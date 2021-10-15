  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5286
Силькеборг
0'
0:1
64' Гол
Тордарсон Стефан-Тейтюр
1:1
66' Гол
Sebastian Groenning
90'+3
16
Андерсен
Миккель
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
8
Лонвейк
Джастин
13
Jeppe
Groenning
17
Jacob
Bonde
11
Грот
Джей-Рой
9
Sebastian
Groenning
31
Tobias
Bech
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
4
Феликс
Йоэль
23
Рёйкьер
Никлас
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
22
Гояни
Роберт
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Виборг
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

57'
Леманс Клинт
Jeppe Groenning
 
57'
Younes Bakiz
Tobias Bech
 
57'
Ibrahim Said
Грот Джей-Рой
 
64'
0:1
Тордарсон Стефан-Тейтюр
(Карстенсен Расмус)
66'
Sebastian Groenning
1:1
79'
 
Маттссон Пелле
Бринк Марк

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 9
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Виборг
Силькеборг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СД
4:1
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
1:2
ТМК
0:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:3
ТМК
1:2
СД
1:2
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:5
ТМС
0:5
ТМС
3:2
ТМС
1:1
К
1:3
ПД
0:0
ПД
3:2
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 4 0.33
Крамер Ларс II 2 0.17
Jacob Bonde 2 (1) 0.17
Christian Soerensen II 1 0.08
Jeppe Groenning 1 0.08
Лонвейк Джастин 1 0.08
Ibrahim Said 1 0.08
Mads Lauritsen 1 0.08
Younes Bakiz 1 0.08
Tobias Bech 0 0
Sofus Berger 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Joergensen 5 0.42
Хелениус Никлас 4 (1) 0.33
Валлис Николай 3 0.25
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.17
Alexander Lind 1 0.08
Бринк Марк 1 0.08
Рёйкьер Никлас 1 0.08
Карстенсен Расмус 0 0
Гояни Роберт 0 0
Anders Klynge 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Jeppe Groenning 3 0
Jacob Bonde 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Ibrahim Said 2 0
Путрос Франс Диа 2 0
Mads Lauritsen 2 0
Sebastian Groenning 2 0
Younes Bakiz 2 0
Tobias Bech 2 0
Jeff Mensah 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалышир Андре 3 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Tobias Sahlquist 2 0
Gustav Klitgaard Dahl 2 0
Mads Kaalund III 2 0
Валлис Николай 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Забито

13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
6
32%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3
Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4 Виборг - Силькеборг 3:3 Хельсингёр - Виборг 0:3
Силькеборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5 Силькеборг - Фредерисия 2:1 Хельсингёр - Силькеборг 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 11 9 0 2 21 - 5 27
2. Копенгаген 11 7 3 1 25 - 8 24
3. Ольборг 11 6 3 2 18 - 9 21
4. Силькеборг 12 4 6 2 17 - 13 18
5. Раннерс 11 5 3 3 14 - 12 18
6. Оденсе 11 3 5 3 18 - 16 14
7. Нордшелланн 11 4 1 6 15 - 20 13
8. Виборг 12 2 6 4 15 - 19 12
9. Брондбю 11 2 6 3 14 - 15 12
10. Орхус 11 3 3 5 9 - 16 12
11. Сённерйюск 11 2 2 7 5 - 16 8
12. Вайле 11 0 2 9 7 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 6 5 0 1 15 - 3 15
2. Ольборг 5 4 0 1 10 - 2 12
3. Силькеборг 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Копенгаген 6 2 3 1 9 - 6 9
5. Раннерс 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Брондбю 5 2 2 1 6 - 4 8
7. Оденсе 5 2 2 1 11 - 6 8
8. Орхус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Нордшелланн 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Сённерйюск 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Виборг 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Вайле 6 0 2 4 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 5 5 0 0 16 - 2 15
2. Митьюлланд 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Ольборг 6 2 3 1 8 - 7 9
4. Раннерс 5 3 0 2 7 - 5 9
5. Силькеборг 6 1 4 1 7 - 8 7
6. Виборг 6 1 4 1 8 - 10 7
7. Нордшелланн 6 2 0 4 7 - 11 6
8. Оденсе 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Брондбю 6 0 4 2 8 - 11 4
10. Орхус 5 1 1 3 2 - 8 4
11. Сённерйюск 6 0 1 5 1 - 10 1
12. Вайле 5 0 0 5 2 - 15 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Биэл Пеп 6 0 2
2. Митьюлланд Брумадо Жуниор 6 1 1
3. Брондбю Уре Микаэль 6 0 0
4. Ольборг Фоссум Ивер 5 0 4
5. Силькеборг Sebastian Joergensen 5 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 5 0
2. Вайле Колингер Денис 5 0
3. Копенгаген Хочолава Давид 5 0
4. Орхус Торстейнссон Йон 5 0
5. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 5 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виборг 1:1 Силькеборг онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 