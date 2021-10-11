Аргентина: Лига професьональ 2021
Сан-Лоренсо
0:0
Первый тайм: 27'
Колон
38
Siro
Rosane
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paolo Montero
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Колон
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
23 матча
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.2
|Alexis Sabella
|2
|0.13
|Ди Санто Франко
|2 (1)
|0.13
|Перуцци Джино
|1
|0.07
|Сапата Кристиан
|1
|0.07
|Nicolas Fernandez5
|1
|0.07
|Siro Rosane
|1
|0.07
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.07
|Ромеро Анхель
|0
|0
|Bruno Pitton
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.2
|Rodrigo Aliendro
|2
|0.13
|Cristian Ferreira2
|2
|0.13
|Wilson Morelo
|1
|0.07
|Yeiler Goez
|1
|0.07
|Eric Meza
|1
|0.07
|Мура Факундо
|0
|0
|Gonzalo Piovi
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перуцци Джино
|5
|1
|Yeison Gordillo
|5
|0
|Gabriel Rojas1
|3
|1
|Ezequiel Cerutti
|3
|0
|Сапата Кристиан
|3
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|1
|Julian Palacios
|1
|1
|Siro Rosane
|1
|1
|Ортигоса Нестор
|2
|0
|Ди Санто Франко
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Nicolas Fernandez5
|2
|0
|Marcelo Herrera2
|2
|0
|Diego Rodriguez IV
|1
|0
|Alexander Diaz
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|1
|Facundo Farias
|4
|0
|Лертора Федерико
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Кастро Алексис
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Формика Мауро
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
13%
2
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
8%
2
20%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
21%
6
40%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1
Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 3:0 Эстудиантес Касерос - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1 Уачипато - Сан-Лоренсо 0:3 12 де Октубре Итаугуа - Сан-Лоренсо 0:2 Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - 12 де Октубре Итаугуа 1:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0
Колон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0
Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1 Колон - Арсенал Саранди 2:0 Расинг Авельянеда - Колон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|6.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|6
|5
|3
|16 - 13
|23
|8.
|Расинг Авельянеда
|15
|5
|7
|3
|13 - 8
|22
|9.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|10.
|Годой Крус
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|11.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|13.
|Колон
|0:0
|15
|5
|6
|4
|10 - 15
|21
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|16.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|15
|4
|6
|5
|12 - 15
|18
|17.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|18.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|15
|2
|6
|7
|6 - 20
|12
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|10.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|Колон
|0:0
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|18.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|9.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|11.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|12.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|13.
|Колон
|0:0
|8
|2
|3
|3
|4 - 9
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|4.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1
|5.
|Уракан
|Lucas Merolla
|6
|0