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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сармиенто
3:0
Конец матча
Альдосиви
0'
22' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
30' Желтая карточка
Jonathan Torres
1:0
37' Гол
Luciano Gondou
39' Желтая карточка
Sergio Quiroga
45' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
56' Желтая карточка
Серро Франсиско
2:0
63' Гол
Braian Salvareschi
75' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
3:0
82' Гол
Yair Arismendi
90'+4
1
Manuel
Vicentini
15
Мартин
Гарсия
18
Braian
Salvareschi
23
Nicolas
Bazzana
35
Federico
Rasmussen
17
Gabriel
Alanis
39
Federico
Paradela
5
Julian
Chicco
10
Sergio
Quiroga
19
Luciano
Gondou
9
Jonathan
Torres
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
6
Колоччини
Фабрисио
26
Инсуа
Эмилиано
13
Инсуа
Эмануэль
18
Серро
Франсиско
20
Malcom
Braida
24
Gaston
Lodico
15
Ауче
Габриэль
23
Brian
Guzman
77
Каутеруссио
Мартин
Сармиенто
5-3-2
Альдосиви
4-1-4-1

История личных встреч

Сармиенто
Альдосиви

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПБ
1:0
П
0:2
П
2:2
ПБ
0:1
ПБ
0:0
ПБ
1:0
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 4 (1) 0.27
Luciano Gondou 3 0.2
Gabriel Alanis 2 (1) 0.13
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0.07
Yair Arismendi 1 0.07
Patricio Cucchi 1 0.07
Lautaro Montoya 1 0.07
Guido Mainero 1 0.07
Braian Salvareschi 1 0.07
Rodrigo Javier Salinas 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Мартин Гарсия 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 8 (3) 0.53
Gaston Lodico 3 0.2
Federico Gino 1 0.07
Серро Франсиско 1 0.07
Francisco Grahl 1 0.07
Brian Guzman 1 0.07
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Leandro Maciel 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Braian Salvareschi 5 1
Julian Chicco 5 0
Нуньес Хервасио 3 0
Браво Федерико 3 0
Lautaro Montoya 3 0
Мартин Гарсия 2 0
Nicolas Bazzana 2 0
Yair Arismendi 2 0
Federico Mancinelli 1 0
Jonathan Torres 1 0
Manuel Vicentini 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Federico Rasmussen 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 5 0
Ромеро Гастон 5 0
Emanuel Iniguez 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Leandro Maciel 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Колоччини Фабрисио 1 1
Серро Франсиско 2 0
Gaston Lodico 2 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Девекки Хосе 1 0
Mario Lopez 1 0
Francisco Grahl 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
3
50%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
5
38%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
4
40%
2
12%
76-90

Забито

15
15
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
5
33%
4
27%
76-90

Пропущено

16
30
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
5
31%
6
20%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
5
31%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0
Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Касерос 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ланус 1:0
Альдосиви
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4
Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос - Альдосиви 1:0 Патронато Парана - Альдосиви 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
7. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
10. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
11. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
12. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
13. Расинг Авельянеда 0:0 15 4 8 3 11 - 7 20
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
16. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 0:0 15 3 7 5 10 - 14 16
23. Банфилд 14 2 8 4 10 - 13 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
10. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
13. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
14. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
15. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
16. Расинг Авельянеда 0:0 7 2 4 1 5 - 3 10
17. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
18. Патронато Парана 0:0 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
8. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
9. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 4 2 6 - 4 10
10. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
11. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
14. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 0:0 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Эмануэль Инигес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Серхио Кирога получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Лусиано Гунду бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Хонатан Торрес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сармиенто 3:0 Альдосиви онлайн




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