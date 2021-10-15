Германия: Бундеслига 2021-2022
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Prezero Arena
Кёльн
38
Пош
Штефан
17
Раум
Давид
9
Бебу
Ила
22
Мере
Хорхе
29
Тилманн
Ян
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Хоффенхайм
Кёльн
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
24 матча
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.38
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.25
|Крамарич Андрей
|1
|0.13
|Кадержабек Павел
|1
|0.13
|Акпогума Кевин
|1
|0.13
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.13
|Руди Себастьян
|1
|0.13
|Даббур Мунас
|1
|0.13
|Адамян Саркис
|1
|0.13
|Фогт Кевин
|0
|0
|Гайгер Деннис
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|4
|0.5
|Скири Эйе
|3
|0.38
|Кайнц Флориан
|2
|0.25
|Шауб Луис
|1
|0.13
|Андерссон Себастьян
|1
|0.13
|Ут Марк
|1
|0.13
|Лемперте Тим
|1
|0.13
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самассеку Диади
|2
|0
|Руди Себастьян
|1
|0
|Фогт Кевин
|1
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
0
0%
5
56%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
5
71%
3
33%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
6
43%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
6
50%
4
29%
76-90
Пропущено
11
8
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
9%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2
Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Байер Л 0:0 Аугсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:2
Кёльн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1
Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0 Герта - Кёльн 0:0 Кёльн - Фрайбург 1:4 Аугсбург - Кёльн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|24 - 7
|16
|2.
|Байер Л
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|19 - 13
|15
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|Майнц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 20
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 13
|5
|16.
|Бохум
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 7
|12
|2.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 4
|9
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Майнц
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|10.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 8
|6
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 5
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 3
|10
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|7.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Майнц
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Герта
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 15
|3
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 5
|2
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|7
|1
|3
|2.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|7
|1
|1
|3.
|Байер Л
|Шик Патрик
|6
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|5
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Вирц Флориан
|4
|0
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Майнц
|Кор Доминик
|3
|1
|2.
|Боруссия Д
|Дауд Махмуд
|3
|1
|3.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|4
|0
|4.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|5.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|4
|0
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Кёльн
Исход игры
Хоффенхайм
71.5% (98)
Ничья
25.5% (35)
Кёльн
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.77% (79)
Меньше
39.23% (51)
Обе команды забьют
Да
83.85% (109)
Нет
16.15% (21)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
47.4% (65)
1:1 Ничья
22.6% (31)
1:0 Хоффенхайм
8.8% (12)
2:0 Хоффенхайм
5.8% (8)
3:1 Хоффенхайм
2.9% (4)
3:2 Хоффенхайм
2.2% (3)
1:2 Кёльн
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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