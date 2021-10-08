Аргентина: Лига професьональ 2021
Эстудиантес Касерос
1:1
Второй тайм: 61'
Росарио Сентраль
3' Желтая карточкаРубен Марко
0:1
27' ГолGino Infantino
1:1
43' ГолКастро Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
41 Julio Luques
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
3'
27'
0:1
43'
1:1
История личных встреч
Эстудиантес Касерос
Росарио Сентраль
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Касерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Мануэль
|7
|0.47
|Juan Apaolaza
|4
|0.27
|Gustavo Del Prete
|4
|0.27
|Leonardo Godoy
|2
|0.13
|Ногера Фабьян
|2
|0.13
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.13
|Паскини Николас
|1
|0.07
|Leandro Diaz III
|1
|0.07
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|5
|0.33
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.2
|Gaston Avilla
|3
|0.2
|Emiliano Vecchio
|1
|0.07
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.07
|Alan Marinelli
|1
|0.07
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.07
|Каральо Милтон
|1
|0.07
|Facundo Almada
|1
|0.07
|Gino Infantino
|1
|0.07
|Russo Cordero
|1
|0.07
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Luciano Ferreyra
|0
|0
|Lautaro Blanco
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Касерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Ногера Фабьян
|3
|0
|Пеллегрини Матиас
|3
|0
|Айови Хайме
|2
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Vecchio
|3
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Pedro Ojeda
|4
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|Рубен Марко
|2
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Ricardo Garay
|2
|0
|Gaston Avilla
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|1
|Броун Хорхе
|1
|0
|Michael Covea
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Julio Luques
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
33%
1
11%
61-75
4
44%
2
22%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
67%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
1
7%
3
30%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
5
50%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
23
19
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
2
9%
4
21%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
26%
7
37%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
25%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
6
50%
2
11%
61-75
2
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Касерос
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Касерос 2:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1
Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Эстудиантес Касерос - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Касерос 0:0 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Касерос - Химназия Мендоса 0:0 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Депортиво Риестра - Эстудиантес Касерос 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2 Эстудиантес Касерос - Бельграно 0:0 Эстудиантес Касерос - Арсенал Саранди 4:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Тачира - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Росарио Сентраль - Уачипато 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|1:1
|15
|7
|5
|3
|23 - 14
|26
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|6.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|7.
|Велес Сарсфилд
|14
|5
|6
|3
|20 - 11
|21
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 8
|21
|10.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|11.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|12.
|Расинг Авельянеда
|14
|4
|7
|3
|11 - 7
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|14
|4
|6
|4
|16 - 12
|18
|14.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|1:1
|15
|5
|2
|8
|19 - 20
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|18.
|Сармиенто
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|4
|4
|6
|16 - 21
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|23.
|Банфилд
|14
|2
|8
|4
|10 - 13
|14
|24.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|7.
|Эстудиантес Касерос
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 4
|12
|8.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|9.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|12.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|15.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|16.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|1:1
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|1:1
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|9.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|11.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|12.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|14.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|15.
|Росарио Сентраль
|1:1
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|17.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|2 - 4
|6
|18.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0