Аргентина: Лига професьональ 2021
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
37' Желтая карточкаБланко Доминго
0:1
45' ГолКарбонеро Йохан
1:1
45' ГолРомеро Сильвио
48' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
69' Желтая карточкаSergio Barreto
71' Желтая карточкаMatias Melluso
89' Желтая карточкаMaximiliano Angel Coronel
90' Желтая карточкаJoaquin Laso
90' Желтая карточкаAyrton Costa
32
Ayrton
Costa
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Zarza
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
36 David Sayago
-
11 Gaston Togni
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
Ход матча
37'
45'
0:1
45'
48'
69'
71'
90'
90'
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Химнасия Ла-Плата
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
90.9%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
19 матчей
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|7
|0.47
|Alan Sonora
|3
|0.2
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.2
|Бустос Фабрисио
|1
|0.07
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.07
|Ayrton Costa
|1
|0.07
|Rodrigo Marquez
|1
|0.07
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Alan Velasco
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Contin
|2
|0.13
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0.13
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.13
|Guillermo Fratta
|2
|0.13
|Алеман Брайн
|1
|0.07
|Карбонеро Йохан
|1
|0.07
|Leonardo Morales
|1
|0.07
|German Guiffrey
|1
|0.07
|Francisco Gerometta
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|5
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Sergio Barreto
|4
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Соса Себастьян
|2
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Melluso
|5
|0
|Manuel Insurralde
|3
|1
|Nery Leyes
|1
|1
|Leandro Contin
|2
|0
|Чеккини Эмануэль
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Guillermo Fratta
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
33%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Забито
9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
18
12
12 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
2
11%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
7
39%
2
17%
31-45
3
17%
3
25%
46-60
3
17%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
5
38%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 0:0 Сантос - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Гуабира 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Байя 1:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5 Сармиенто - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Эстудиантес Касерос - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|15
|9
|3
|3
|22 - 13
|30
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|7.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|8.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|9.
|Годой Крус
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|10.
|Расинг Авельянеда
|15
|5
|7
|3
|13 - 8
|22
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|16.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|15
|2
|6
|7
|6 - 20
|12
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 2
|17
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|17.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|18.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|9.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|12.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|13.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|21.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|4.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1