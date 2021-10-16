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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 18'
Вестерос
0'
3' Желтая карточка
Редин Понтус
0:0
3' Не забитый пенальти
Бьорндал Эрик
18'
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
8
Алсанати
Андре
22
Туре
Ибрахим
17
Лушаку
Исмет
14
Линнер
Альбин
13
Мишель
Феликс
19
Хольмстрём
Александр
Аль
1
Фагерстрём
Антон
11
Гефверт
Симон
22
Daniel
Hermansson
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
21
Ског
Эмиль
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
27
Али
Таха
Абди
77
Бьорндал
Эрик
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Вестерос
5-3-2

Ход матча

3'
Редин Понтус
 
3'
0:0
Бьорндал Эрик

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
0:1
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.38
Коффей Эшли 6 0.25
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.13
Алсанати Андре 3 (1) 0.13
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.08
Гётессон Виктор 2 0.08
Якубу Алию 2 0.08
Линнер Альбин 1 0.04
Базе Марван 1 0.04
Ларссон Адам 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 7 0.28
Бьорндал Эрик 6 0.24
Проделль Виктор 4 0.16
Лагербильке Густав 3 (2) 0.12
Троне Филип 2 0.08
Dusan Jajic 2 0.08
Эдлунд Олле 2 0.08
Али Таха Абди 1 0.04
Спэн Брайан 1 0.04
Видхольт Вильям 1 0.04
Гефверт Симон 0 0
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 6 1
Такахаши Кадзуки 6 0
Коффей Эшли 6 0
Рафаэль Йорк 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Сабах Лоусон 4 0
Редин Понтус 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Форс Виктор 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Алсанати Андре 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Троне Филип 9 0
Энгстрём Давид 4 0
Спэн Брайан 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Бьорндал Эрик 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Ског Эмиль 1 0
Рибейро Педро III 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Али Таха Абди 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
6
38%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
25%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
25%
6
35%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

32
30
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
6
19%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
4
13%
7
23%
31-45
3
9%
8
27%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
9
28%
3
10%
76-90

Пропущено

27
34
9 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
2
7%
2
6%
1-15
3
11%
11
32%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
6
22%
4
12%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
8
30%
30%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Сирианска Эскильстуна - Тюресё 6:1 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2
Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Вернаму 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 24 13 5 6 36 - 24 44
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
5. Треллеборг Заявка 24 10 8 6 32 - 28 38
6. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
7. Йёнчёпинг Заявка 24 9 6 9 29 - 29 33
8. Эстер Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
9. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 24 7 8 9 31 - 28 29
10. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
11. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
12. Вестерос 0:0 Заявка 25 6 9 10 29 - 35 27
13. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
14. Браге Заявка 24 6 8 10 30 - 35 26
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 13 7 5 1 24 - 10 26
4. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Вестерос 0:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
9. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
10. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
11. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
12. Вестерос 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 17 10
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна 0:0 Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 11 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
2. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
3. Вестерос Троне Филип 9 0
4. Васалунд Сисей Кебба 8 0
5. Вернаму Виндехолл Чарли 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бьорндал Эрик пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    3'
    Редин Понтус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Вестерос
2.57
3.61
2.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос онлайн




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