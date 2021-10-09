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Аргентина: Лига професьональ 2021

Эстудиантес Касерос
2:2
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
3' Желтая карточка
Рубен Марко
0:1
27' Гол
Gino Infantino
1:1
43' Гол
Кастро Мануэль
1:2
68' Гол
Gino Infantino
69' Желтая карточка
Gino Infantino
2:2
90' Гол
Айови Хайме
90'+9
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
15
Паскини
Николас
8
Сукуи
Фернандо
25
Bautista
Kociubinski
14
Санчес-Миньо
Хуан
17
Кастро
Мануэль
10
Gustavo
Del
Prete
7
Пеллегрини
Матиас
19
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
48
Ricardo
Garay
3
Lautaro
Blanco
6
Leandro
Desábato
III
25
Pedro
Ojeda
7
Alan
Marinelli
11
Luciano
Ferreyra
27
Gino
Infantino
9
Рубен
Марко
Эстудиантес Касерос
4-3-3
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Касерос
Росарио Сентраль

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:1
С
3:0
С
2:1
С
1:1
П
3:2
КА
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
3:2
ПА
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Касерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Мануэль 7 0.47
Juan Apaolaza 4 0.27
Gustavo Del Prete 4 0.27
Leonardo Godoy 2 0.13
Ногера Фабьян 2 0.13
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.13
Айови Хайме 1 0.07
Паскини Николас 1 0.07
Leandro Diaz III 1 0.07
Сукуи Фернандо 0 0
Franco Zapiola 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Nicolas Palavecino 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 5 0.33
Lucas Emanuel Gamba 3 0.2
Gaston Avilla 3 0.2
Gino Infantino 2 0.13
Emiliano Vecchio 1 0.07
Alan Marinelli 1 0.07
Damian Alberto Martinez 1 0.07
Luca Martinez Dupuy 1 0.07
Каральо Милтон 1 0.07
Facundo Almada 1 0.07
Russo Cordero 1 0.07
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Luciano Ferreyra 0 0
Lautaro Blanco 0 0

Карточки

Эстудиантес Касерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Juan Apaolaza 4 0
Ногера Фабьян 3 0
Пеллегрини Матиас 3 0
Айови Хайме 2 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Рохель Агустин 2 0
Leonardo Godoy 1 0
Gustavo Del Prete 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Vecchio 3 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Pedro Ojeda 4 0
Facundo Almada 3 0
Rodrigo Villagra 1 1
Рубен Марко 2 0
Diego Zabala 2 0
Fernando Torrent 2 0
Ricardo Garay 2 0
Gaston Avilla 2 0
Gino Infantino 2 0
Nicolas Ferreyra 0 1
Броун Хорхе 1 0
Michael Covea 1 0
Alan Marinelli 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Julio Luques 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
27%
2
18%
61-75
5
45%
2
18%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
60%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
7%
3
30%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
5
50%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

25
21
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
2
8%
4
19%
1-15
5
20%
3
14%
16-30
4
16%
3
14%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
7
28%
7
33%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
7
50%
2
10%
61-75
2
14%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Касерос
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Касерос 2:1 Эстудиантес Касерос - Атлетико Платенсе 1:1
Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2 Эстудиантес Касерос - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Касерос 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Касерос 0:0 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Касерос - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Касерос - Химназия Мендоса 0:0 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Депортиво Риестра - Эстудиантес Касерос 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эстудиантес Касерос 1:2 Эстудиантес Касерос - Бельграно 0:0 Эстудиантес Касерос - Арсенал Саранди 4:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Росарио Сентраль - Тачира 1:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 2:1 Тачира - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - 12 де Октубре Итаугуа 0:0 Росарио Сентраль - Уачипато 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
7. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Аргентинос Хуниорс 14 5 6 3 12 - 8 21
10. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
11. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
12. Расинг Авельянеда 14 4 7 3 11 - 7 19
13. Дефенса и Хустисия 14 4 6 4 16 - 12 18
14. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
15. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
16. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
17. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
18. Сармиенто 14 4 4 6 12 - 16 16
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
23. Банфилд 14 2 8 4 10 - 13 14
24. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
7. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
8. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
9. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
10. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
11. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
12. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
13. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
14. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
15. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
16. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
17. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
18. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
19. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
20. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
8. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
9. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
10. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
11. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
14. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
18. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
19. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
20. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
21. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
23. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Кастро Мануэль бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Джино Инфантино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Рубен Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстудиантес Касерос 2:2 Росарио Сентраль онлайн




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