Аргентина: Лига професьональ 2021
Сентраль Кордоба Росарио
1:2
Конец матча
Уракан
0:1
5' ГолFabian Henriquez
1:1
13' ГолРибас Себастьян
33' Желтая карточкаGonzalo Bettini
1:2
47' ГолCesar Ibanez
53' Желтая карточкаLucas Merolla
72' Желтая карточкаJuan Cruz III
77' Желтая карточкаCesar Ibanez
89' Желтая карточкаSantiago Hezze
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Matias MierПолузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Coleoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
46 Ivan Equiaga
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
5'
13'
1:1
33'
47'
1:2
53'
72'
77'
89'
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Уракан
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|5 (2)
|0.33
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.13
|Рибас Себастьян
|2
|0.13
|Мелано Лукас
|2
|0.13
|Мартинес Алекс
|2
|0.13
|Pablo Arganaraz
|1
|0.07
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Lucas Brochero
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|2
|0.13
|Jhonatan Candia
|2 (1)
|0.13
|Кристальдо Франко
|1
|0.07
|Enrique Triverio
|1
|0.07
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.07
|Якоб Клаудио
|1
|0.07
|Cesar Ibanez
|1
|0.07
|Fabian Henriquez
|1
|0.07
|Santiago Hezze
|1
|0.07
|Raul Lozano
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|1
|Oscar Salomon
|5
|0
|Milton Gimenez
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Federico Andueza
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Franco Sbutoni
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Galvan
|7
|0
|Lucas Merolla
|6
|0
|Cesar Ibanez
|4
|1
|Santiago Hezze
|5
|0
|Якоб Клаудио
|4
|0
|Jhonatan Candia
|3
|0
|Грими Леандро
|2
|0
|Enrique Triverio
|2
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Fabian Henriquez
|1
|0
|Jose David Moya Rojas
|1
|0
|Francisco Ramirez
|1
|0
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0
|Federico Marini2
|1
|0
|Santiago Moya
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
20%
2
40%
1-15
3
20%
2
40%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
1
20%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
2
13%
3
27%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
4
18%
4
40%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
2
9%
1
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
18%
1
10%
61-75
5
23%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3
Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Эль Порвенир - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Уракан
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Уракан 0:0
Уракан - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Уракан - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 1:3 Тальерес Кордоба - Уракан 1:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Уракан 2:0 Уракан - Сармиенто 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|1:1
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|7.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 8
|21
|10.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|11.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|12.
|Расинг Авельянеда
|14
|4
|7
|3
|11 - 7
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|14
|4
|6
|4
|16 - 12
|18
|14.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|1:1
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|18.
|Сармиенто
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|23.
|Банфилд
|14
|2
|8
|4
|10 - 13
|14
|24.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|7.
|Эстудиантес Касерос
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 4
|12
|8.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|9.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|12.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|15.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|16.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|1:1
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|1:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|9.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|12.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|15.
|Росарио Сентраль
|1:1
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|18.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0