Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Падерборн
1:1
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена Зрители: 7213
Ян
0:1
2' ГолМакридис Хараламбос
14' Желтая карточкаСингх Сарприт
34' Желтая карточкаБухальфа Карло
49' Желтая карточкаКоллинс Джамилу
1:1
71' ГолПрёгер Кай
88' Желтая карточкаОтто Давид
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Карльс ЙонасНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
29 Беккер АндреНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
2'
14'
34'
49'
71'
1:1
88'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
История личных встреч
Падерборн
Ян
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|8
|0.8
|Платте Феликс
|4
|0.4
|Прёгер Кай
|4
|0.4
|Штайперманн Марко
|2
|0.2
|Шалленберг Рон
|1
|0.1
|Хеуэр Яннис
|1
|0.1
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Юстван Юлиан
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Безушков Макс
|4
|0.4
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.3
|Сингх Сарприт
|2
|0.2
|Бесте Ян-Никлас
|2
|0.2
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.2
|Векессер Эрик
|1
|0.1
|Отто Давид
|1
|0.1
|Брайткройц Стив
|1
|0.1
|Макридис Хараламбос
|1
|0.1
|Кеннеди Скотт
|1
|0.1
|Звартс Йоэл
|1
|0.1
|Бухальфа Карло
|1
|0.1
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|Коллинс Джамилу
|2
|1
|Михель Свен
|3
|0
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Сингх Сарприт
|3
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Отто Давид
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
14
14
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
4
29%
3
21%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
20
20
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
4
20%
4
20%
1-15
5
25%
3
15%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
3
15%
3
15%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
6
50%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1
Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1 Падерборн - Оснабрюк 2:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 0:0 Падерборн - Бохум 3:0
Ян
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2
Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Ян - Рид 2:0 Ян - Санкт-Паули 3:0 Зандхаузен - Ян 2:0 Хольштайн Киль - Ян 3:2 Бохум - Ян 5:1 Ян - Гамбург 1:1 Ганновер 96 - Ян 3:1 Ян - Хайденхайм 0:3 Оснабрюк - Ян 0:1 Ян - Вердер 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 8
|19
|2.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 11
|19
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|4.
|Падерборн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|6
|0
|11 - 7
|15
|7.
|Гамбург
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Вердер
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|21 - 13
|13
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|12.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 15
|11
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|14.
|Ганза
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 19
|8
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 20
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Нюрнберг
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|Ян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 7
|11
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Вердер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Гамбург
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Падерборн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Ганза
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|Фортуна
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|Фортуна
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|4.
|Ян
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Гамбург
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Карлсруэ
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Ганза
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 16
|3
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|11
|0
|2
|2.
|Падерборн
|Михель Свен
|8
|0
|3
|3.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|8
|1
|1
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|7
|2
|2
|5.
|Фортуна
|Хеннингс Роувен
|6
|3
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Падерборн
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|2.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|3
|1
|3.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|3
|1
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Мессегем Суфьян
|3
|1
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|4
|0