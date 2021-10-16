Швеция: Суперэттан 2021
Сирианска Эскильстуна
0:1
Конец матча
Вестерос
3' Желтая карточкаРедин Понтус
0:0
3' Не забитый пенальтиБьорндал Эрик
0:1
18' ГолГефверт Симон
26' Желтая карточкаЛушаку Исмет
44' Желтая карточкаМишель Феликс
58' Желтая карточкаЛиннер Альбин
58' Вторая желтая карточкаЛушаку Исмет
58' Желтая карточкаБьорндал Эрик
61' Желтая карточкаСког Эмиль
90' Желтая карточкаТроне Филип
15
Форс
Виктор
22
Туре
Ибрахим
17
Лушаку
Исмет
21
Ског
Эмиль
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Туре ИбрахимПолузащитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Якубу АлиюЗащитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
-
16 Рафаэль ЙоркЗащитник
- Полузащитник
-
10 Базе МарванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ског ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
-
23 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сабах ЛоусонЗащитник
- Защитник
-
10 Троне ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
3'
3'
0:0
18'
0:1
26'
44'
58'
58'
58'
61'
90'
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|9
|0.38
|Коффей Эшли
|6
|0.25
|Рафаэль Йорк
|3 (1)
|0.13
|Алсанати Андре
|3 (1)
|0.13
|Шауш Абделькарим Маммар
|2
|0.08
|Гётессон Виктор
|2
|0.08
|Якубу Алию
|2
|0.08
|Линнер Альбин
|1
|0.04
|Базе Марван
|1
|0.04
|Ларссон Адам
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Форс Виктор
|0
|0
|Маннс Йеспер
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Саймон
|7
|0.28
|Бьорндал Эрик
|6
|0.24
|Проделль Виктор
|4
|0.16
|Лагербильке Густав
|3 (2)
|0.12
|Троне Филип
|2
|0.08
|Dusan Jajic
|2
|0.08
|Эдлунд Олле
|2
|0.08
|Али Таха Абди
|1
|0.04
|Гефверт Симон
|1
|0.04
|Спэн Брайан
|1
|0.04
|Видхольт Вильям
|1
|0.04
|Ског Эмиль
|0
|0
|Спорронг Альбин
|0
|0
|Jacob Lindahl
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лушаку Исмет
|7
|2
|Такахаши Кадзуки
|6
|0
|Коффей Эшли
|6
|0
|Рафаэль Йорк
|5
|0
|Туре Ибрахим
|4
|0
|Сабах Лоусон
|4
|0
|Редин Понтус
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Форс Виктор
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Алсанати Андре
|3
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Гётессон Виктор
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Омедже Чиди Дауда
|1
|0
|Уикс Джош
|1
|0
|Мишель Феликс
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Шахин Леонардо
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троне Филип
|10
|0
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|Энгстрём Давид
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|3
|0
|Спэн Брайан
|2
|0
|Ског Эмиль
|2
|0
|Йоханссон Саймон
|2
|0
|Фагерстрём Антон
|2
|0
|Эдлунд Олле
|2
|0
|Проделль Виктор
|1
|0
|Рибейро Педро III
|1
|0
|Лагербильке Густав
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Гефверт Симон
|1
|0
|Сёрман Самуэль
|1
|0
|Адольфссон Йеспер
|1
|0
|Jacob Lindahl
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
14
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
6
38%
76-90
Забито
8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
25%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
25%
6
35%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Пропущено
17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Забито
32
31
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
6
19%
3
10%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
4
13%
7
23%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
9
28%
3
10%
76-90
Пропущено
28
34
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
2
7%
2
6%
1-15
4
14%
11
32%
16-30
4
14%
5
15%
31-45
6
21%
4
12%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
8
29%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Сирианска Эскильстуна - Тюресё 6:1 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2
Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Вернаму 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|34 - 21
|50
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|36 - 24
|44
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|36 - 21
|40
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|33 - 27
|38
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|32 - 28
|38
|6.
|Норрбю
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 24
|38
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|29 - 29
|33
|8.
|Эстер
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|22 - 21
|32
|9.
|Вестерос
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|30 - 35
|29
|10.
|Эргрюте
|Заявка
|24
|6
|11
|7
|27 - 31
|29
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|31 - 29
|28
|12.
|Акрополис
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|23 - 36
|28
|13.
|ГАИС
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|25 - 31
|27
|14.
|Браге
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 35
|26
|15.
|Фалькенберг
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|26 - 40
|24
|16.
|Васалунд
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|28 - 41
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 8
|29
|2.
|Вернаму
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|17 - 6
|29
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|22 - 11
|26
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 11
|24
|6.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|7.
|Эстер
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 8
|20
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|9.
|Норрбю
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|10.
|Вестерос
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 18
|17
|11.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|14 - 12
|16
|12.
|Браге
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|13.
|Акрополис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|15.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|16.
|Васалунд
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|2.
|Хельсинборг
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 10
|20
|3.
|Норрбю
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|6.
|Эргрюте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|7.
|Акрополис
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|8.
|ГАИС
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 15
|13
|9.
|Вестерос
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|10.
|Эстер
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 13
|12
|11.
|Браге
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|12.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|13.
|Ландскруна
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|14.
|Фалькенберг
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|15.
|Васалунд
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|7 - 18
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|13
|2
|2
|2.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|12
|4
|3
|3.
|Сундсвалль
|Халлениус Линус
|12
|0
|2
|4.
|Хельсинборг
|Ван ден Хурк Антони
|11
|1
|2
|5.
|Браге
|Плана Леонард
|11
|4
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|Лушаку Исмет
|7
|2
|2.
|Вестерос
|Троне Филип
|10
|0
|3.
|Фалькенберг
|Адриан Самуэль
|8
|1
|4.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|4
|3
|5.
|Васалунд
|Сисей Кебба
|8
|0