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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сан-Лоренсо
0:0
Первый тайм: 27'
Колон
0' 27'
12
Sebastian
Alberto
Torrico
32
Francisco
Flores
2
Донатти
Алехандро
3
Сапата
Кристиан
30
Перуцци
Джино
38
Siro
Rosane
20
Ортигоса
Нестор
26
Nicolas
Fernandez5
29
Nicolas
Fernandez
I
9
Ди
Санто
Франко
28
Cristian
Nahuel
Barrios
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
14
Лертора
Федерико
35
Facundo
Farias
23
Cristian
Bernardi
7
Формика
Мауро
29
Rodrigo
Aliendro
19
Wilson
Morelo
Сан-Лоренсо
3-4-3
Колон
4-1-4-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Колон

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

23 матча

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
КДМЭП
2:2
С
2:1
С
1:1
К
2:2
С
0:0
П
2:1
П
0:2
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 3 0.2
Alexis Sabella 2 0.13
Ди Санто Франко 2 (1) 0.13
Перуцци Джино 1 0.07
Сапата Кристиан 1 0.07
Nicolas Fernandez5 1 0.07
Siro Rosane 1 0.07
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.07
Ромеро Анхель 0 0
Bruno Pitton 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 3 (3) 0.2
Rodrigo Aliendro 2 0.13
Cristian Ferreira2 2 0.13
Wilson Morelo 1 0.07
Yeiler Goez 1 0.07
Eric Meza 1 0.07
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перуцци Джино 5 1
Yeison Gordillo 5 0
Gabriel Rojas1 3 1
Ezequiel Cerutti 3 0
Сапата Кристиан 3 0
Nicolas Fernandez I 1 1
Julian Palacios 1 1
Siro Rosane 1 1
Ортигоса Нестор 2 0
Ди Санто Франко 2 0
Federico Gattoni 2 0
Nicolas Fernandez5 2 0
Marcelo Herrera2 2 0
Diego Rodriguez IV 1 0
Alexander Diaz 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 1
Facundo Farias 4 0
Лертора Федерико 3 0
Rafael Delgado 3 0
Кастро Алексис 3 0
Facundo Garces 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Формика Мауро 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
13%
2
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
8%
2
20%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
6
40%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Уачипато - Сан-Лоренсо 0:3 12 де Октубре Итаугуа - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - 12 де Октубре Итаугуа 1:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0
Колон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Колон - Арсенал Саранди 2:0 Расинг Авельянеда - Колон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
6. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
7. Индепендьенте Авельянеда 14 6 5 3 16 - 13 23
8. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
9. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
10. Годой Крус 15 6 4 5 25 - 20 22
11. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
12. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
13. Колон 0:0 15 5 6 4 10 - 15 21
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
16. Сан-Лоренсо 0:0 15 4 6 5 12 - 15 18
17. Химнасия Ла-Плата 14 4 5 5 11 - 15 17
18. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 15 3 6 6 11 - 16 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 15 2 6 7 6 - 20 12
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Сан-Лоренсо 0:0 7 3 3 1 8 - 4 12
10. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
11. Колон 0:0 7 3 3 1 6 - 6 12
12. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
13. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
14. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
15. Индепендьенте Авельянеда 7 3 2 2 7 - 5 11
16. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
17. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
18. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
9. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
11. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
12. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
13. Колон 0:0 8 2 3 3 4 - 9 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 0:0 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 6 1 1 4 5 - 11 4
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
4. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
5. Уракан Lucas Merolla 6 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Колон
3.16
2.88
2.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 0:0 Колон онлайн




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