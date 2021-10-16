Швеция: Суперэттан 2021
0:1
32' Гол в свои воротаВангберг Август
0:2
35' ГолЙоханссон Оскар
1:2
47' ГолАлександерссон Симон
60' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
65' Желтая карточкаАлександерссон Симон
71' Желтая карточкаАндерсен Никлас
78' Желтая карточкаЙоханссон Оскар
80' Желтая карточкаГрозданич Эмин
17
Ятта
Нуха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ятта НухаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Экман ОскарВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Каргбо МайклНападающий
-
13 Куаме ИсаакНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дзабич РобинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Asterhed
Ход матча
32'
0:1
35'
0:2
47'
71'
78'
80'
История личных встреч
ГАИС
Вернаму
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгнелль Адам
|6 (2)
|0.25
|Линдберг Юлиус
|3
|0.13
|Стернер Даниэль
|3
|0.13
|Вангберг Август
|2
|0.08
|Марич Аднан
|2
|0.08
|Линдберг Йонас
|1
|0.04
|Эрнблом Филип
|1
|0.04
|Александерссон Виктор
|1
|0.04
|Ярсуват Ричард
|1
|0.04
|Лумбана Борис
|1
|0.04
|Александерссон Симон
|1
|0.04
|Каргбо Майкл
|1
|0.04
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Оусоу Айхам
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Оскар
|7
|0.28
|Удденес Оскар
|4
|0.16
|Christian Moses
|4
|0.16
|Бечирович Эдвин
|4
|0.16
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.12
|Дзабич Робин
|3
|0.12
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.04
|Винст Фредди
|1
|0.04
|Вилар Бернардо
|1
|0.04
|Стивенс Джоэл
|1
|0.04
|Камара Креспо
|1
|0.04
|Эрикссон Виктор
|1
|0.04
|Брэндон Эрик
|1 (1)
|0.04
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Исмаил Исса
|0
|0
|Ларссон Виктор
|0
|0
|Сундгрен Альбин
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лумбана Борис
|4
|0
|Андерсен Никлас II
|4
|0
|Грозданич Эмин
|4
|0
|Андерссон Йохан II
|3
|0
|Вангберг Август
|3
|0
|Хульквист Даниэль
|3
|0
|Оусоу Айхам
|1
|1
|Линдберг Йонас
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Карлссон Матиас
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Моенза Малкольм
|0
|1
|Ярсуват Ричард
|1
|0
|Александерссон Симон
|1
|0
|Ладан Никола
|1
|0
|Эрнблом Филип
|1
|0
|Ятта Нуха
|1
|0
|Линдберг Юлиус
|1
|0
|Оберг Йоаким
|1
|0
|Стернер Даниэль
|1
|0
|Александерссон Виктор
|1
|0
|Ибрагим Харун
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндехолл Чарли
|8
|0
|Винст Фредди
|3
|0
|Эрикссон Виктор
|3
|0
|Удденес Оскар
|3
|0
|Брэндон Эрик
|3
|0
|Вилар Бернардо
|3
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|1
|Йоханссон Оскар
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Стивенс Джоэл
|1
|0
|Christian Moses
|1
|0
|Камара Креспо
|1
|0
|Исмаил Исса
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Сундгрен Альбин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
42%
3
20%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
5
29%
29%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
0
0%
8
47%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Забито
25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
4
16%
5
16%
1-15
3
12%
7
22%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
7
28%
3
9%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
5
20%
11
34%
76-90
Пропущено
31
23
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
3
10%
1
4%
1-15
8
26%
3
13%
16-30
3
10%
6
26%
31-45
5
16%
5
22%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
6
19%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4
Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2 ГАИС - Хельсинборг 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3 Вернаму - ГАИС 1:0
Вернаму
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1
Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1 Эргрюте - Вернаму 0:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Вестерос - Вернаму 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|36 - 24
|44
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 28
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 29
|33
|8.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|31 - 28
|29
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|29 - 35
|27
|13.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|14.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|10.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 17
|10
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0