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Аргентина: Лига професьональ 2021

Аргентинос Хуниорс
0:2
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
37' Желтая карточка
Pablo Minissale
0:1
65' Гол
Nicolas Tripicchio
74' Желтая карточка
Miguel Merentiel
0:2
82' Гол
Walter Bou
90'+6
20
Federico
Lanzillota
19
Luciano
Gomez
30
Pablo
Minissale
6
Lucas
Villalba
22
Калински
Энсо
17
Franco
Moyano
24
Elias
Gomez
8
Gabriel
Carabajal
18
Diego
Sosa
III
32
Nicolas
Reniero
10
Cesar
Florentin
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
27
Hugo
Ezequiel
Silva
31
Facundo
Gutierrez
19
Gabriel
Hachen
29
Пиццини
Франсиско
7
Walter
Bou
9
Miguel
Merentiel
Аргентинос Хуниорс
4-3-3
Дефенса и Хустисия
4-4-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:0
С
2:1
К
0:0
С
2:1
П
1:5
П
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Reniero 3 0.2
Gabriel Carabajal 2 (1) 0.13
Mateo Agustin Coronel 1 0.07
Jonathan David Gomez 1 0.07
Кабрера Хавьер 1 0.07
Lucas Villalba 1 0.07
Kevin Mac Allister 1 0.07
Matias Romero1 1 0.07
Cesar Florentin 1 (1) 0.07
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиццини Франсиско 4 0.27
Miguel Merentiel 3 0.2
Walter Bou 2 0.13
Барриос Лукас 2 0.13
Gabriel Hachen 2 0.13
Rodrigo Contreras 2 0.13
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.07
Hugo Ezequiel Silva 1 0.07
Nicolas Tripicchio 1 0.07
Matías Rodríguez I 0 0
Сото Алексис 0 0
Facundo Gutierrez 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 5 0
Kevin Mac Allister 5 0
Miguel Angel Torren 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Cesar Florentin 3 0
Кабрера Хавьер 1 1
Luciano Gomez 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Elias Gomez 1 0
Franco Moyano 1 0
Matias Romero1 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Pablo Minissale 1 0
Lautro Ovando 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Tripicchio 4 0
Adonis Frias 4 0
Matías Rodríguez I 3 0
Gabriel Hachen 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Кардона Томас 2 0
Hugo Ezequiel Silva 2 0
Сото Алексис 2 0
Miguel Merentiel 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Braian Rivero 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

13
18
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
15%
3
17%
46-60
4
31%
3
17%
61-75
3
23%
6
33%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Torre Fuerte 1:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс - Academia Santa Cruz 4:1
Torre Fuerte - Аргентинос Хуниорс 0:0 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Эстудиантес Касерос - Аргентинос Хуниорс 1:1 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Фламенго 0:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте дель Валле 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Дефенса и Хустисия 3:4 Университарио Депортес Лима - Дефенса и Хустисия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
7. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
10. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
11. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
12. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
13. Расинг Авельянеда 0:0 15 4 8 3 11 - 7 20
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
16. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 0:0 15 3 7 5 10 - 14 16
23. Банфилд 14 2 8 4 10 - 13 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
10. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
13. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
14. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
15. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
16. Расинг Авельянеда 0:0 7 2 4 1 5 - 3 10
17. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
18. Патронато Парана 0:0 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
8. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
9. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 4 2 6 - 4 10
10. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
11. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
14. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 0:0 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Пабло Миниссале получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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