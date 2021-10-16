Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 18'
Вестерос
3' Желтая карточкаРедин Понтус
0:0
3' Не забитый пенальтиБьорндал Эрик
15
Форс
Виктор
22
Туре
Ибрахим
17
Лушаку
Исмет
21
Ског
Эмиль
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Якубу АлиюЗащитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
-
10 Базе МарванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
- Защитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
3'
3'
0:0
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.38
|Коффей Эшли
|6
|0.25
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.13
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.13
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Гётессон Виктор
|2
|0.08
|Якубу Алию
|2
|0.08
|Линнер Альбин
|1
|0.04
|Базе Марван
|1
|0.04
|Ларссон Адам
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|7
|0.28
|Бьорндал Эрик
|6
|0.24
|Проделль Виктор
|4
|0.16
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.12
|Троне Филип
|2
|0.08
|Dusan Jajic
|2
|0.08
|Эдлунд Олле
|2
|0.08
|Али Таха Абди
|1
|0.04
|Спэн Брайан
|1
|0.04
|Видхольт Вильям
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|0
|0
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|6
|1
|Такахаши Кадзуки
|6
|0
|Коффей Эшли
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Сабах Лоусон
|4
|0
|Редин Понтус
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Форс Виктор
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Алсанати Андре
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Троне Филип
|9
|0
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Бьорндал Эрик
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Ског Эмиль
|1
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
12 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
5
38%
31-45
1
4%
2
15%
46-60
4
17%
4
31%
61-75
7
29%
29%
1
8%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
3
30%
6
38%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
2
25%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
25%
6
35%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
32
30
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
6
19%
3
10%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
4
13%
7
23%
31-45
3
9%
8
27%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
9
28%
3
10%
76-90
Пропущено
27
34
9 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 17
2
7%
2
6%
1-15
3
11%
11
32%
16-30
4
15%
5
15%
31-45
6
22%
4
12%
46-60
4
15%
4
12%
61-75
8
30%
30%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Сирианска Эскильстуна - Тюресё 6:1 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2
Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Вернаму 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|36 - 24
|44
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 28
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 29
|33
|8.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|24
|7
|8
|9
|31 - 28
|29
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|11.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|12.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|29 - 35
|27
|13.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|14.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 10
|26
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|9.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|10.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|12.
|Вестерос
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 17
|10
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|2.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|3.
|Вестерос
|Троне Филип
|9
|0
|4.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0
|5.
|Вернаму
|Виндехолл Чарли
|8
|0