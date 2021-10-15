Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Виборг
1:1
Конец матча
Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 5286
Силькеборг
0:1
64' ГолТордарсон Стефан-Тейтюр
1:1
66' ГолSebastian Groenning
17
Jacob
Bonde
31
Tobias
Bech
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jacob BondeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Tobias BechНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
-
21 Sofus Berger
-
23 Younes Bakiz
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
64'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 9
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Виборг
Силькеборг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
28.6%
52.4%
4 победы 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|4
|0.33
|Крамер Ларс II
|2
|0.17
|Jacob Bonde
|2 (1)
|0.17
|Christian Soerensen II
|1
|0.08
|Jeppe Groenning
|1
|0.08
|Лонвейк Джастин
|1
|0.08
|Ibrahim Said
|1
|0.08
|Mads Lauritsen
|1
|0.08
|Younes Bakiz
|1
|0.08
|Tobias Bech
|0
|0
|Sofus Berger
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Joergensen
|5
|0.42
|Хелениус Никлас
|4 (1)
|0.33
|Валлис Николай
|3
|0.25
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.17
|Alexander Lind
|1
|0.08
|Бринк Марк
|1
|0.08
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.08
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Гояни Роберт
|0
|0
|Anders Klynge
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Jeppe Groenning
|3
|0
|Jacob Bonde
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Путрос Франс Диа
|2
|0
|Mads Lauritsen
|2
|0
|Sebastian Groenning
|2
|0
|Younes Bakiz
|2
|0
|Tobias Bech
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Sofus Berger
|1
|0
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалышир Андре
|3
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Tobias Sahlquist
|2
|0
|Gustav Klitgaard Dahl
|2
|0
|Mads Kaalund III
|2
|0
|Валлис Николай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
3
50%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Забито
13
16
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
3
23%
2
13%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
19
12
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
6
32%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3
Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4 Ольборг - Виборг 2:2 Виборг - Кёге 4:0 Фредерисия - Виборг 0:3 Эсбьерг - Виборг 0:4 Виборг - Силькеборг 3:3 Хельсингёр - Виборг 0:3
Силькеборг
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Вайле - Силькеборг 2:4 Хорсенс - Силькеборг 3:2
Силькеборг - Орхус 0:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Скиве - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Раннерс 2:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Оденсе - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Виборг 4:1 Силькеборг - Ольборг 0:0 Копенгаген - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Силькеборг - Видовре 5:1 Хорсенс - Силькеборг 0:0 Вайле - Силькеборг 0:5 Силькеборг - Фредерисия 2:1 Хельсингёр - Силькеборг 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|Копенгаген
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|3.
|Ольборг
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Силькеборг
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|5.
|Раннерс
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|6.
|Оденсе
|11
|3
|5
|3
|18 - 16
|14
|7.
|Нордшелланн
|11
|4
|1
|6
|15 - 20
|13
|8.
|Виборг
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|9.
|Брондбю
|11
|2
|6
|3
|14 - 15
|12
|10.
|Орхус
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Сённерйюск
|11
|2
|2
|7
|5 - 16
|8
|12.
|Вайле
|11
|0
|2
|9
|7 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|15 - 3
|15
|2.
|Ольборг
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|3.
|Силькеборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Раннерс
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Брондбю
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|Оденсе
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Орхус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Нордшелланн
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Вайле
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Ольборг
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|Силькеборг
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|6.
|Виборг
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|7.
|Нордшелланн
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|8.
|Оденсе
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Брондбю
|6
|0
|4
|2
|8 - 11
|4
|10.
|Орхус
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|11.
|Сённерйюск
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|12.
|Вайле
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|6
|0
|2
|2.
|Митьюлланд
|Брумадо Жуниор
|6
|1
|1
|3.
|Брондбю
|Уре Микаэль
|6
|0
|0
|4.
|Ольборг
|Фоссум Ивер
|5
|0
|4
|5.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|5
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|5
|0
|3.
|Копенгаген
|Хочолава Давид
|5
|0
|4.
|Орхус
|Торстейнссон Йон
|5
|0
|5.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|5
|0