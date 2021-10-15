Первый тайм

25' Плохо сыграл Эхизибуэ Кингсли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Андерссон Себастьян из команды Кёльн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

22' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Матч возобновится спорным мячом

16' Ох, нехорошо это выглядит. Баумгартнер Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Баумгартнер Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ут Марк из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

13' Эхизибуэ Кингсли из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Бебу Ила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Ут Марк из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Кёльн выполняет удар от ворот.

8' Тимо Хорн вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Крамарич Андрей . Отличный был шанс, чтобы забить!

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хоффенхайм начинает с центра поля