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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
1:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
1' Желтая карточка
Juan Sforza
0:1
6' Гол
Juan Martin Lucero
24' Желтая карточка
Tomas Ezequiel Guidara
33' Желтая карточка
Mateo Maccari
65' Желтая карточка
Поблет Херонимо
66' Желтая карточка
Игнасио Скокко
0:2
82' Гол
Cristian Alberto Tarragona
1:2
90' Гол
Juan Fernando Garro
90' Желтая карточка
Jose Maria Canale
90' Желтая карточка
Alan Aguerre
90'+6
1
Alan
Aguerre
27
Gabriel
Compagnucci
22
Manuel
Capasso
6
Jose
Maria
Canale
38
Franco
Negri
30
Mateo
Maccari
13
Juan
Sforza
33
Maximiliano
Comba
36
Nicolas
Castro
9
Кристальдо
Хонатан
32
Игнасио
Скокко
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
16
Поблет
Херонимо
30
Манкуэльо
Федерико
23
Agustin
Bouzat
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Велес Сарсфилд

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
КДМЭП
0:1
С
3:1
С
2:0
С
1:0
П
3:0
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
3:0
П
1:0
КЛ
1:2
КЛ
0:1
П
1:3
П
1:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПАК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.33
Игнасио Скокко 4 0.27
Juan Fernando Garro 2 0.13
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.13
Justo Giani 1 0.07
Gabriel Compagnucci 1 0.07
Manuel Capasso 1 0.07
Facundo Mansilla Zahir 1 0.07
Maximiliano Comba 0 0
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 5 (1) 0.33
Thiago Almada 4 0.27
Luca Orellano 2 0.13
Адриан Рикардо 2 0.13
Agustin Bouzat 2 0.13
Ортега Франсиско 1 0.07
Дженсон Лукас 1 0.07
Манкуэльо Федерико 1 0.07
Matias De los Santos II 1 0.07
Cristian Alberto Tarragona 1 0.07
Касерес Сантьяго 1 0.07
Поблет Херонимо 0 0
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Игнасио Скокко 4 1
Лема Кристиан 5 0
Juan Sforza 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Mateo Maccari 3 0
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Franco Negri 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Jeronimo Cacciabue 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Facundo Mansilla Zahir 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Сантьяго 4 0
Манкуэльо Федерико 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Ортега Франсиско 3 0
Damian Fernandez 1 1
Адриан Рикардо 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Поблет Херонимо 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Juan Martin Lucero 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Matias De los Santos II 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
2
50%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
1
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
60%
76-90

Забито

6
17
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
17%
2
12%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
2
33%
1
6%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
3
38%
4
50%
76-90

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
4
22%
9
43%
76-90

Пропущено

22
13
7 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
3
23%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
6
27%
7
54%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Касерос 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Палестино 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Либертад - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Палестино - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0 Фламенго - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Ла-Калера 2:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - ЛДУ Кито 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
7. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Аргентинос Хуниорс 14 5 6 3 12 - 8 21
10. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
11. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
12. Расинг Авельянеда 14 4 7 3 11 - 7 19
13. Дефенса и Хустисия 14 4 6 4 16 - 12 18
14. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
15. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
16. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
17. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
18. Сармиенто 14 4 4 6 12 - 16 16
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 14 3 6 5 10 - 14 15
23. Банфилд 14 2 8 4 10 - 13 14
24. Альдосиви 14 4 1 9 16 - 26 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
7. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
8. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
9. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
10. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
11. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 8 - 4 11
12. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
13. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
14. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
15. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
16. Сармиенто 7 3 1 3 6 - 6 10
17. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
18. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
19. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
20. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
21. Патронато Парана 6 2 3 1 5 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
8. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
9. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
10. Расинг Авельянеда 7 2 3 2 6 - 4 9
11. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
14. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 6 2 1 3 7 - 10 7
18. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
19. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
20. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
21. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
22. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
23. Дефенса и Хустисия 7 0 4 3 2 - 5 4
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
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