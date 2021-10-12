Аргентина: Лига професьональ 2021
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 45+'
Атлетико Тукуман
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Auzqui
|4
|0.27
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.27
|Майкл Сантос
|3
|0.2
|Mateo Retegui
|3
|0.2
|Hector Fertoli
|2
|0.13
|Diego Valoyes
|2
|0.13
|Angelo Martino
|1
|0.07
|Nahuel Tenaglia
|1
|0.07
|Julian Malatini
|1
|0.07
|Комар Хуан
|0
|0
|Мендез Начо
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3
|0.2
|Augusto Lotti
|2
|0.13
|Муссис Франко
|2
|0.13
|Leonardo Heredia
|1
|0.07
|Guillermo Acosta
|1
|0.07
|Renzo Tesuri
|1
|0.07
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.07
|Gabriel Risso
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|Carlos Auzqui
|5
|0
|Рафа II
|3
|0
|Francis Mac Allister
|3
|0
|Diego Valoyes
|3
|0
|Nahuel Tenaglia
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Комар Хуан
|2
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Angelo Martino
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Julian Malatini
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|4
|1
|Эрбес Кристиан
|4
|0
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Фелипе Кампос
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Ramiro Carrera
|2
|0
|Matias Orihuela
|2
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Abel Bustos
|2
|0
|Бенитес Оскар
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Camilo Albornoz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
2
14%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
22
11
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
3
14%
4
36%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
5
38%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2
Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4 Тальерес Кордоба - Брагантино 0:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Депортес Толима 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|15
|10
|3
|2
|29 - 11
|33
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|15
|9
|3
|3
|22 - 13
|30
|3.
|Ланус
|15
|8
|2
|5
|26 - 24
|26
|4.
|Эстудиантес Касерос
|15
|7
|5
|3
|24 - 15
|26
|5.
|Бока Хуниорс
|15
|6
|6
|3
|16 - 12
|24
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|7.
|Велес Сарсфилд
|15
|6
|6
|3
|22 - 12
|24
|8.
|Колон
|15
|6
|5
|4
|12 - 16
|23
|9.
|Годой Крус
|15
|6
|4
|5
|25 - 20
|22
|10.
|Расинг Авельянеда
|15
|5
|7
|3
|13 - 8
|22
|11.
|Уракан
|15
|5
|7
|3
|12 - 9
|22
|12.
|Дефенса и Хустисия
|15
|5
|6
|4
|18 - 12
|21
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|15
|5
|6
|4
|12 - 10
|21
|14.
|Сармиенто
|15
|5
|4
|6
|15 - 16
|19
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|16.
|Унион Санта-Фе
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|17.
|Росарио Сентраль
|15
|5
|2
|8
|20 - 21
|17
|18.
|Сан-Лоренсо
|15
|4
|5
|6
|13 - 17
|17
|19.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|15
|4
|5
|6
|12 - 18
|17
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|21.
|Атлетико Платенсе
|15
|3
|7
|5
|17 - 19
|16
|22.
|Патронато Парана
|15
|3
|6
|6
|11 - 16
|15
|23.
|Банфилд
|15
|2
|8
|5
|10 - 14
|14
|24.
|Альдосиви
|15
|4
|1
|10
|16 - 29
|13
|25.
|Арсенал Саранди
|15
|2
|6
|7
|6 - 20
|12
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|15
|2
|5
|8
|15 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|5
|2
|0
|12 - 2
|17
|2.
|Ривер Плейт
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|3.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|3
|1
|18 - 7
|15
|4.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|5.
|Ланус
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Сармиенто
|8
|4
|1
|3
|9 - 6
|13
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|3
|4
|1
|6 - 4
|13
|8.
|Эстудиантес Касерос
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|6 - 6
|12
|12.
|Уракан
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|13.
|Годой Крус
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|15.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|5 - 6
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|17.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|18.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|1
|4
|10 - 8
|10
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|21.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|0
|4
|9 - 7
|9
|22.
|Патронато Парана
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|2
|2
|4
|12 - 15
|8
|24.
|Атлетико Платенсе
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|25.
|Альдосиви
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|26.
|Банфилд
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|2.
|Эстудиантес Касерос
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|4.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|6.
|Расинг Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|7.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|8.
|Колон
|8
|3
|2
|3
|6 - 10
|11
|9.
|Уракан
|7
|2
|4
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|4
|2
|4 - 4
|10
|12.
|Велес Сарсфилд
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|13.
|Атлетико Платенсе
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|14.
|Банфилд
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|15.
|Унион Санта-Фе
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|16.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|17.
|Альдосиви
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|18.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|8
|2
|1
|5
|6 - 14
|7
|19.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|4 - 5
|7
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|21.
|Сармиенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|Сан-Лоренсо
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|0
|3
|4
|3 - 7
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|0
|1
|6
|1 - 14
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Годой Крус
|Martin Ojeda
|10
|1
|2
|2.
|Ланус
|Жозе Густаво Санд
|10
|2
|1
|3.
|Ланус
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|2
|4.
|Альдосиви
|Каутеруссио Мартин
|8
|3
|0
|5.
|Ривер Плейт
|Альварес Хулиан
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уракан
|Jonathan Galvan
|7
|0
|2.
|Сан-Лоренсо
|Перуцци Джино
|5
|1
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|Бланко Доминго
|5
|1
|4.
|Тальерес Кордоба
|Enzo Hernan Diaz
|5
|1
|5.
|Сармиенто
|Braian Salvareschi
|5
|1