Esquivel
|1
|0.07
|Federico Vera
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|4
|0.27
|Augusto Schott
|3
|0.2
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.2
|Куручет Факундо
|2
|0.13
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.07
|Бертоло Николас
|1
|0.07
|Lucas Acevedo
|1
|0.07
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Emanuel Britez
|3
|1
|Juan Portillo
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Franco Calderon
|1
|1
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Мансилья Брайан
|4
|0
|Augusto Schott
|4
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Куручет Факундо
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
7
12
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
4
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
7%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
5
36%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
17%
0
0%
1-15
4
22%
5
26%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
4
22%
5
26%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2
Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 3:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1
Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 2:4 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|14
|7
|4
|3
|22 - 13
|25
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|7.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 8
|21
|9.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|10.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|11.
|Расинг Авельянеда
|14
|4
|7
|3
|11 - 7
|19
|12.
|Уракан
|14
|4
|7
|3
|10 - 8
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|14
|4
|6
|4
|16 - 12
|18
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|15
|5
|3
|7
|14 - 19
|18
|15.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|17.
|Сармиенто
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|18.
|Росарио Сентраль
|14
|5
|1
|8
|18 - 19
|16
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|15
|3
|7
|5
|16 - 18
|16
|22.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|23.
|Банфилд
|14
|2
|8
|4
|10 - 13
|14
|24.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|14
|2
|5
|7
|14 - 20
|11
|26.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|7.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|8.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|13.
|Эстудиантес Касерос
|6
|3
|2
|1
|9 - 3
|11
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|15.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|16.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|8
|3
|1
|4
|9 - 7
|10
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|9.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|1:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|13.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|14.
|Уракан
|6
|1
|4
|1
|3 - 3
|7
|15.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|18.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Бока Хуниорс
|Рохо Маркос
|4
|1