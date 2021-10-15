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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 7213
Ян
0'
0:1
2' Гол
Макридис Хараламбос
14' Желтая карточка
Сингх Сарприт
34' Желтая карточка
Бухальфа Карло
49' Желтая карточка
Коллинс Джамилу
1:1
71' Гол
Прёгер Кай
88' Желтая карточка
Отто Давид
90'+5
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
2
Хюнемайер
Уве
25
Коррейя
Марсель
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
10
Юстван
Юлиан
29
Коллинс
Джамилу
22
Штайперманн
Марко
36
Платте
Феликс
11
Михель
Свен
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
28
Нахрайнер
Себастьян
13
Векессер
Эрик
15
Сингх
Сарприт
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
26
Макридис
Хараламбос
19
Альберс
Андреас
Падерборн
3-4-1-2
Ян
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Макридис Хараламбос
(Сингх Сарприт)
14'
 
Сингх Сарприт
34'
 
Бухальфа Карло
46'
Мехлем Марсель
Штайперманн Марко
 
46'
Прёгер Кай
Ялчин Робин
 
49'
Коллинс Джамилу
 
63'
Србени Деннис
Юстван Юлиан
 
65'
 
Фабер Конрад
Макридис Хараламбос
65'
 
Отто Давид
Сингх Сарприт
71'
Прёгер Кай
(Шалленберг Рон)
1:1
75'
Овусу Принс-Осеи
Платте Феликс
 
88'
 
Отто Давид
90'
 
Звартс Йоэл
Бесте Ян-Никлас
90'
 
Калисканер Каан
Альберс Андреас
90'
 
Мориц Кристоф
Безушков Макс

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

История личных встреч

Падерборн
Ян

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:2
Б3
3:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б3
0:4
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 8 0.8
Платте Феликс 4 0.4
Прёгер Кай 4 0.4
Штайперманн Марко 2 0.2
Шалленберг Рон 1 0.1
Хеуэр Яннис 1 0.1
Коллинс Джамилу 0 0
Юстван Юлиан 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Шустер Марко 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Безушков Макс 4 0.4
Гимбер Бенедикт 3 0.3
Сингх Сарприт 2 0.2
Бесте Ян-Никлас 2 0.2
Альберс Андреас 2 (1) 0.2
Векессер Эрик 1 0.1
Отто Давид 1 0.1
Брайткройц Стив 1 0.1
Макридис Хараламбос 1 0.1
Кеннеди Скотт 1 0.1
Звартс Йоэл 1 0.1
Бухальфа Карло 1 0.1
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер 5 0
Коллинс Джамилу 2 1
Михель Свен 3 0
Шалленберг Рон 2 0
Хюнемайер Уве 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Брайткройц Стив 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Сингх Сарприт 3 0
Векессер Эрик 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Безушков Макс 1 0
Отто Давид 1 0
Калисканер Каан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

14
14
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
4
29%
3
21%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

20
20
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
20%
4
20%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
3
15%
3
15%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
6
50%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1
Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1 Падерборн - Оснабрюк 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Бохум 3:0
Ян
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2
Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3 Оснабрюк - Ян 0:1 Ян - Вердер 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
2. Ян Заявка 10 5 4 1 21 - 11 19
3. Шальке 04 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
4. Падерборн Заявка 10 5 3 2 21 - 11 18
5. Хайденхайм Заявка 9 4 3 2 10 - 9 15
6. Нюрнберг Заявка 9 3 6 0 11 - 7 15
7. Гамбург Заявка 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Вердер Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Дармштадт Заявка 9 4 1 4 21 - 13 13
10. Динамо Дрезден Заявка 9 4 1 4 13 - 11 13
11. Карлсруэ Заявка 9 3 4 2 14 - 11 13
12. Фортуна Заявка 9 3 2 4 13 - 15 11
13. Ганновер 96 Заявка 10 3 2 5 7 - 13 11
14. Ганза Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
15. Хольштайн Киль Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
16. Зандхаузен Заявка 9 2 1 6 8 - 20 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 0 4 5 6 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Нюрнберг Заявка 5 3 2 0 5 - 1 11
3. Ян Заявка 5 3 2 0 14 - 7 11
4. Хайденхайм Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Дармштадт Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Динамо Дрезден Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
7. Шальке 04 Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
8. Вердер Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9. Гамбург Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Ганновер 96 Заявка 5 2 0 3 3 - 6 6
11. Карлсруэ Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Падерборн Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
13. Ганза Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
14. Хольштайн Киль Заявка 5 1 0 4 3 - 11 3
15. Фортуна Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
17. Ингольштадт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Зандхаузен Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
2. Шальке 04 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
3. Фортуна Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
4. Ян Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Гамбург Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Карлсруэ Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вердер Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Ганза Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Хайденхайм Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Ганновер 96 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Хольштайн Киль Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
13. Санкт-Паули Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Нюрнберг Заявка 4 0 4 0 6 - 6 4
15. Дармштадт Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
16. Динамо Дрезден Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Ингольштадт Заявка 5 1 0 4 4 - 16 3
18. Эрцгебирге Ауэ Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 11 0 2
2. Падерборн Михель Свен 8 0 3
3. Дармштадт Титц Филлип 8 1 1
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 7 2 2
5. Фортуна Хеннингс Роувен 6 3 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Падерборн Ван дер Верфф Яспер 5 0
2. Зандхаузен Рицмайер Марсель 3 1
3. Карлсруэ Ванитцек Марвин 3 1
4. Эрцгебирге Ауэ Мессегем Суфьян 3 1
5. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Бухальфа Карло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Сингх Сарприт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Макридис Хараламбос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Падерборн 1:1 Ян онлайн




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