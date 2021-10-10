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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Gustavo Canto
31' Желтая карточка
Emanuel Coronel
38' Желтая карточка
Пинола Хавьер
43' Желтая карточка
Анхилери Фабрисио
51' Желтая карточка
Куэро Маурисио
55' Желтая карточка
Лолло Лусиано
90' Желтая карточка
Сукулини Бруно
90'+6
1
Facundo
Altamirano
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
17
Gustavo
Canto
27
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
22
Juan
Alvarez2
18
Ramiro
Enrique
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
25
Болонья
Энрике
20
Каско
Милтон
28
Пенья
Фелипе
22
Пинола
Хавьер
II
3
Анхилери
Фабрисио
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
5
Сукулини
Бруно
8
Палавесино
Агустин
30
Рольхейсер
Бенхамин
15
Джиротти
Федерико
Банфилд
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-4-2

История личных встреч

Банфилд
Ривер Плейт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

ЛП
1:0
КДМЗ3
0:2
КДМЗ3
1:3
С
1:0
С
1:1
С
3:1
П
4:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
2:0
ПА
2:3
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 5 0.33
Датоло Хесус 2 0.13
Luciano Pons 1 0.07
Giuliano Galoppo 1 0.07
Ramiro Enrique 1 0.07
Emanuel Coronel 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 7 0.47
Ромеро Брайан 5 0.33
Де ла Крус Николас 4 0.27
Суарес Матиас 3 0.2
Карраскаль Хорхе 3 0.2
Перес Энцо 2 0.13
Сукулини Бруно 1 0.07
Зидан Энцо 1 0.07
Диас Пауло 1 0.07
Анхилери Фабрисио 0 0
Каско Милтон 0 0
Палавесино Агустин 0 0
Пинола Хавьер II 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 4 1
Emanuel Coronel 5 0
Lautaro Rios 5 0
Giuliano Galoppo 2 1
Лолло Лусиано 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Franco Quinteros 2 0
Урси Агустин 2 0
Juan Alvarez2 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Куэро Маурисио 1 0
Valentin Barbero 1 0
Nicolas Linares 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 4 0
Сукулини Бруно 4 0
Карраскаль Хорхе 4 0
Каско Милтон 3 0
Ромеро Брайан 2 0
Армани Франко 2 0
Анхилери Фабрисио 2 0
Agustin Fontana 2 0
Диас Пауло 2 0
Парадела Хосе 2 0
Виго Алекс 2 0
Рольхейсер Бенхамин 2 0
Суарес Матиас 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Рохас Роберт 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
29%
2
14%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
50%
3
23%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

11
27
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
2
18%
4
15%
1-15
4
36%
1
4%
16-30
0
0%
6
22%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
0
0%
6
22%
61-75
3
27%
6
22%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
15%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2
Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Касерос 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1 Банфилд - Ривер Плейт 1:0 Депортиво Мадрин - Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Аргентинос Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Колон 1:2 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Флуминенсе 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 1:3 15 8 2 5 25 - 23 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Бока Хуниорс 3:1 15 6 6 3 15 - 11 24
7. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
8. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
9. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
10. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
11. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
12. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
13. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
16. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 15 3 6 6 11 - 16 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 1:3 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Бока Хуниорс 3:1 7 3 3 1 6 - 4 12
10. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
11. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
13. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
14. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
15. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
16. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
17. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 1:3 7 4 0 3 11 - 12 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 3:1 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
9. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
10. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
11. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
14. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
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Где смотреть матч Банфилд 0:1 Ривер Плейт онлайн




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