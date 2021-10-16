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Швеция: Суперэттан 2021

2021
ГАИС
1:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
32' Гол в свои ворота
Вангберг Август
0:2
35' Гол
Йоханссон Оскар
1:2
47' Гол
Александерссон Симон
60' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
65' Желтая карточка
Александерссон Симон
71' Желтая карточка
Андерсен Никлас
78' Желтая карточка
Йоханссон Оскар
80' Желтая карточка
Грозданич Эмин
90'+5
1
Карлссон
Матиас
3
Эрнблом
Филип
24
Грозданич
Эмин
5
Андерсен
Никлас
II
6
Вангберг
Август
18
Лумбана
Борис
17
Ятта
Нуха
26
Моенза
Малкольм
8
Александерссон
Виктор
11
Линдберг
Юлиус
25
Линдберг
Йонас
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
3
Hugo
Andersson2
2
Де
Врис
Фрэнсис
8
Кенндал
Уильям
10
Брэндон
Эрик
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
11
Бечирович
Эдвин
17
Удденес
Оскар
ГАИС
3-4-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Вернаму

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
50%
7 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
1:0
С
2:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнелль Адам 6 (2) 0.25
Линдберг Юлиус 3 0.13
Стернер Даниэль 3 0.13
Вангберг Август 2 0.08
Марич Аднан 2 0.08
Линдберг Йонас 1 0.04
Эрнблом Филип 1 0.04
Александерссон Виктор 1 0.04
Ярсуват Ричард 1 0.04
Лумбана Борис 1 0.04
Александерссон Симон 1 0.04
Каргбо Майкл 1 0.04
Андерссон Йохан II 0 0
Моенза Малкольм 0 0
Оусоу Айхам 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Оскар 7 0.28
Удденес Оскар 4 0.16
Christian Moses 4 0.16
Бечирович Эдвин 4 0.16
Магаши Абдуссалам 3 0.12
Дзабич Робин 3 0.12
Оливейра Вендерсон 1 0.04
Винст Фредди 1 0.04
Вилар Бернардо 1 0.04
Стивенс Джоэл 1 0.04
Камара Креспо 1 0.04
Эрикссон Виктор 1 0.04
Брэндон Эрик 1 (1) 0.04
Де Врис Фрэнсис 0 0
Исмаил Исса 0 0
Ларссон Виктор 0 0
Сундгрен Альбин 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лумбана Борис 4 0
Андерсен Никлас II 4 0
Грозданич Эмин 4 0
Андерссон Йохан II 3 0
Вангберг Август 3 0
Хульквист Даниэль 3 0
Оусоу Айхам 1 1
Линдберг Йонас 2 0
Марич Аднан 2 0
Карлссон Матиас 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Моенза Малкольм 0 1
Ярсуват Ричард 1 0
Александерссон Симон 1 0
Ладан Никола 1 0
Эрнблом Филип 1 0
Ятта Нуха 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Оберг Йоаким 1 0
Стернер Даниэль 1 0
Александерссон Виктор 1 0
Ибрагим Харун 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндехолл Чарли 8 0
Винст Фредди 3 0
Эрикссон Виктор 3 0
Удденес Оскар 3 0
Брэндон Эрик 3 0
Вилар Бернардо 3 0
Бечирович Эдвин 1 1
Йоханссон Оскар 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Стивенс Джоэл 1 0
Christian Moses 1 0
Камара Креспо 1 0
Исмаил Исса 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Сундгрен Альбин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
42%
3
20%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
1
6%
1-15
5
29%
29%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
2
33%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

25
32
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
4
16%
5
16%
1-15
3
12%
7
22%
16-30
4
16%
4
13%
31-45
7
28%
3
9%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
5
20%
11
34%
76-90

Пропущено

31
23
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
3
10%
1
4%
1-15
8
26%
3
13%
16-30
3
10%
6
26%
31-45
5
16%
5
22%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
6
19%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерос - ГАИС 3:0 ГАИС - Эргрюте 2:1 ГАИС - Фалькенберг 0:0 Браге - ГАИС 1:4
Ландскруна - ГАИС 2:1 Васалунд - ГАИС 3:4 ГАИС - Йёнчёпинг 0:1 Венерсборг - ГАИС 2:2 Треллеборг - ГАИС 1:0 ГАИС - Васалунд 2:0 Эргрюте - ГАИС 1:0 ГАИС - Акрополис 1:1 ГАИС - Браге 0:2 Йёнчёпинг - ГАИС 1:0 Сундсвалль - ГАИС 2:0 ГАИС - Ландскруна 1:3 Норрбю - ГАИС 0:2 ГАИС - Хельсинборг 0:1 ГАИС - Треллеборг 2:3 Вернаму - ГАИС 1:0
Вернаму
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Васалунд - Вернаму 1:1 Вернаму - Вестерос 3:2 Треллеборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эргрюте 1:1
Вернаму - Йёнчёпинг 2:0 Эстер - Вернаму 2:0 Акрополис - Вернаму 1:2 Вернаму - Ландскруна 2:0 Улларедс - Вернаму 0:3 Сундсвалль - Вернаму 2:0 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг - Вернаму 0:3 Вернаму - Васалунд 1:0 Хельсинборг - Вернаму 2:3 Вернаму - Эстер 2:0 Норрбю - Вернаму 2:0 Вернаму - Треллеборг 0:1 Эргрюте - Вернаму 0:0 Вернаму - Акрополис 1:0 Вестерос - Вернаму 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 24 13 5 6 36 - 24 44
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
5. Треллеборг Заявка 24 10 8 6 32 - 28 38
6. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
7. Йёнчёпинг Заявка 24 9 6 9 29 - 29 33
8. Эстер Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
9. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 24 7 8 9 31 - 28 29
10. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. Вестерос 0:0 Заявка 25 6 9 10 29 - 35 27
13. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
14. Браге Заявка 24 6 8 10 30 - 35 26
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 13 7 5 1 24 - 10 26
4. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Вестерос 0:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
9. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
10. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 17 10
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 11 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Йоханссон Оскар бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Вангберг Август уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч ГАИС 1:2 Вернаму онлайн




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