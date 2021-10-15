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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Кёльн
0' 24'
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
18
Самассеку
Диади
8
Гайгер
Деннис
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
6
Эзкан
Салих
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
9
Андерссон
Себастьян
Хоффенхайм
3-4-1-2
Кёльн
4-1-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Хоффенхайм
Кёльн

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

24 матча

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
6:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:0
К
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
3:4
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:3
Б2
3:1
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.38
Баумгартнер Кристоф 2 0.25
Крамарич Андрей 1 0.13
Кадержабек Павел 1 0.13
Акпогума Кевин 1 0.13
Рюттер Жоржиньо 1 0.13
Руди Себастьян 1 0.13
Даббур Мунас 1 0.13
Адамян Саркис 1 0.13
Фогт Кевин 0 0
Гайгер Деннис 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 4 0.5
Скири Эйе 3 0.38
Кайнц Флориан 2 0.25
Шауб Луис 1 0.13
Андерссон Себастьян 1 0.13
Ут Марк 1 0.13
Лемперте Тим 1 0.13
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самассеку Диади 2 0
Руди Себастьян 1 0
Фогт Кевин 1 0
Крамарич Андрей 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0
Раум Давид 1 0
Пош Штефан 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Флориан 1 1
Андерссон Себастьян 2 0
Кцихос Рафаэль 2 0
Мере Хорхе 2 0
Любичич Деян 2 0
Модест Антони 1 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
6
50%
4
29%
76-90

Пропущено

11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1
Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0 Кёльн - Фрайбург 1:4 Аугсбург - Кёльн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 7 5 1 1 24 - 7 16
2. Байер Л Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
3. Фрайбург Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Боруссия Д Заявка 7 5 0 2 19 - 13 15
5. Вольфсбург Заявка 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Кёльн 0:0 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
7. Унион Берлин Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
8. Майнц Заявка 7 3 1 3 7 - 5 10
9. РБ Лейпциг Заявка 7 3 1 3 15 - 7 10
10. Боруссия М Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 8 2 3 3 12 - 11 9
12. Штуттгарт Заявка 7 2 2 3 12 - 13 8
13. Айнтрахт Фр Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
14. Герта Заявка 7 2 0 5 8 - 20 6
15. Аугсбург Заявка 7 1 2 4 3 - 13 5
16. Бохум Заявка 7 1 1 5 4 - 16 4
17. Арминия Заявка 7 0 4 3 3 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 0 1 6 5 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 4 4 0 0 14 - 7 12
2. Кёльн 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Бавария Заявка 4 3 0 1 16 - 4 9
4. РБ Лейпциг Заявка 4 3 0 1 14 - 4 9
5. Унион Берлин Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Боруссия М Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8. Майнц Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
9. Вольфсбург Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
10. Байер Л Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
11. Штуттгарт Заявка 4 2 0 2 11 - 8 6
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Бохум Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Герта Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Аугсбург Заявка 3 1 0 2 2 - 8 3
16. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
17. Арминия Заявка 4 0 3 1 1 - 5 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 4 3 1 0 12 - 3 10
2. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Айнтрахт Фр Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
6. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
7. Хоффенхайм 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Майнц Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9. Боруссия М Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
10. Боруссия Д Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11. Кёльн 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Герта Заявка 4 1 0 3 4 - 15 3
13. Штуттгарт Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
14. Аугсбург Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
15. РБ Лейпциг Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Арминия Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18. Бохум Заявка 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 7 1 3
2. Бавария Левандовски Роберт 7 1 1
3. Байер Л Шик Патрик 6 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 5 0 0
5. Байер Л Вирц Флориан 4 0 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Майнц Кор Доминик 3 1
2. Боруссия Д Дауд Махмуд 3 1
3. Вольфсбург Руссийон Жером 4 0
4. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
5. Байер Л Диаби Мусса 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Хоффенхайм 71.5% (98)
X 25.5% (35)
Кёльн 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Кёльн
2.09
4.05
3.72
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Кёльн

Исход игры
Хоффенхайм
71.5% (98)
Ничья
25.5% (35)
Кёльн
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.77% (79)
Меньше
39.23% (51)
Обе команды забьют
Да
83.85% (109)
Нет
16.15% (21)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
47.4% (65)
1:1 Ничья
22.6% (31)
1:0 Хоффенхайм
8.8% (12)
2:0 Хоффенхайм
5.8% (8)
3:1 Хоффенхайм
2.9% (4)
3:2 Хоффенхайм
2.2% (3)
1:2 Кёльн
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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