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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Гиресунспор
2:0
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
12' Красная карточка
Бойд Тайлер
41' Желтая карточка
Траоре Хамиду
1:0
62' Гол в свои ворота
Ай Селим
64' Желтая карточка
Mamadou Diarra III
87' Желтая карточка
Санкаре Юнусс
2:0
90' Гол
Joseph Champness
90'+5
34
Коджук
Окан
5
Явру
Зеки
2
Mamadou
Diarra
III
25
Alexis
Perez
26
Ташдемир
Эмре
8
Траоре
Хамиду
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
24
Флавио
II
17
Найир
Умут
7
Кампуш
Сержинью
18
Диабате
Фуссейни
23
Аккан
Гёкхан
9
Бойд
Тайлер
5
Ай
Селим
3
Хольмен
Себастьян
88
Сертель
Джемали
14
Дабо
Брайан
8
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
52
Сабо
Эрик
50
Умар
Амину
53
Боласье
Янник
Гиресунспор
4-1-4-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Бойд Тайлер
41'
Траоре Хамиду
 
62'
Ай Селим
1:0
64'
Mamadou Diarra III
 
67'
Бехич Азиз
Ташдемир Эмре
 
67'
Санкаре Юнусс
Траоре Хамиду
 
70'
 
Хуммет Денис
Сабо Эрик
70'
 
Сантос Фабрисио
Джокович Дамьян
74'
Пелюпесси Йоей
Сулейманов Магомед-Шапи
 
82'
Бальде Ибрагим
Найир Умут
 
82'
Joseph Champness
Кампуш Сержинью
 
82'
 
Карадаг Эрен
Умар Амину
82'
 
Потук Алпер
Дабо Брайан
87'
Санкаре Юнусс
 
90'
Joseph Champness
2:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

История личных встреч

Гиресунспор
Ризеспор

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
4:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
3:2
ТПЛ
1:1
АЛ
1:1
АЛ
0:0
АЛ
1:0
АЛ
2:1
К
2:1
АЛ
1:2
АЛ
1:0
АЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Гиресунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диабате Фуссейни 2 (1) 0.22
Дукара Сулейман 1 0.11
Joseph Champness 1 0.11
Явру Зеки 0 0
Erol Akdag 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 0.22
Джокович Дамьян 2 (1) 0.22
Боласье Янник 1 0.11
Болдрин Фернандо 1 0.11
Сабо Эрик 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Гиресунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехич Азиз 3 0
Alexis Perez 3 0
Кампуш Сержинью 2 0
Санкаре Юнусс 2 0
Явру Зеки 2 0
Mamadou Diarra III 2 0
Тут Хюсаметтин 0 1
Дуглас Силва 1 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Траоре Хамиду 1 0
Onurcan Piri 1 0
Найир Умут 1 0
Флавио II 1 0
Диабате Фуссейни 1 0
Сулейманов Магомед-Шапи 1 0
Hayrullah Bilazer 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ай Селим 3 0
Бойд Тайлер 1 1
Сабо Эрик 2 0
Сантос Фабрисио 2 0
Генюл Гёкхан 1 0
Боласье Янник 1 0
Дабо Брайан 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фири Лебоганг 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
13
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
2
40%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
60%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

10
20
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
4
40%
2
10%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
1
10%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гиресунспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гёзтепе - Гиресунспор 0:1 Гиресунспор - Кайсериспор 1:1 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Гиресунспор - Коньяспор 0:0
Аланьяспор - Гиресунспор 1:0 Гиресунспор - Трабзонспор 0:1 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Гиресунспор - Галатасарай 0:2 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Гиресунспор - Умраньеспор 0:2 Алтай - Гиресунспор 3:0 Тузласпор - Гиресунспор 1:2 Гиресунспор - Акхисар 3:0 Алтынорду - Гиресунспор 0:0 Адана Демирспор - Гиресунспор 3:0 Гиресунспор - Кеджиоренгюджю 2:1 Эскишехирспор - Гиресунспор 0:5 Гиресунспор - Истанбулспор 0:0 Самсунспор - Гиресунспор 0:2 Гиресунспор - Бандырмаспор 0:1
Ризеспор
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ризеспор - Галатасарай 2:3 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Алтай 1:2 Адана Демирспор - Ризеспор 3:1
Ризеспор - Хатайспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 2:1 Антальяспор - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 0:0 Бешикташ - Ризеспор 3:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Газишехир Газиантеп - Ризеспор 4:5 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Денизлиспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Бешикташ 2:3 Генчлербирлиги - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Коньяспор 5:3 Антальяспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 8 6 1 1 12 - 6 19
2. Трабзонспор 8 5 3 0 16 - 8 18
3. Бешикташ 9 5 2 2 18 - 11 17
4. Хатайспор 8 5 1 2 16 - 6 16
5. Алтай 8 5 0 3 15 - 13 15
6. Фатих Карагюмрюк 8 4 2 2 14 - 11 14
7. Аланьяспор 8 4 2 2 8 - 11 14
8. Галатасарай 8 4 2 2 13 - 12 14
9. Коньяспор 8 3 5 0 12 - 8 14
10. Адана Демирспор 8 3 3 2 14 - 12 12
11. Сивасспор 1:0 9 3 3 3 12 - 9 12
12. Кайсериспор 8 3 2 3 10 - 9 11
13. Газишехир Газиантеп 8 3 2 3 10 - 11 11
14. Истанбул Башакшехир 9 3 0 6 11 - 12 9
15. Гиресунспор 9 2 2 5 5 - 9 8
16. Антальяспор 0:1 9 2 2 5 8 - 13 8
17. Малатьяспор 8 2 0 6 7 - 16 6
18. Касымпаша 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Гёзтепе 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ризеспор 9 0 1 8 6 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Газишехир Газиантеп 4 3 1 0 7 - 1 10
4. Фенербахче 4 3 1 0 7 - 3 10
5. Алтай 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Истанбул Башакшехир 5 3 0 2 8 - 4 9
7. Коньяспор 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Сивасспор 1:0 5 2 2 1 8 - 4 8
9. Адана Демирспор 4 2 1 1 8 - 3 7
10. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 4 7
11. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
12. Антальяспор 0:1 5 2 1 2 8 - 8 7
13. Аланьяспор 3 2 0 1 4 - 4 6
14. Галатасарай 3 2 0 1 4 - 3 6
15. Трабзонспор 3 1 2 0 5 - 4 5
16. Касымпаша 4 1 2 1 6 - 5 5
17. Гиресунспор 5 1 2 2 3 - 4 5
18. Малатьяспор 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Гёзтепе 4 1 0 3 2 - 5 3
20. Ризеспор 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Хатайспор 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Галатасарай 5 2 2 1 9 - 9 8
6. Коньяспор 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Алтай 4 2 0 2 8 - 9 6
8. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
9. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Сивасспор 1:0 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Фатих Карагюмрюк 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Малатьяспор 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Гиресунспор 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Гёзтепе 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Антальяспор 0:1 4 0 1 3 0 - 5 1
17. Касымпаша 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Газишехир Газиантеп 4 0 1 3 3 - 10 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 5 0 0 5 3 - 14 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Истанбул Башакшехир Окака Стефано 6 0 0
2. Трабзонспор Бакасетас Тасос 5 2 3
3. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
4. Фатих Карагюмрюк Бертолаччи Андреа 5 0 0
5. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 3 1
2. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0
4. Касымпаша Садику Лорет 4 0
5. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Траоре Хамиду получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    УДАЛЕНИЕ! - Бойд Тайлер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Гиресунспор 2:0 Ризеспор онлайн




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