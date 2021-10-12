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Аргентина: Лига професьональ 2021

Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 45+'
Атлетико Тукуман
0' 45'+2
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
28
Carlos
Auzqui
10
Hector
Fertoli
9
Майкл
Сантос
1
Cristian
David
Lucchetti
2
Marcelo
Ortiz
25
Camilo
Albornoz
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
8
Guillermo
Acosta
7
Муссис
Франко
12
Ciro
Rius
10
Leonardo
Heredia
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
2:3
КДМЭП
1:1
С
2:1
КДЛС
2:0
КДЛС
3:2
С
0:0
С
3:1
ТМК
0:0
П
2:1
ПБ
1:2
ПБ
1:0
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Auzqui 4 0.27
Enzo Hernan Diaz 4 0.27
Майкл Сантос 3 0.2
Mateo Retegui 3 0.2
Hector Fertoli 2 0.13
Diego Valoyes 2 0.13
Angelo Martino 1 0.07
Nahuel Tenaglia 1 0.07
Julian Malatini 1 0.07
Комар Хуан 0 0
Мендез Начо 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 0.2
Augusto Lotti 2 0.13
Муссис Франко 2 0.13
Leonardo Heredia 1 0.07
Guillermo Acosta 1 0.07
Renzo Tesuri 1 0.07
Joaquin Pereyra1 1 0.07
Gabriel Risso 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 5 1
Carlos Auzqui 5 0
Рафа II 3 0
Francis Mac Allister 3 0
Diego Valoyes 3 0
Nahuel Tenaglia 3 0
Hector Fertoli 1 1
Комар Хуан 2 0
Мендез Начо 2 0
Angelo Martino 2 0
Mateo Retegui 2 0
Julian Malatini 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0
Rodrigo Villagra 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 4 1
Эрбес Кристиан 4 0
Nicolas Lamendola 2 1
Фелипе Кампос 3 0
Marcos Valor 1 1
Ramiro Carrera 2 0
Matias Orihuela 2 0
Guillermo Acosta 2 0
Marcelo Ortiz 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Abel Bustos 2 0
Бенитес Оскар 1 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Augusto Lotti 1 0
Mauro Osores 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Camilo Albornoz 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
33%
2
14%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
3
60%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

