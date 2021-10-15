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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 39500
Шальке 04
0'
14' Желтая карточка
Каминьски Марцин
32' Желтая карточка
Трибулл Том
74' Желтая карточка
Дем Янник
81' Желтая карточка
Пирингер Марвин
0:1
90' Гол
Каминьски Марцин
90'+4
16
Цилер
Рон-Роберт
25
Дем
Янник
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
23
Крайнц
Лука
10
Эрнст
Себастьян
6
Трибулл
Том
37
Керк
Себастьян
14
Бейер
Максимилиан
17
Хинтерзеер
Лукас
11
Майна
Линтон
30
Фрайсль
Мартин
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
38
Айдин
Мехмет
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Ганновер 96
4-3-3
Шальке 04
3-5-2

Ход матча

14'
 
Каминьски Марцин
18'
 
Ранфтль Райнхольд
Айдин Мехмет
32'
Трибулл Том
 
63'
Муроя Сэй
Крайнц Лука
 
64'
Ондуа Гаэль
Бейер Максимилиан
 
74'
 
Пирингер Марвин
Бюльтер Мариус
74'
Дем Янник
 
78'
Хансен Мартин
Цилер Рон-Роберт
 
81'
 
Пирингер Марвин
85'
 
Чурлинов Дарко
Саласар Родриго
86'
Штольце Себастьян
Майна Линтон
 
86'
Вайдандт Хендрик
Трибулл Том
 
90'
0:1
Каминьски Марцин
(Палссон Виктор)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 16
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Ганновер 96
Шальке 04

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

25 матчей

28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

История матчей

Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
ТМК
3:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
К
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:3
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 2 0.2
Эрнст Себастьян 1 0.1
Кайзер Доминик 1 0.1
Дукш Марвин 1 0.1
Вайдандт Хендрик 1 0.1
Майна Линтон 1 0.1
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 11 1.1
Бюльтер Мариус 3 0.3
Каминьски Марцин 1 0.1
Айдин Мехмет 1 0.1
Дрекслер Доминик 1 0.1
Оуведжан Томас 0 0
Палссон Виктор 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Саласар Родриго 0 0
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 0
Дем Янник 3 0
Дукш Марвин 2 0
Эрнст Себастьян 2 0
Кайзер Доминик 1 0
Трибулл Том 1 0
Франке Марсель 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Окс Филипп 1 0
Муроя Сэй 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флик Флориан 3 0
Палссон Виктор 1 1
Теродде Симон 2 0
Каминьски Марцин 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Дрекслер Доминик 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Итакура Ко 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Идризи Бленди 1 0
Саласар Родриго 1 0
Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
4
24%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
4
24%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0
Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 4:2
Шальке 04
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1
Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Арминия - Шальке 04 1:0 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 1:0 Байер Л - Шальке 04 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
2. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
3. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
4. Падерборн Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
5. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
6. Нюрнберг Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
7. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Дармштадт Заявка 9 4 1 4 21 - 13 13
10. Динамо Дрезден Заявка 9 4 1 4 13 - 11 13
11. Карлсруэ Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
12. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
13. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
14. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
16. Зандхаузен Заявка 9 2 1 6 8 - 20 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
11. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Падерборн Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Падерборн Михель Свен 8 0 3
3. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 7 2 2
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
Весь список
Где смотреть матч Ганновер 96 0:1 Шальке 04 онлайн




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