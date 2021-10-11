Аргентина: Лига професьональ 2021
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Второй тайм: 62'
Химнасия Ла-Плата
37' Желтая карточкаБланко Доминго
0:1
45' ГолКарбонеро Йохан
1:1
45' ГолРомеро Сильвио
48' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
32
Ayrton
Costa
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Zarza
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
36 David Sayago
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
Ход матча
37'
45'
0:1
45'
48'
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
90.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|7
|0.47
|Alan Sonora
|3
|0.2
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.2
|Бустос Фабрисио
|1
|0.07
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.07
|Ayrton Costa
|1
|0.07
|Rodrigo Marquez
|1
|0.07
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Alan Velasco
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Contin
|2
|0.13
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0.13
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.13
|Guillermo Fratta
|2
|0.13
|Алеман Брайн
|1
|0.07
|Карбонеро Йохан
|1
|0.07
|Leonardo Morales
|1
|0.07
|German Guiffrey
|1
|0.07
|Francisco Gerometta
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Sergio Barreto
|3
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Соса Себастьян
|2
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Insurralde
|3
|1
|Matias Melluso
|4
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Leandro Contin
|2
|0
|Чеккини Эмануэль
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Guillermo Fratta
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
4
36%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
12%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
6
35%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
5
42%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Гуабира 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Байя 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Эстудиантес Касерос - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|14
|9
|2
|3
|22 - 13
|29
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:1
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|7.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|8.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|9.
|Годой Крус
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|10.
|Расинг Авельянеда
|15
|5
|7
|3
|13 - 8
|22
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|16.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|14
|4
|4
|6
|12 - 18
|16
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|15
|2
|6
|7
|6 - 20
|12
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|18.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:1
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|9.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|12.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|13.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|20.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|0
|5
|6 - 14
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|1:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|4.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1