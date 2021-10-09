Аргентина: Лига професьональ 2021
22' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
30' Желтая карточкаJonathan Torres
1:0
37' ГолLuciano Gondou
39' Желтая карточкаSergio Quiroga
45' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
56' Желтая карточкаСерро Франсиско
2:0
63' ГолBraian Salvareschi
75' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
3:0
82' ГолYair Arismendi
25
Девекки
Хосе
23
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
21 Julian Brea
-
Главный тренер: Mario Sciacqua
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
22'
30'
37'
1:0
39'
45'
56'
63'
75'
82'
3:0
История личных встреч
Сармиенто
Альдосиви
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|4 (1)
|0.27
|Luciano Gondou
|3
|0.2
|Gabriel Alanis
|2 (1)
|0.13
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0.07
|Yair Arismendi
|1
|0.07
|Patricio Cucchi
|1
|0.07
|Lautaro Montoya
|1
|0.07
|Guido Mainero
|1
|0.07
|Braian Salvareschi
|1
|0.07
|Rodrigo Javier Salinas
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Мартин Гарсия
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|8 (3)
|0.53
|Gaston Lodico
|3
|0.2
|Federico Gino
|1
|0.07
|Серро Франсиско
|1
|0.07
|Francisco Grahl
|1
|0.07
|Brian Guzman
|1
|0.07
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
|Leandro Maciel
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Braian Salvareschi
|5
|1
|Julian Chicco
|5
|0
|Нуньес Хервасио
|3
|0
|Браво Федерико
|3
|0
|Lautaro Montoya
|3
|0
|Мартин Гарсия
|2
|0
|Nicolas Bazzana
|2
|0
|Yair Arismendi
|2
|0
|Federico Mancinelli
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Manuel Vicentini
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Federico Rasmussen
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Ромеро Гастон
|5
|0
|Emanuel Iniguez
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
3
50%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
18%
1-15
2
20%
3
18%
16-30
1
10%
2
12%
31-45
2
20%
4
24%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
4
40%
2
12%
76-90
Забито
15
15
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
5
33%
4
27%
76-90
Пропущено
16
30
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
4
13%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
5
31%
6
20%
46-60
2
13%
5
17%
61-75
5
31%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Уракан 0:0
Ланус - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Колон - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Темперлей 0:1 Сармиенто - Эстудиантес Касерос 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Ланус 1:0
Альдосиви
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4
Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Касерос - Альдосиви 1:0 Патронато Парана - Альдосиви 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|14
|9
|3
|2
|28 - 11
|30
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|14
|8
|2
|4
|24 - 20
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|7.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|8.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|9.
|Бока Хуниорс
|14
|5
|6
|3
|12 - 10
|21
|10.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|12.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|13.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|15
|4
|8
|3
|11 - 7
|20
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|0:0
|15
|3
|7
|5
|10 - 14
|16
|23.
|Банфилд
|14
|2
|8
|4
|10 - 13
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|10.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|15.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|16.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|17.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|18.
|Патронато Парана
|0:0
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|19.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|21.
|Бока Хуниорс
|6
|2
|3
|1
|3 - 3
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|2.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|9.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|8
|2
|4
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|13.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Патронато Парана
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|1
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0