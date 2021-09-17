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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
0:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Арис Салоники
0'
12' Желтая карточка
Далсью
23' Желтая карточка
Reinaldo Lenis
25' Желтая карточка
Giannis Gotsoulias
65'
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
15
Валерианос
Йоргос
10
Далсью
6
Giannis
Gotsoulias
92
Reinaldo
Lenis
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
1
Сезар
Денис
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
66
Сакик
Эмануэль
17
Н'Диайе
Папа
88
Саша
Лукас
7
Мансини
Даниэль
18
Бертолио
Факундо
15
Итурбе
Хуан
47
Камара
Абубакар
Ионикос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

12'
Далсью
 
23'
Reinaldo Lenis
 
25'
Giannis Gotsoulias
 
28'
Eleftherios Matsoukas
Reinaldo Lenis
 
46'
 
Али Моханад
Бертолио Факундо
46'
 
Бруну Гама
Итурбе Хуан
54'
Каньяс Хосе
Giannis Gotsoulias
 
57'
 
Ганя Кристиан
Сакик Эмануэль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ионикос
# Игрок      
1. Ромао Алаиксис 1 1
2. Чигринский Дмитрий 1 0
3. Reinaldo Lenis 1 0
4. Georgios Mygas 1 0
5. Giannis Gotsoulias 1 0
6. Далсью 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Камара Абубакар 1 0

Предыдущие игры

Ионикос Последние 20 матчей: +11 =3 -6
АЕК 3:0 Ионикос Ионикос 2:1 Эрготелис Диагорас Родос 3:5 Ионикос Ионикос 0:2 Ксанти
Киссамикос 1:0 Ионикос Ионикос 2:3 Левадиакос Ионикос 1:1 Киссамикос Левадиакос 1:2 Ионикос Ионикос 4:2 Докса Драма Караискакис 0:3 Ионикос Аполлон Лариса 0:1 Ионикос Ионикос 1:0 Панахаики Иерапетра 1:2 Ионикос Ионикос 3:1 Диагорас Родос Трикала 2:3 Ионикос Ионикос 1:1 Ксанти Ионикос 2:3 Эрготелис Киссамикос 0:1 Ионикос Ионикос 1:1 Левадиакос Докса Драма 2:1 Ионикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Арис Салоники 0:0 ОФИ Арис Салоники 2:1 Астана Астана 2:0 Арис Салоники Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники
АЕК 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 ПАОК Панатинаикос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:3 АЕК Арис Салоники 2:0 Астерас Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ОФИ ПАОК 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 3:0 Атромитос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Арис Салоники 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
7. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Ионикос 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1 1 0 0 4 - 0 3
2. АЕК 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ионикос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Олимпиакос 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Арис Салоники 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПАОК 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАС Янина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Атромитос 1 0 1 0 0 - 0 1
3. ОФИ 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Арис Салоники 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Панатинаикос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ламия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ионикос 0:0 1 0 0 1 0 - 3 0
14. Аполлон Смирнис 1 0 0 1 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Карлитос Карлос 2 0 1
2. АЕК Ле Таллек Дамьен 1 0 0
3. АЕК Цубер Стивен 1 0 0
4. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
5. Ламия Тайрон Густаво 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ионикос Ромао Алаиксис 1 1
2. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 1
3. Ионикос Чигринский Дмитрий 1 0
4. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
5. Атромитос Пападопулос Кирьякос 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 28'
    Reinaldo Lenis уходит с поля. Элефтериос Мацукас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    25'
    Giannis Gotsoulias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Reinaldo Lenis получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Reinaldo Lenis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Далсью получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Арис Салоники
5.10
3.52
2.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 0:0 Арис Салоники онлайн




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