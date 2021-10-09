Аргентина: Лига професьональ 2021
Аргентинос Хуниорс
0:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
37' Желтая карточкаPablo Minissale
0:1
65' ГолNicolas Tripicchio
74' Желтая карточкаMiguel Merentiel
0:2
82' ГолWalter Bou
24
Elias
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Elias GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
37'
65'
74'
82'
0:2
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Reniero
|3
|0.2
|Gabriel Carabajal
|2 (1)
|0.13
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.07
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|Кабрера Хавьер
|1
|0.07
|Lucas Villalba
|1
|0.07
|Kevin Mac Allister
|1
|0.07
|Matias Romero1
|1
|0.07
|Cesar Florentin
|1 (1)
|0.07
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиццини Франсиско
|4
|0.27
|Miguel Merentiel
|3
|0.2
|Walter Bou
|2
|0.13
|Барриос Лукас
|2
|0.13
|Gabriel Hachen
|2
|0.13
|Rodrigo Contreras
|2
|0.13
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.07
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.07
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.07
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Villalba
|5
|0
|Kevin Mac Allister
|5
|0
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Cesar Florentin
|3
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|1
|Luciano Gomez
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Elias Gomez
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Matias Romero1
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Lautro Ovando
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Tripicchio
|4
|0
|Adonis Frias
|4
|0
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|Gabriel Hachen
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Miguel Merentiel
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
3
23%
6
33%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1
Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте дель Валле 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Дефенса и Хустисия 3:4 Университарио Депортес Лима - Дефенса и Хустисия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|7.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|10.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|12.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|13.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|15
|4
|8
|3
|11 - 7
|20
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|0:0
|15
|3
|7
|5
|10 - 14
|16
|23.
|Банфилд
|14
|2
|8
|4
|10 - 13
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|10.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|15.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|16.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|18.
|Патронато Парана
|0:0
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|19.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|21.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|9.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|13.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Патронато Парана
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0