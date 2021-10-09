Аргентина: Лига професьональ 2021
Ньюэллс Олд Бойз
1:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
1' Желтая карточкаJuan Sforza
0:1
6' ГолJuan Martin Lucero
24' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
33' Желтая карточкаMateo Maccari
65' Желтая карточкаПоблет Херонимо
66' Желтая карточкаИгнасио Скокко
0:2
82' ГолCristian Alberto Tarragona
1:2
90' ГолJuan Fernando Garro
90' Желтая карточкаJose Maria Canale
90' Желтая карточкаAlan Aguerre
38
Franco
Negri
13
Juan
Sforza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саббаг ПаблоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
Главный тренер: Fernando Gamboa
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
1'
6'
33'
65'
66'
82'
90'
90'
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Велес Сарсфилд
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.33
|Игнасио Скокко
|4
|0.27
|Juan Fernando Garro
|2
|0.13
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.13
|Justo Giani
|1
|0.07
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.07
|Manuel Capasso
|1
|0.07
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.07
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|5 (1)
|0.33
|Thiago Almada
|4
|0.27
|Luca Orellano
|2
|0.13
|Адриан Рикардо
|2
|0.13
|Agustin Bouzat
|2
|0.13
|Ортега Франсиско
|1
|0.07
|Дженсон Лукас
|1
|0.07
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.07
|Matias De los Santos II
|1
|0.07
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0.07
|Касерес Сантьяго
|1
|0.07
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Лема Кристиан
|5
|0
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Franco Negri
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Jeronimo Cacciabue
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Манкуэльо Федерико
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Ортега Франсиско
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Адриан Рикардо
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Поблет Херонимо
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Matias De los Santos II
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
2
50%
61-75
4
33%
1
25%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90
Забито
6
17
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
17%
2
12%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
8
47%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
4
50%
76-90
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
4
22%
9
43%
76-90
Пропущено
22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
3
23%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
6
27%
7
54%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Касерос 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Палестино - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - ЛДУ Кито 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|7.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 8
|21
|10.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|11.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|12.
|Расинг Авельянеда
|14
|4
|7
|3
|11 - 7
|19
|13.
|Дефенса и Хустисия
|14
|4
|6
|4
|16 - 12
|18
|14.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|16.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|17.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|18.
|Сармиенто
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|14
|3
|6
|5
|10 - 14
|15
|23.
|Банфилд
|14
|2
|8
|4
|10 - 13
|14
|24.
|Альдосиви
|14
|4
|1
|9
|16 - 26
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|7.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|8.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|9.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|10.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|12.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|14.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|15.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|16.
|Сармиенто
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|17.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|18.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|20.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|21.
|Патронато Парана
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|9.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|11.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|13.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|18.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|19.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|22.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|23.
|Дефенса и Хустисия
|7
|0
|4
|3
|2 - 5
|4
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0