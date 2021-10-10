Аргентина: Лига професьональ 2021
Бока Хуниорс
4:2
Конец матча
Ланус
0:1
23' ГолVictor Malcorra
25' Желтая карточкаTomas Belmonte
1:1
32' ГолВейгандт Марсело
37' Желтая карточкаVictor Malcorra
2:1
38' ГолАльмендра Агустин
3:1
50' ГолВаскес Луис
67' Желтая карточкаКампусано Хорман
3:2
82' ГолБрагьери Диего
89' Желтая карточкаВаскес Луис
4:2
90' ПенальтиПавон Кристиан
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
40 Eros Mancuso
-
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
13 Julian Aude
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
23'
25'
32'
37'
38'
50'
3:1
67'
82'
89'
90'
4:2
История личных встреч
Бока Хуниорс
Ланус
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
50%
16.7%
33.3%
12 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
12.5%
58.3%
29.2%
3 победы 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|3
|0.2
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.13
|Самбрано Очандарте
|1
|0.07
|Лопес Лисандро II
|1
|0.07
|Орсини Николас
|1
|0.07
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.07
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.07
|Альмендра Агустин
|1
|0.07
|Вейгандт Марсело
|1
|0.07
|Agustin Obando
|1
|0.07
|Монтес Родриго
|1
|0.07
|Кардона Эдвин
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозе Густаво Санд
|10 (2)
|0.67
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0.53
|Victor Malcorra
|4
|0.27
|Angel Gonzalez II
|2
|0.13
|Tomas Belmonte
|1
|0.07
|Брагьери Диего
|1
|0.07
|Matias Esquivel
|0
|0
|Javier Rodriguez
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
|Lucas Varaldo
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|4
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Альмендра Агустин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|4
|1
|Морель Хорхе
|5
|0
|Nicolas Thaller
|4
|0
|Alexandro Bernabei
|4
|0
|Braian Aguirre
|4
|0
|Angel Gonzalez II
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Весприни Матиас
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Javier Rodriguez
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
5
42%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
9
14
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
22%
2
14%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
Забито
15
26
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
5
19%
16-30
3
20%
6
23%
31-45
3
20%
4
15%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
4
27%
7
27%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
3
13%
1-15
3
23%
1
4%
16-30
3
23%
6
25%
31-45
1
8%
6
25%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
31%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Касерос - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Атлетико Минейро 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Стронгест 3:0
Ланус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1
Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0 Ланус - Ла Экидад 4:1 Гремио - Ланус 3:1 Ланус - Тальерес Кордоба 1:0 Ла Экидад - Ланус 0:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|8.
|Расинг Авельянеда
|15
|5
|7
|3
|13 - 8
|22
|9.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|10.
|Годой Крус
|14
|6
|3
|5
|25 - 20
|21
|11.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|13.
|Колон
|14
|5
|5
|4
|10 - 15
|20
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|16.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|14
|2
|5
|7
|6 - 20
|11
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|11.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|12.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|14.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|17.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|18.
|Арсенал Саранди
|7
|2
|4
|1
|5 - 6
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|10.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|11.
|Годой Крус
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|13.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Колон
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0