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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сирианска Эскильстуна
0:1
Конец матча
Вестерос
0'
3' Желтая карточка
Редин Понтус
0:0
3' Не забитый пенальти
Бьорндал Эрик
0:1
18' Гол
Гефверт Симон
26' Желтая карточка
Лушаку Исмет
44' Желтая карточка
Мишель Феликс
58' Желтая карточка
Линнер Альбин
58' Вторая желтая карточка
Лушаку Исмет
58' Желтая карточка
Бьорндал Эрик
61' Желтая карточка
Ског Эмиль
90' Желтая карточка
Троне Филип
90'+6
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
5
Редин
Понтус
2
Тихи
Робин
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
8
Алсанати
Андре
22
Туре
Ибрахим
17
Лушаку
Исмет
14
Линнер
Альбин
13
Мишель
Феликс
19
Хольмстрём
Александр
Аль
1
Фагерстрём
Антон
11
Гефверт
Симон
22
Daniel
Hermansson
4
Адольфссон
Йеспер
7
Рибейро
Педро
III
21
Ског
Эмиль
6
Йоханссон
Саймон
15
Эдлунд
Олле
23
Dusan
Jajic
27
Али
Таха
Абди
77
Бьорндал
Эрик
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Вестерос
5-3-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
0:1
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 9 0.38
Коффей Эшли 6 0.25
Рафаэль Йорк 3 (1) 0.13
Алсанати Андре 3 (1) 0.13
Шауш Абделькарим Маммар 2 0.08
Гётессон Виктор 2 0.08
Якубу Алию 2 0.08
Линнер Альбин 1 0.04
Базе Марван 1 0.04
Ларссон Адам 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Лушаку Исмет 0 0
Форс Виктор 0 0
Маннс Йеспер 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Саймон 7 0.28
Бьорндал Эрик 6 0.24
Проделль Виктор 4 0.16
Лагербильке Густав 3 (2) 0.12
Троне Филип 2 0.08
Dusan Jajic 2 0.08
Эдлунд Олле 2 0.08
Али Таха Абди 1 0.04
Гефверт Симон 1 0.04
Спэн Брайан 1 0.04
Видхольт Вильям 1 0.04
Ског Эмиль 0 0
Спорронг Альбин 0 0
Jacob Lindahl 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лушаку Исмет 7 2
Такахаши Кадзуки 6 0
Коффей Эшли 6 0
Рафаэль Йорк 5 0
Туре Ибрахим 4 0
Сабах Лоусон 4 0
Редин Понтус 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Форс Виктор 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Алсанати Андре 3 0
Тихи Робин 3 0
Гётессон Виктор 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Омедже Чиди Дауда 1 0
Уикс Джош 1 0
Мишель Феликс 1 0
Линнер Альбин 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Шахин Леонардо 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троне Филип 10 0
Альмстрём-Тахти Филип 4 3
Энгстрём Давид 4 0
Бьорндал Эрик 3 0
Спэн Брайан 2 0
Ског Эмиль 2 0
Йоханссон Саймон 2 0
Фагерстрём Антон 2 0
Эдлунд Олле 2 0
Проделль Виктор 1 0
Рибейро Педро III 1 0
Лагербильке Густав 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Али Таха Абди 1 0
Салмон Джастин 1 0
Гефверт Симон 1 0
Сёрман Самуэль 1 0
Адольфссон Йеспер 1 0
Jacob Lindahl 1 0
Daniel Hermansson 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
4
17%
4
29%
61-75
7
29%
29%
1
7%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
4
25%
16-30
1
9%
1
6%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
6
38%
76-90

Забито

8
17
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 16
2
25%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
25%
6
35%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
7
39%
16-30
3
18%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Забито

32
31
14 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
6
19%
3
10%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
4
13%
7
23%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
9
28%
3
10%
76-90

