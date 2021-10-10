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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
4:2
Конец матча
Ланус
0'
0:1
23' Гол
Victor Malcorra
25' Желтая карточка
Tomas Belmonte
1:1
32' Гол
Вейгандт Марсело
37' Желтая карточка
Victor Malcorra
2:1
38' Гол
Альмендра Агустин
3:1
50' Гол
Васкес Луис
67' Желтая карточка
Кампусано Хорман
3:2
82' Гол
Брагьери Диего
89' Желтая карточка
Васкес Луис
4:2
90' Пенальти
Павон Кристиан
90'+5
1
Росси
Агустин
4
Вейгандт
Марсело
2
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
41
Монтес
Родриго
21
Кампусано
Хорман
32
Альмендра
Агустин
8
Кардона
Эдвин
31
Павон
Кристиан
9
Орсини
Николас
17
Lautaro
Morales
24
Nicolas
Morgantini
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Брагьери
Диего
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
8
Tomas
Belmonte
11
Matias
Esquivel
20
Victor
Malcorra
9
Жозе
Густаво
Санд
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Бока Хуниорс
4-3-2-1
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Ланус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
КДМЗ4
1:2
КДМЗ4
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:1
К
2:2
П
1:0
П
2:0
КА
0:2
П
1:3
П
2:2
П
3:1
П
2:2
П
0:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 3 0.2
Павон Кристиан 2 (1) 0.13
Самбрано Очандарте 1 0.07
Лопес Лисандро II 1 0.07
Орсини Николас 1 0.07
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.07
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.07
Альмендра Агустин 1 0.07
Вейгандт Марсело 1 0.07
Agustin Obando 1 0.07
Монтес Родриго 1 0.07
Кардона Эдвин 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозе Густаво Санд 10 (2) 0.67
Лопес Хосе Мануэль 8 0.53
Victor Malcorra 4 0.27
Angel Gonzalez II 2 0.13
Tomas Belmonte 1 0.07
Брагьери Диего 1 0.07
Matias Esquivel 0 0
Javier Rodriguez 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Braian Aguirre 0 0
Lucas Varaldo 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 4 1
Кампусано Хорман 5 0
Сандез Агустин 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Орсини Николас 1 0
Павон Кристиан 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Альмендра Агустин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 4 1
Морель Хорхе 5 0
Nicolas Thaller 4 0
Alexandro Bernabei 4 0
Braian Aguirre 4 0
Angel Gonzalez II 3 0
Julian Aude 3 0
Victor Malcorra 2 0
Весприни Матиас 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Бурдиссо Гильермо 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Javier Rodriguez 1 0
Matias Esquivel 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Забито

15
26
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
20%
6
23%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
4
27%
7
27%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
3
23%
6
25%
31-45
1
8%
6
25%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
31%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Атлетико Минейро 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Стронгест 3:0
Ланус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1
Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0 Ланус - Ла Экидад 4:1 Гремио - Ланус 3:1 Ланус - Тальерес Кордоба 1:0 Ла Экидад - Ланус 0:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
7. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
8. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
9. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
10. Годой Крус 14 6 3 5 25 - 20 21
11. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
12. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
13. Колон 14 5 5 4 10 - 15 20
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
16. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 14 4 5 5 12 - 15 17
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 15 3 6 6 11 - 16 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 14 2 5 7 6 - 20 11
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
11. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
12. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
13. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
14. Сан-Лоренсо 6 3 2 1 8 - 4 11
15. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
16. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
17. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
18. Арсенал Саранди 7 2 4 1 5 - 6 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
9. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
10. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
11. Годой Крус 6 3 0 3 11 - 10 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
14. Колон 7 2 2 3 4 - 9 8
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
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Где смотреть матч Бока Хуниорс 4:2 Ланус онлайн




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