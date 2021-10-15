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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Кортрейк
0' 9'
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
4
Нсоки
Стенли
11
Мауасса
Фет
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
19
Сова
Камаль
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
26
Вандандриш
Кевин
11
Mathias
Fixelles
8
Палаверса
Анте
29
Марлос
Морено
17
Гейе
Папе
Хабиб
10
Селемани
Фаиз
Брюгге
4-3-3
Кортрейк
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Кортрейк

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

26 матчей

57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 4 0.36
Ланг Ноа 3 0.27
Ванакен Ханс 3 0.27
Вормер Руд 2 0.18
Ритс Матс 1 0.09
Соболь Эдуард 1 0.09
Мата Клинтон 1 0.09
Баланта Эдер 1 0.09
Персин Тибо 1 0.09
Дост Бас 1 (1) 0.09
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 6 (3) 0.55
Гейе Папе Хабиб 3 0.27
Шевалье Тедди 2 0.18
Алиуи Рашид 1 0.09
Д'Эне Кристоф 1 0.09
Оканси Эрик 1 0.09
Ружо Лукас 0 0
Палаверса Анте 0 0
Abdelhak Kadri 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланг Ноа 4 0
Соболь Эдуард 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Вормер Руд 2 0
Баланта Эдер 2 0
Перес Даниэль 2 0
Де Кетеларе Шарль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Рикка Федерико 1 0
Мата Клинтон 1 0
Персин Тибо 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 5 0
Палаверса Анте 4 0
Mathias Fixelles 2 1
Сейнсбери Трент 3 0
Вандандриш Кевин 3 0
Радованович Александар 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Д'Эне Кристоф 2 0
Селемани Фаиз 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Девале Жиль 1 0
Марлос Морено 1 0
Илич Марко 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
14
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
3
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1
Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Брюгге - Локомотив Загреб 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4 Кортрейк - Брюгге 1:2 Кортрейк - Андерлехт 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 10 6 2 2 20 - 13 20
2. Эйпен 10 6 2 2 21 - 12 20
3. Брюгге 0:0 11 5 5 1 18 - 13 20
4. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 20 - 9 19
5. Генк 10 5 2 3 21 - 15 17
6. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
7. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
8. Кортрейк 0:0 11 4 4 3 14 - 12 16
9. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
10. Остенде 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Серен Юнайтед 10 4 0 6 13 - 17 12
14. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
15. Зульте-Варегем 10 2 3 5 15 - 23 9
16. АХ Лёвен 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 10 2 2 6 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
5. Брюгге 0:0 6 2 4 0 10 - 6 10
6. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
7. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
9. Кортрейк 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Эйпен 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
12. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
4. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Брюгге 0:0 5 3 1 1 8 - 7 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Кортрейк 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
13. Генк 5 2 1 2 9 - 10 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
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Лучшие коэффициенты
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1.27
7.10
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