Швеция: Аллсвенскан 2021
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Ямткрафт Арена
Мальмё
8' Желтая карточкаТёрготт Блэйр
19
Хауган
Эйрик
40
Арин
Франк
27
Далин
Юхан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Авад АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
История личных встреч
Эстерсунд
Мальмё
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тёрготт Блэйр
|9
|0.39
|Кпозо Патрик
|2
|0.09
|Йно-Батист Фрэнсис
|2
|0.09
|Мукийби Рональд
|2
|0.09
|Кроон Симон
|1
|0.04
|Хёрберг Феликс
|1
|0.04
|Авад Ахмед
|1
|0.04
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|Перри Небию
|0
|0
|Бельман Хенрик
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колак Антонио-Мирко
|11 (1)
|0.48
|Бирманчевич Велько
|7
|0.3
|Кристиансен Андерс
|5 (2)
|0.22
|Налич Ади
|5
|0.22
|Рикс Сёрен
|4
|0.17
|Бергет Йо Инге
|3
|0.13
|Ракип Эрдаль
|2
|0.09
|Абубакари Малик
|2
|0.09
|Кнудсен Йонас
|1
|0.04
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Нильсен Лассе
|1
|0.04
|Нанаси Себастьян
|1
|0.04
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Беихмо Феликс
|0
|0
|Вагич Павле
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Арин Франк
|3
|1
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|Менса Самуэль
|4
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|4
|0
|Фрицсон Людвиг
|4
|0
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Штольт Малкольм
|2
|1
|Ссеванкамбо Исак
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Досис Николаос
|3
|0
|Бельман Хенрик
|2
|0
|Вейманс Марко
|2
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Колкетт Чарли
|1
|0
|Кпозо Патрик
|1
|0
|Селларс Джерелл
|1
|0
|Йно-Батист Фрэнсис
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|0
|Налич Ади
|5
|0
|Кристиансен Андерс
|4
|0
|Инносент Бонке
|4
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|Ларссон Эрик
|3
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Кнудсен Йонас
|2
|0
|Колак Антонио-Мирко
|2
|0
|Вагич Павле
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Абубакари Малик
|2
|0
|Гваргис Питер
|0
|1
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Брорссон Франц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Пропущено
15
12
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
20%
2
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Забито
4
29
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
18 Не забивали 11
0
0%
5
17%
1-15
1
25%
3
10%
16-30
1
25%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
2
50%
6
21%
76-90
Пропущено
21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
5
38%
76-90
Забито
22
45
10 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 14
9 Не забивали 3
2
9%
9
20%
1-15
3
14%
6
13%
16-30
5
23%
7
16%
31-45
2
9%
8
18%
46-60
3
14%
7
16%
61-75
7
32%
8
18%
76-90
Пропущено
36
25
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
5
14%
3
12%
1-15
6
17%
4
16%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
4
11%
4
16%
46-60
4
11%
4
16%
61-75
10
28%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1
Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0 Мьельбю - Эстерсунд 1:0
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1
Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2 Мальмё - ХИК 2:1 Дегерфорс - Мальмё 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|32 - 18
|44
|2.
|Юргорден
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|37 - 18
|44
|3.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|23
|12
|6
|5
|45 - 25
|42
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|35 - 25
|39
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|37 - 23
|39
|6.
|Кальмар
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|27 - 22
|37
|7.
|Хаммарбю
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 30
|34
|8.
|Хеккен
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|33 - 32
|28
|9.
|Варберг БоИС
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|25 - 27
|28
|10.
|Сириус
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 36
|27
|11.
|Мьельбю
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|18 - 19
|24
|12.
|Хальмстад
|1:1 Заявка
|23
|4
|12
|7
|16 - 20
|24
|13.
|Дегерфорс
|1:1 Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 40
|23
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 32
|22
|15.
|Эребру
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 44
|16
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|20 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Юргорден
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|3.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|28 - 14
|24
|5.
|Эльфсборг
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|6.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|7.
|Кальмар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|8.
|Дегерфорс
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|9.
|Сириус
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 11
|16
|10.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|11.
|Хеккен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 13
|15
|12.
|Хальмстад
|1:1 Заявка
|11
|2
|8
|1
|8 - 7
|14
|13.
|Мьельбю
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|14.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|15.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 16
|11
|16.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|2.
|Мальмё
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|3.
|Кальмар
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|12 - 10
|18
|4.
|Эльфсборг
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|6.
|Хеккен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 19
|13
|7.
|АИК
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Варберг БоИС
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|9.
|Сириус
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 25
|11
|10.
|Мьельбю
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|12.
|Хальмстад
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|13.
|Хаммарбю
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|14.
|Дегерфорс
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|8 - 26
|6
|15.
|Эребру
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|7 - 28
|6
|16.
|Эстерсунд
|0:0 Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 22
|3
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|14
|0
|2
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|11
|1
|4
|3.
|Мальмё
|Колак Антонио-Мирко
|11
|1
|4
|4.
|Сириус
|Куаку Кристиан III
|11
|1
|1
|5.
|Хеккен
|Еремеефф Александер
|10
|5
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|10
|0
|2.
|Варберг БоИС
|Ле Ру Люк
|5
|2
|3.
|Сириус
|Хелльборг Адам
|8
|0
|4.
|Эребру
|Сковгор Андреас
|6
|1
|5.
|Хеккен
|Фальцетас Александр
|7
|0