Швеция: Суперэттан 2021
Йёнчёпинг
1:1
Конец матча
Сундсвалль
9' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
35' Желтая карточкаБлумквист Александр
1:0
41' ГолСтрандсатер Даниэль
1:1
52' ГолДальстрём Никлас
56' Желтая карточкаХаллениус Линус
22
Люнг
Даниэль
10
Омонди
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
32 Gray Hoffman
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
41'
52'
56'
История личных встреч
Йёнчёпинг
Сундсвалль
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|6
|0.25
|Омонди Эрик
|6 (1)
|0.25
|Эдквист Адриан
|5
|0.21
|Страндсатер Даниэль
|3
|0.13
|Свенссон Йеспер
|1
|0.04
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|Зейдан Мустафа
|1
|0.04
|Дегерлунд Маркус
|1
|0.04
|Николич Марко
|1
|0.04
|Люнг Даниэль
|1
|0.04
|Фендрих Фредрик
|1
|0.04
|Бекай Перпарим
|1
|0.04
|Нордстрем Элиас
|1
|0.04
|Барни Юнес
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халлениус Линус
|12
|0.5
|Энгблум Понтус
|7 (2)
|0.29
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.17
|Андерссон Эрик
|3
|0.13
|Пичках Пайя
|2
|0.08
|Блумквист Александр
|2
|0.08
|Дальстрём Никлас
|2
|0.08
|Олссон Деннис
|1
|0.04
|Лундстрём Роберт
|1
|0.04
|Ludvig Naavik
|1
|0.04
|Экстрём Альбин
|1
|0.04
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Стенсхаген Теодор
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Йеспер
|5
|0
|Крона Себастьян
|5
|0
|Фендрих Фредрик
|3
|1
|Бекай Перпарим
|4
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|1
|Омонди Эрик
|2
|0
|Барни Юнес
|2
|0
|Зейдан Мустафа
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ламин Адам Бен
|2
|0
|Густафсон Элиас
|2
|0
|Родеблад Лове Кевин
|2
|0
|Кваква Энок
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|Фазал Мохаммад
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Халлениус Линус
|4
|0
|Стенссон Даниэль
|4
|0
|Олссон Деннис
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Андерссон Эрик
|2
|0
|Стенсхаген Теодор
|2
|0
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Андерссон Андреас
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 15
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
3
15%
4
29%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 13
2
20%
4
18%
1-15
2
20%
4
18%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
2
20%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
4
22%
4
36%
76-90
Забито
30
36
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
5
17%
5
14%
1-15
3
10%
7
19%
16-30
7
23%
2
6%
31-45
5
17%
9
25%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
5
17%
7
19%
76-90
Пропущено
28
24
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
4
14%
2
8%
1-15
4
14%
2
8%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
5
18%
6
25%
61-75
6
21%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
АИК - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Норрбю 0:1 Акрополис - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Браге 0:0
Хельсинборг - Йёнчёпинг 3:0 Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Скильебо - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Браге - Йёнчёпинг 3:2 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Эстер - Йёнчёпинг 1:0 Фалькенберг - Йёнчёпинг 2:3 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Йёнчёпинг - Акрополис 4:1 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 1:0
Сундсвалль
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хельсинборг - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Треллеборг 2:0 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Ландскруна 1:0
Васалунд - Сундсвалль 1:2 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Умео - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Фалькенберг - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Браге 3:3 Ландскруна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Йёнчёпинг 1:2 Эргрюте - Сундсвалль 0:2 Сундсвалль - Васалунд 3:2 Эстер - Сундсвалль 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|32 - 20
|47
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|36 - 24
|44
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 28
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 29
|33
|8.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|9.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 28
|28
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|ГАИС
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|24 - 29
|27
|13.
|Вестерос
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 35
|26
|14.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|2.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|4.
|Вернаму
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|10.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Вестерос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 17
|9
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0