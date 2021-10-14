  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
9' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
35' Желтая карточка
Блумквист Александр
1:0
41' Гол
Страндсатер Даниэль
1:1
52' Гол
Дальстрём Никлас
56' Желтая карточка
Халлениус Линус
90'+4
1
Петтерссон
Фрэнк
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
12
Свенссон
Йеспер
8
Барни
Юнес
22
Люнг
Даниэль
24
Николич
Марко
17
Эдквист
Адриан
10
Омонди
Эрик
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
7
Андерссон
Эрик
6
Стенссон
Даниэль
8
Силфвер
Понтус
9
Халлениус
Линус
21
Энгблум
Понтус
Йёнчёпинг
3-5-2
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Сундсвалль

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
С
3:2
С
3:3
А
2:2
А
0:0
ТМК
0:0
А
3:1
А
1:1
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:3
С
2:1
С
3:0
С
2:2
С
1:1
С
4:1
С
4:6
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 6 0.25
Омонди Эрик 6 (1) 0.25
Эдквист Адриан 5 0.21
Страндсатер Даниэль 3 0.13
Свенссон Йеспер 1 0.04
Edin Hamidovic 1 0.04
Зейдан Мустафа 1 0.04
Дегерлунд Маркус 1 0.04
Николич Марко 1 0.04
Люнг Даниэль 1 0.04
Фендрих Фредрик 1 0.04
Бекай Перпарим 1 0.04
Нордстрем Элиас 1 0.04
Барни Юнес 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халлениус Линус 12 0.5
Энгблум Понтус 7 (2) 0.29
Бенгтссон Йохан 4 0.17
Андерссон Эрик 3 0.13
Пичках Пайя 2 0.08
Блумквист Александр 2 0.08
Дальстрём Никлас 2 0.08
Олссон Деннис 1 0.04
Лундстрём Роберт 1 0.04
Ludvig Naavik 1 0.04
Экстрём Альбин 1 0.04
Силфвер Понтус 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Стенсхаген Теодор 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Йеспер 5 0
Крона Себастьян 5 0
Фендрих Фредрик 3 1
Бекай Перпарим 4 0
Дегерлунд Маркус 1 1
Омонди Эрик 2 0
Барни Юнес 2 0
Зейдан Мустафа 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ламин Адам Бен 2 0
Густафсон Элиас 2 0
Родеблад Лове Кевин 2 0
Кваква Энок 1 0
Бук Робин 1 0
Николич Марко 1 0
Страндсатер Даниэль 1 0
Фазал Мохаммад 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Халлениус Линус 4 0
Стенссон Даниэль 4 0
Олссон Деннис 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Андерссон Эрик 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Карстрем Йеспер 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Андерссон Андреас 1 0
Блумквист Александр 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Дальстрём Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
2
20%
4
18%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
4
22%
4
36%
76-90

Забито

30
36
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
5
17%
5
14%
1-15
3
10%
7
19%
16-30
7
23%
2
6%
31-45
5
17%
9
25%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
5
17%
7
19%
76-90

Пропущено

28
24
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
5
18%
6
25%
61-75
6
21%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0
Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0
Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Васалунд 3:2 Эстер - Сундсвалль 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 24 14 5 5 32 - 20 47
2. Сундсвалль Заявка 24 13 5 6 36 - 24 44
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
5. Треллеборг Заявка 24 10 8 6 32 - 28 38
6. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
7. Йёнчёпинг Заявка 24 9 6 9 29 - 29 33
8. Эстер Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
9. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 23 7 7 9 31 - 28 28
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. ГАИС Заявка 23 8 3 12 24 - 29 27
13. Вестерос Заявка 24 6 8 10 29 - 35 26
14. Браге Заявка 24 6 8 10 30 - 35 26
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 11 4 2 5 12 - 14 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
2. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
3. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
4. Вернаму Заявка 12 5 3 4 15 - 14 18
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
9. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
10. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос Заявка 11 2 3 6 12 - 17 9
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 11 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
Где смотреть матч Йёнчёпинг 1:1 Сундсвалль онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1000 рублей для ставок АПЛ
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 