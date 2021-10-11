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Аргентина: Лига професьональ 2021

Индепендьенте Авельянеда
1:1
Второй тайм: 62'
Химнасия Ла-Плата
0'
37' Желтая карточка
Бланко Доминго
0:1
45' Гол
Карбонеро Йохан
1:1
45' Гол
Ромеро Сильвио
48' Желтая карточка
Чеккини Эмануэль
62'
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
32
Ayrton
Costa
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
30
Braian
Martinez
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
27
Manuel
Insurralde
5
Чеккини
Эмануэль
10
Алеман
Брайн
8
Luis
Miguel
Rodriguez
7
Карбонеро
Йохан
9
Leandro
Contin
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
90.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

19 матчей

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:0
С
0:1
С
1:0
ТДВ
2:0
С
2:2
ТМК
0:0
П
0:0
П
3:3
П
1:1
П
0:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:0
TPDV
0:1
ПА
1:1
ТМС
0:1
ПАК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 7 0.47
Alan Sonora 3 0.2
Роа Андрес Фелипе 3 0.2
Бустос Фабрисио 1 0.07
Инсаурральде Хуан 1 0.07
Ayrton Costa 1 0.07
Rodrigo Marquez 1 0.07
Паласиос Себастьян 0 0
Alan Velasco 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Thomas Ortega 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Contin 2 0.13
Luis Miguel Rodriguez 2 0.13
Матеас Перез Гарсия 2 0.13
Guillermo Fratta 2 0.13
Алеман Брайн 1 0.07
Карбонеро Йохан 1 0.07
Leonardo Morales 1 0.07
German Guiffrey 1 0.07
Francisco Gerometta 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 5 1
Инсаурральде Хуан 5 0
Lucas Daniel Romero 4 0
Sergio Barreto 3 0
Alan Velasco 3 0
Thomas Ortega 3 0
Соса Себастьян 2 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Паласиос Себастьян 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Ayrton Costa 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Insurralde 3 1
Matias Melluso 4 0
Nery Leyes 1 1
Leandro Contin 2 0
Чеккини Эмануэль 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Leonardo Morales 1 0
Erik Ramirez 1 0
Guillermo Fratta 1 0
Harrinson Mancilla 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
4
36%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
6
35%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
5
42%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Гуабира 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Байя 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Эстудиантес Касерос - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 14 9 2 3 22 - 13 29
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 1:1 15 6 6 3 17 - 14 24
7. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
8. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
9. Годой Крус 15 6 4 5 25 - 20 22
10. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Химнасия Ла-Плата 1:1 15 4 6 5 12 - 16 18
16. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
19. Атлетико Тукуман 14 4 4 6 12 - 18 16
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 15 3 6 6 11 - 16 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 15 2 6 7 6 - 20 12
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
2. Тальерес Кордоба 6 5 1 0 12 - 2 16
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 1:1 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 1:1 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
12. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
13. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
14. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
15. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
16. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
17. Атлетико Тукуман 7 2 4 1 6 - 4 10
18. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 1:1 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
9. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
10. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
11. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
12. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
13. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
19. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
20. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
21. Атлетико Тукуман 7 2 0 5 6 - 14 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 1:1 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
4. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Чеккини Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.34
3.22
5.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата онлайн




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