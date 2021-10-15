Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Брюгге
2:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Кортрейк
28' Желтая карточкаРадованович Александар
31' Желтая карточкаСейнсбери Трент
1:0
32' ГолВормер Руд
41' Желтая карточкаДевале Жиль
43' Желтая карточкаДе Кетеларе Шарль
2:0
45' ГолВормер Руд
58' Желтая карточкаМарлос Морено
71' Желтая карточкаСелемани Фаиз
80' Желтая карточкаСоболь Эдуард
83' Желтая карточкаДост Бас
77
Мата
Клинтон
11
Мауасса
Фет
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
19
Сова
Камаль
10
Ланг
Ноа
31
Илич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
19 Сова КамальНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаЗащитник
- Полузащитник
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
-
21 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
31'
32'
1:0
41'
45'
2:0
58'
70'
71'
80'
83'
История личных встреч
Брюгге
Кортрейк
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
26 матчей
57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
34.6%
19.2%
12 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вормер Руд
|4
|0.36
|Де Кетеларе Шарль
|4
|0.36
|Ланг Ноа
|3
|0.27
|Ванакен Ханс
|3
|0.27
|Ритс Матс
|1
|0.09
|Соболь Эдуард
|1
|0.09
|Мата Клинтон
|1
|0.09
|Баланта Эдер
|1
|0.09
|Персин Тибо
|1
|0.09
|Дост Бас
|1 (1)
|0.09
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|6 (3)
|0.55
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.27
|Шевалье Тедди
|2
|0.18
|Алиуи Рашид
|1
|0.09
|Д'Эне Кристоф
|1
|0.09
|Оканси Эрик
|1
|0.09
|Ружо Лукас
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболь Эдуард
|3
|1
|Ланг Ноа
|4
|0
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Вормер Руд
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|5
|0
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|Палаверса Анте
|4
|0
|Mathias Fixelles
|2
|1
|Радованович Александар
|2
|1
|Вандандриш Кевин
|3
|0
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Д'Эне Кристоф
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Марлос Морено
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
2
10%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
6
29%
4
29%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1
Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Брюгге - Льерс Кемпензонен 3:0 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Утрехт 2:4 Брюгге - АЕК 2:1 Брюгге - Зульте-Варегем 2:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Брюгге - Локомотив Загреб 2:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1
Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Валансьен 0:1 Брюгге - Кортрейк 0:1 Вестхук - Кортрейк 0:3 Кортрейк - Мехелен 1:4 Васланд-Беверен - Кортрейк 3:4 Кортрейк - Брюгге 1:2 Кортрейк - Андерлехт 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|11
|6
|4
|1
|20 - 13
|22
|2.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|3.
|Эйпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|5.
|Генк
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|7.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|8.
|Кортрейк
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|14.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Брюгге
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|3.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|7.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|9.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Эйпен
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|12.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|12.
|Генк
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|13.
|Кортрейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1