Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Брюгге
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Ян Брейдель
Кортрейк
77
Мата
Клинтон
11
Мауасса
Фет
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
19
Сова
Камаль
10
Ланг
Ноа
31
Илич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Сова КамальНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
-
21 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
История личных встреч
Брюгге
Кортрейк
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
26 матчей
57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0.36
|Ланг Ноа
|3
|0.27
|Ванакен Ханс
|3
|0.27
|Вормер Руд
|2
|0.18
|Ритс Матс
|1
|0.09
|Соболь Эдуард
|1
|0.09
|Мата Клинтон
|1
|0.09
|Баланта Эдер
|1
|0.09
|Персин Тибо
|1
|0.09
|Дост Бас
|1 (1)
|0.09
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|6 (3)
|0.55
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.27
|Шевалье Тедди
|2
|0.18
|Алиуи Рашид
|1
|0.09
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.09
|Оканси Эрик
|1
|0.09
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланг Ноа
|4
|0
|Соболь Эдуард
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|5
|0
|Палаверса Анте
|4
|0
|Mathias Fixelles
|2
|1
|Сейнсбери Трент
|3
|0
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|Радованович Александар
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Д'Эне Кристоф
|2
|0
|Селемани Фаиз
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Девале Жиль
|1
|0
|Марлос Морено
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
14
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
4
21%
3
21%
61-75
6
32%
4
29%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
3
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1
Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Брюгге - Локомотив Загреб 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4 Кортрейк - Брюгге 1:2 Кортрейк - Андерлехт 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|2.
|Эйпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|3.
|Брюгге
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 13
|20
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|5.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|7.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|8.
|Кортрейк
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|14.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|5.
|Брюгге
|0:0
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|9.
|Кортрейк
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|12.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Брюгге
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Кортрейк
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Генк
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1