Второй тайм

93' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Должен был быть гол! Хелениус Никлас имел отличный шанс, но Миккель Андерсен не дал голу состоятся!

91' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

89' Силькеборг выполняет удар от ворот.

89' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

88' Гости сейчас реально начинают давить соперника

88' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

85' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе

82' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

81' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Пелле Мэттсон

79' Ибрагим Саид из команды Виборг отправил кросс в штрафную...

77' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Мадс Лаурицен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

75' Матч возобновлен

75' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

74' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Гояни Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Бринк Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Путрос Франс Диа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Мадс Лаурицен из команды Виборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Ибрагим Саид из команды Виборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

69' Сегодняшная посещаемость составляет 5286 болельщиков

68' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Г О О О О Л - Себастьян Гронинг первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

66' Кристиан Соренсен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

66' Плохо сыграл Расмус Карстенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

64' Расмус Карстенсен сделал результативную передачу.

64' Г О О О О Л - Тордарсон Стефан-Тейтюр забивает с левой ноги!

64' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

64' Юнес Бакиз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Игрок Юнес Бакиз из команды Виборг выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

63' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

63' Себастьян Йоргенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Силькеборг выполняет удар от ворот.

60' Как он промахнулся? Леманс Клинт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

60' Ибрагим Саид из команды Виборг делает пас партнеру.

59' Виборг выполняет удар от ворот.

59' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Рёйкьер Никлас из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

58' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид

57' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Юнес Бакиз

57' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

55' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

53' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Силькеборг отменен из-за положения "вне игры".

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

52' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.

51' Хороший удар издали нанес Тордарсон Стефан-Тейтюр , но отличный сейв сделал Миккель Андерсен. Угловой.

50' Игрок Лонвейк Джастин из команды Виборг неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Силькеборг выполняет удар от ворот.

49' Как он промахнулся? Тордарсон Стефан-Тейтюр имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг в офсайде

46' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля