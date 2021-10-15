Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганновер 96
0:1
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 39500
Шальке 04
14' Желтая карточкаКаминьски Марцин
32' Желтая карточкаТрибулл Том
74' Желтая карточкаДем Янник
81' Желтая карточкаПирингер Марвин
0:1
90' ГолКаминьски Марцин
25
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
23
Крайнц
Лука
11
Майна
Линтон
33
Тиау
Малик
38
Айдин
Мехмет
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Майна ЛинтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
14'
32'
63'
74'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 16
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Ганновер 96
Шальке 04
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
25 матчей
28%
16%
56%
7 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|2
|0.2
|Эрнст Себастьян
|1
|0.1
|Кайзер Доминик
|1
|0.1
|Дукш Марвин
|1
|0.1
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.1
|Майна Линтон
|1
|0.1
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|11
|1.1
|Бюльтер Мариус
|3
|0.3
|Каминьски Марцин
|1
|0.1
|Айдин Мехмет
|1
|0.1
|Дрекслер Доминик
|1
|0.1
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Кайзер Доминик
|1
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флик Флориан
|3
|0
|Палссон Виктор
|1
|1
|Теродде Симон
|2
|0
|Каминьски Марцин
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Идризи Бленди
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
33%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
57%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
4
24%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
33%
4
24%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0
Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 4:2
Шальке 04
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Падерборн - Шальке 04 0:1
Шальке 04 - Фортуна 3:1 Ян - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Филлинген - Шальке 04 1:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Шальке 04 - Витесс 3:2 Шальке 04 - Зенит 0:0 Кёльн - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3 Шальке 04 - Герта 1:2 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Арминия - Шальке 04 1:0 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 1:0 Байер Л - Шальке 04 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Падерборн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|11 - 7
|15
|7.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|21 - 13
|13
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|14.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 20
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|3.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|7
|2
|2
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|3.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0