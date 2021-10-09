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Аргентина: Лига професьональ 2021

Патронато Парана
0:0
Первый тайм: 12'
Расинг Авельянеда
0' 12'
12
Ибанес
Матиас
5
Марин
Леандро
22
Rolando
Garcia
3
Oliver
Paz
Benitez
28
Facundo
Cobos
21
Martin
Garay
15
Fabio
Vazquez
7
Кантерос
Гектор
33
Matias
Pardo
9
Sebastian
Sosa
II
20
Junior
Arias
25
Gaston
Gomez
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
40
Joaquin
Novillo
50
Ignacio
Galvan
43
Gaston
Agustin
Viera
29
Морено
Анибал
26
Carlos
Alcaraz
16
Мартинес
Маурисио
15
Лисандро
Лопес
III
9
Enzo
Copetti
Патронато Парана
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-1-2

История личных встреч

Патронато Парана
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
0:3
С
5:0
П
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Sosa II 3 0.21
Junior Arias 2 (1) 0.14
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0.07
Марин Леандро 1 0.07
Oliver Paz Benitez 1 0.07
Franco Leys 1 0.07
Brian Nievas 1 0.07
Кантерос Гектор 0 0
Охеда Серхио 0 0
Rolando Garcia 0 0
Gabriel Gudino 0 0
Matias Pardo 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чанкалай Томас 2 0.14
Цвитанич Дарио 1 0.07
Javier Correa 1 0.07
Пиатти Игнасио 1 0.07
Nery Dominguez 1 0.07
Гарре Бенжамин 1 0.07
Fabricio Dominguez 1 0.07
Морено Анибал 1 0.07
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.07
Leonel Ariel Miranda 0 0
Matias Rojas II 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lautaro Geminiani 5 0
Matias Pardo 3 1
Brian Nievas 4 0
Oliver Paz Benitez 3 0
Gabriel Gudino 3 0
Tiago Banega 3 0
Lucas Kruspzky 2 0
Rolando Garcia 2 0
Охеда Серхио 0 1
Кантерос Гектор 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Nicolas Albarracin 1 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 0
Facundo Cobos 1 0
Sebastian Sosa II 1 0
Matias Palavecino2 1 0
Hugo Magallanes 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 3 0
Мартинес Маурисио 3 0
Морено Анибал 3 0
Carlos Alcaraz 3 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Enzo Copetti 0 1
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Javier Correa 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Matias Rojas II 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Caceres 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
3
38%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Эстудиантес Касерос 1:2
Аргентинос Хуниорс - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Вилья Сан-Карлос - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Сармиенто 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Паулу - Расинг Авельянеда 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Рентистас 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 14 9 3 2 28 - 11 30
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 14 8 2 4 24 - 20 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
7. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
8. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
9. Бока Хуниорс 14 5 6 3 12 - 10 21
10. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
11. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
12. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
13. Расинг Авельянеда 0:0 15 4 8 3 11 - 7 20
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
16. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 0:0 15 3 7 5 10 - 14 16
23. Банфилд 14 2 8 4 10 - 13 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
10. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
12. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
13. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
14. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
15. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
16. Расинг Авельянеда 0:0 7 2 4 1 5 - 3 10
17. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
18. Патронато Парана 0:0 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Бока Хуниорс 6 2 3 1 3 - 3 9
22. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
2. Ривер Плейт 6 4 1 1 14 - 6 13
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 6 4 0 2 10 - 9 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
7. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
8. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
9. Расинг Авельянеда 0:0 8 2 4 2 6 - 4 10
10. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
11. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
14. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 0:0 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 1
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Расинг Авельянеда
2.31
3.01
3.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Патронато Парана 0:0 Расинг Авельянеда онлайн




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