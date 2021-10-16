Турция: Суперлига 2021-2022
Гиресунспор
2:0
Конец матча
Стадион: Cotanak Stadium
Ризеспор
12' Красная карточкаБойд Тайлер
41' Желтая карточкаТраоре Хамиду
1:0
62' Гол в свои воротаАй Селим
64' Желтая карточкаMamadou Diarra III
87' Желтая карточкаСанкаре Юнусс
2:0
90' ГолJoseph Champness
34
Коджук
Окан
25
Alexis
Perez
24
Флавио
II
17
Найир
Умут
23
Аккан
Гёкхан
5
Ай
Селим
14
Дабо
Брайан
52
Сабо
Эрик
50
Умар
Амину
- Основной состав
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Alexis PerezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
-
17 Найир УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
85 Fatih YilmazЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
-
23 Дуглас СилваЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
80 Orhan Cekdar
-
Главный тренер: Hakan Keles
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
35 Коч АлберкЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Карадаг ЭренПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fahri Tatan
Ход матча
12'
41'
62'
1:0
87'
90'
2:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
История личных встреч
Гиресунспор
Ризеспор
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гиресунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диабате Фуссейни
|2 (1)
|0.22
|Дукара Сулейман
|1
|0.11
|Joseph Champness
|1
|0.11
|Явру Зеки
|0
|0
|Erol Akdag
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.22
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.22
|Боласье Янник
|1
|0.11
|Болдрин Фернандо
|1
|0.11
|Сабо Эрик
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Гиресунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехич Азиз
|3
|0
|Alexis Perez
|3
|0
|Кампуш Сержинью
|2
|0
|Санкаре Юнусс
|2
|0
|Явру Зеки
|2
|0
|Mamadou Diarra III
|2
|0
|Тут Хюсаметтин
|0
|1
|Дуглас Силва
|1
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Траоре Хамиду
|1
|0
|Onurcan Piri
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Флавио II
|1
|0
|Диабате Фуссейни
|1
|0
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0
|Hayrullah Bilazer
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ай Селим
|3
|0
|Бойд Тайлер
|1
|1
|Сабо Эрик
|2
|0
|Сантос Фабрисио
|2
|0
|Генюл Гёкхан
|1
|0
|Боласье Янник
|1
|0
|Дабо Брайан
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фири Лебоганг
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
60%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
10
20
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
40%
2
10%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
1
10%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гиресунспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:0
Аланьяспор - Гиресунспор 1:0 Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Гиресунспор - Галатасарай 0:2 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Гиресунспор - Умраньеспор 0:2 Алтай - Гиресунспор 3:0 Тузласпор - Гиресунспор 1:2 Гиресунспор - Акхисар 3:0 Алтынорду - Гиресунспор 0:0 Адана Демирспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Кеджиоренгюджю 2:1 Эскишехирспор - Гиресунспор 0:5 Гиресунспор - Истанбулспор 0:0 Самсунспор - Гиресунспор 0:2 Гиресунспор - Бандырмаспор 0:1
Ризеспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1
Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газишехир Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Антальяспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|8
|6
|1
|1
|12 - 6
|19
|2.
|Трабзонспор
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|3.
|Бешикташ
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|4.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|16 - 6
|16
|5.
|Алтай
|8
|5
|0
|3
|15 - 13
|15
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|Аланьяспор
|8
|4
|2
|2
|8 - 11
|14
|8.
|Галатасарай
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|9.
|Коньяспор
|8
|3
|5
|0
|12 - 8
|14
|10.
|Адана Демирспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|11.
|Сивасспор
|1:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 9
|12
|12.
|Кайсериспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|13.
|Газишехир Газиантеп
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|14.
|Истанбул Башакшехир
|9
|3
|0
|6
|11 - 12
|9
|15.
|Гиресунспор
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|16.
|Антальяспор
|0:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|17.
|Малатьяспор
|8
|2
|0
|6
|7 - 16
|6
|18.
|Касымпаша
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Гёзтепе
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ризеспор
|9
|0
|1
|8
|6 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Газишехир Газиантеп
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|5.
|Алтай
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Истанбул Башакшехир
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|7.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Сивасспор
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|9.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|10.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|11.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|12.
|Антальяспор
|0:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|14.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|15.
|Трабзонспор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|16.
|Касымпаша
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Гиресунспор
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Малатьяспор
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Гёзтепе
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Хатайспор
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|5.
|Галатасарай
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|6.
|Коньяспор
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Алтай
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|8.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|9.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Сивасспор
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Гиресунспор
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Гёзтепе
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Антальяспор
|0:1
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|17.
|Касымпаша
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Окака Стефано
|6
|0
|0
|2.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|5
|2
|3
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|5
|0
|0
|5.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|3
|1
|2.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|4.
|Касымпаша
|Садику Лорет
|4
|0
|5.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0