22
11
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
1
9%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
5
23%
3
27%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
3
14%
4
36%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
15%
4
21%
61-75
5
38%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2
Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Касерос 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Эмелек - Тальерес Кордоба 1:4 Тальерес Кордоба - Брагантино 0:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Депортес Толима 0:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 2:3 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 15 10 3 2 29 - 11 33
2. Тальерес Кордоба 0:0 15 9 3 3 22 - 13 30
3. Ланус 15 8 2 5 26 - 24 26
4. Эстудиантес Касерос 15 7 5 3 24 - 15 26
5. Бока Хуниорс 15 6 6 3 16 - 12 24
6. Индепендьенте Авельянеда 15 6 6 3 17 - 14 24
7. Велес Сарсфилд 15 6 6 3 22 - 12 24
8. Колон 15 6 5 4 12 - 16 23
9. Годой Крус 15 6 4 5 25 - 20 22
10. Расинг Авельянеда 15 5 7 3 13 - 8 22
11. Уракан 15 5 7 3 12 - 9 22
12. Дефенса и Хустисия 15 5 6 4 18 - 12 21
13. Аргентинос Хуниорс 15 5 6 4 12 - 10 21
14. Сармиенто 15 5 4 6 15 - 16 19
15. Химнасия Ла-Плата 15 4 6 5 12 - 16 18
16. Унион Санта-Фе 15 5 3 7 15 - 20 18
17. Росарио Сентраль 15 5 2 8 20 - 21 17
18. Сан-Лоренсо 15 4 5 6 13 - 17 17
19. Атлетико Тукуман 0:0 15 4 5 6 12 - 18 17
20. Ньюэллс Олд Бойз 15 4 4 7 17 - 23 16
21. Атлетико Платенсе 15 3 7 5 17 - 19 16
22. Патронато Парана 15 3 6 6 11 - 16 15
23. Банфилд 15 2 8 5 10 - 14 14
24. Альдосиви 15 4 1 10 16 - 29 13
25. Арсенал Саранди 15 2 6 7 6 - 20 12
26. Сентраль Кордоба Росарио 15 2 5 8 15 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 0:0 7 5 2 0 12 - 2 17
2. Ривер Плейт 8 5 2 1 14 - 5 17
3. Велес Сарсфилд 8 4 3 1 18 - 7 15
4. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 7 14
5. Ланус 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Сармиенто 8 4 1 3 9 - 6 13
7. Химнасия Ла-Плата 8 3 4 1 6 - 4 13
8. Эстудиантес Касерос 7 3 3 1 11 - 5 12
9. Бока Хуниорс 7 3 3 1 7 - 5 12
10. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 8 - 6 12
11. Колон 7 3 3 1 6 - 6 12
12. Уракан 8 3 3 2 7 - 5 12
13. Годой Крус 8 3 3 2 14 - 10 12
14. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 6 11
15. Арсенал Саранди 8 2 5 1 5 - 6 11
16. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 6 11
17. Атлетико Тукуман 0:0 7 2 4 1 6 - 4 10
18. Расинг Авельянеда 7 2 4 1 5 - 3 10
19. Унион Санта-Фе 8 3 1 4 10 - 8 10
20. Ньюэллс Олд Бойз 8 3 1 4 12 - 14 10
21. Росарио Сентраль 7 3 0 4 9 - 7 9
22. Патронато Парана 7 2 3 2 6 - 5 9
23. Сентраль Кордоба Росарио 8 2 2 4 12 - 15 8
24. Атлетико Платенсе 7 1 4 2 5 - 7 7
25. Альдосиви 8 2 0 6 9 - 16 6
26. Банфилд 7 1 2 4 6 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 7 5 1 1 15 - 6 16
2. Эстудиантес Касерос 8 4 2 2 13 - 10 14
3. Тальерес Кордоба 0:0 8 4 1 3 10 - 11 13
4. Ланус 7 4 0 3 12 - 13 12
5. Индепендьенте Авельянеда 7 3 3 1 9 - 8 12
6. Расинг Авельянеда 8 3 3 2 8 - 5 12
7. Бока Хуниорс 8 3 3 2 9 - 7 12
8. Колон 8 3 2 3 6 - 10 11
9. Уракан 7 2 4 1 5 - 4 10
10. Годой Крус 7 3 1 3 11 - 10 10
11. Аргентинос Хуниорс 8 2 4 2 4 - 4 10
12. Велес Сарсфилд 7 2 3 2 4 - 5 9
13. Атлетико Платенсе 8 2 3 3 12 - 12 9
14. Банфилд 8 1 6 1 4 - 5 9
15. Унион Санта-Фе 7 2 2 3 5 - 12 8
16. Росарио Сентраль 8 2 2 4 11 - 14 8
17. Альдосиви 7 2 1 4 7 - 13 7
18. Атлетико Тукуман 0:0 8 2 1 5 6 - 14 7
19. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 4 - 5 7
20. Патронато Парана 8 1 3 4 5 - 11 6
21. Сармиенто 7 1 3 3 6 - 10 6
22. Ньюэллс Олд Бойз 7 1 3 3 5 - 9 6
23. Сан-Лоренсо 8 1 3 4 4 - 11 6
24. Химнасия Ла-Плата 7 1 2 4 6 - 12 5
25. Сентраль Кордоба Росарио 7 0 3 4 3 - 7 3
26. Арсенал Саранди 7 0 1 6 1 - 14 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Годой Крус Martin Ojeda 10 1 2
2. Ланус Жозе Густаво Санд 10 2 1
3. Ланус Лопес Хосе Мануэль 8 0 2
4. Альдосиви Каутеруссио Мартин 8 3 0
5. Ривер Плейт Альварес Хулиан 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уракан Jonathan Galvan 7 0
2. Сан-Лоренсо Перуцци Джино 5 1
3. Индепендьенте Авельянеда Бланко Доминго 5 1
4. Тальерес Кордоба Enzo Hernan Diaz 5 1
5. Сармиенто Braian Salvareschi 5 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Атлетико Тукуман
1.82
4.15
6.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 0:0 Атлетико Тукуман онлайн




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