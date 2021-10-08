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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
1:2
Конец матча
Уракан
0'
0:1
5' Гол
Fabian Henriquez
1:1
13' Гол
Рибас Себастьян
33' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
1:2
47' Гол
Cesar Ibanez
53' Желтая карточка
Lucas Merolla
72' Желтая карточка
Juan Cruz III
77' Желтая карточка
Cesar Ibanez
89' Желтая карточка
Santiago Hezze
90'+6
23
Ригамонти
Сесар
25
Gonzalo
Bettini
4
Oscar
Salomon
2
Federico
Andueza
12
Jonathan
Bay
18
Jesus
Soraire
5
Cristian
Vega
14
Juan
Daniel
Galeano
28
Pablo
Arganaraz
11
Рибас
Себастьян
7
Leonardo
Sequeira
1
Marcos
Guillermo
Diaz
35
Ismael
Alberto
Quilez
34
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
10
Кристальдо
Франко
28
Fabian
Henriquez
23
Lucas
Vera
20
Jhonatan
Candia
7
Matias
Coccaro
16
Rodrigo
Cabral
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-1-2
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Уракан

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 5 (2) 0.33
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.13
Рибас Себастьян 2 0.13
Мелано Лукас 2 0.13
Мартинес Алекс 2 0.13
Pablo Arganaraz 1 0.07
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jonathan Bay 0 0
Lucas Brochero 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 2 0.13
Jhonatan Candia 2 (1) 0.13
Кристальдо Франко 1 0.07
Enrique Triverio 1 0.07
Nicolas Alexis Silva 1 0.07
Якоб Клаудио 1 0.07
Cesar Ibanez 1 0.07
Fabian Henriquez 1 0.07
Santiago Hezze 1 0.07
Raul Lozano 0 0
Jonas Acevedo 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 1
Oscar Salomon 5 0
Milton Gimenez 4 0
Cristian Vega 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Federico Andueza 3 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Franco Sbutoni 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Jesus Soraire 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Galvan 7 0
Lucas Merolla 6 0
Cesar Ibanez 4 1
Santiago Hezze 5 0
Якоб Клаудио 4 0
Jhonatan Candia 3 0
Грими Леандро 2 0
Enrique Triverio 2 0
Patricio Daniel Toranzo 1 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Fabian Henriquez 1 0
Jose David Moya Rojas 1 0
Francisco Ramirez 1 0
Nicolas Alexis Silva 1 0
Federico Marini2 1 0
Santiago Moya 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
20%
2
40%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
20%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
2
13%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
18%
4
40%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3
Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Уракан
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0
Уракан - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Уракан - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:3 Тальерес Кордоба - Уракан 1:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Уракан 2:0 Уракан - Сармиенто 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 1:1 15 7 5 3 23 - 14 26
5. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
6. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
7. Велес Сарсфилд 14 5 6 3 20 - 11 21
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Аргентинос Хуниорс 14 5 6 3 12 - 8 21
10. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
11. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
12. Расинг Авельянеда 14 4 7 3 11 - 7 19
13. Дефенса и Хустисия 14 4 6 4 16 - 12 18
14. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
15. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
16. Росарио Сентраль 1:1 15 5 2 8 19 - 20 17
17. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
18. Сармиенто 14 4 4 6 12 - 16 16
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 14 4 4 6 16 - 21 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
23. Банфилд 14 2 8 4 10 - 13 14
24. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
7. Эстудиантес Касерос 1:1 7 3 3 1 10 - 4 12
8. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
9. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
10. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
11. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
12. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
13. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
14. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
15. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
16. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
17. Ньюэллс Олд Бойз 7 3 1 3 11 - 12 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Росарио Сентраль 1:1 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 1:1 8 4 2 2 13 - 10 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
8. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
9. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
10. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
11. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
12. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
13. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
14. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
15. Росарио Сентраль 1:1 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
17. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 2 - 4 6
18. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
19. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
20. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
21. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
23. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Гонсало Беттини получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Рибас Себастьян бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Фабиан Энрикес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Уракан онлайн




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