Пропущено

28
34
10 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
2
7%
2
6%
1-15
4
14%
11
32%
16-30
4
14%
5
15%
31-45
6
21%
4
12%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
8
29%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 1:2 Акрополис - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Mjoelby AI/FF 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1
Mjoelby AI/FF - Сирианска Эскильстуна 6:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Мутала 1:4 Сирианска Эскильстуна - Васалунд 1:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 2:2 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Эскильстуна Сити 4:1 Риннинге - Сирианска Эскильстуна 6:1 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сильвия - Сирианска Эскильстуна 3:1 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 4:1 Сирианска Эскильстуна - Тюресё 6:1 Вернаму - Сирианска Эскильстуна 1:1
Вестерос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вестерос - ГАИС 3:0 Вернаму - Вестерос 3:2 Вестерос - Сундсвалль 1:2 Акрополис - Вестерос 0:2
Вестерос - Норрбю 1:1 Эстер - Вестерос 1:1 Вестерос - Фалькенберг 1:3 Браге - Вестерос 3:3 Соллентуна - Вестерос 2:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Акрополис 2:3 Вестерос - Ландскруна 3:1 Норрбю - Вестерос 4:1 Вестерос - Хельсинборг 0:4 Сундсвалль - Вестерос 1:0 Вестерос - Эстер 0:0 Фалькенберг - Вестерос 2:1 Вестерос - Браге 2:2 Треллеборг - Вестерос 0:1 Вестерос - Вернаму 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 25 15 5 5 34 - 21 50
2. Сундсвалль Заявка 24 13 5 6 36 - 24 44
3. Хельсинборг Заявка 24 11 7 6 36 - 21 40
4. Ландскруна Заявка 24 11 5 8 33 - 27 38
5. Треллеборг Заявка 24 10 8 6 32 - 28 38
6. Норрбю Заявка 24 10 8 6 31 - 24 38
7. Йёнчёпинг Заявка 24 9 6 9 29 - 29 33
8. Эстер Заявка 24 8 8 8 22 - 21 32
9. Вестерос Заявка 25 7 8 10 30 - 35 29
10. Эргрюте Заявка 24 6 11 7 27 - 31 29
11. Сирианска Эскильстуна Заявка 24 7 7 10 31 - 29 28
12. Акрополис Заявка 24 7 7 10 23 - 36 28
13. ГАИС Заявка 24 8 3 13 25 - 31 27
14. Браге Заявка 24 6 8 10 30 - 35 26
15. Фалькенберг Заявка 24 6 6 12 26 - 40 24
16. Васалунд Заявка 24 6 4 14 28 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 12 9 2 1 19 - 8 29
2. Вернаму Заявка 12 9 2 1 17 - 6 29
3. Сундсвалль Заявка 12 8 2 2 22 - 11 26
4. Сирианска Эскильстуна Заявка 13 7 4 2 24 - 11 25
5. Треллеборг Заявка 12 7 3 2 18 - 11 24
6. Йёнчёпинг Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
7. Эстер Заявка 12 5 5 2 12 - 8 20
8. Хельсинборг Заявка 12 6 2 4 19 - 11 20
9. Норрбю Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
10. Вестерос Заявка 13 4 5 4 17 - 18 17
11. Эргрюте Заявка 12 3 7 2 14 - 12 16
12. Браге Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
13. Акрополис Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
14. Фалькенберг Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
15. ГАИС Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
16. Васалунд Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
2. Хельсинборг Заявка 12 5 5 2 17 - 10 20
3. Норрбю Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
4. Сундсвалль Заявка 12 5 3 4 14 - 13 18
5. Треллеборг Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
6. Эргрюте Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
7. Акрополис Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
8. ГАИС Заявка 12 4 1 7 12 - 15 13
9. Вестерос Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
10. Эстер Заявка 12 3 3 6 10 - 13 12
11. Браге Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
12. Йёнчёпинг Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
13. Ландскруна Заявка 12 2 3 7 14 - 19 9
14. Фалькенберг Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
15. Васалунд Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
16. Сирианска Эскильстуна Заявка 11 0 3 8 7 - 18 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 13 2 2
2. Норрбю Вукоевич Диян 12 4 3
3. Сундсвалль Халлениус Линус 12 0 2
4. Хельсинборг Ван ден Хурк Антони 11 1 2
5. Браге Плана Леонард 11 4 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сирианска Эскильстуна Лушаку Исмет 7 2
2. Вестерос Троне Филип 10 0
3. Фалькенберг Адриан Самуэль 8 1
4. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 4 3
5. Васалунд Сисей Кебба 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мишель Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Лушаку Исмет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Гефверт Симон бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бьорндал Эрик пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    3'
    Редин Понтус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос онлайн




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