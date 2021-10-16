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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Эстерсунд
0:3
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
8' Желтая карточка
Тёрготт Блэйр
41' Желтая карточка
Кпозо Патрик
0:1
42' Пенальти
Колак Антонио-Мирко
0:2
53' Гол
Налич Ади
0:3
56' Гол
Кристиансен Андерс
90'+3
16
Молин
Сикстен
23
Менса
Самуэль
77
Сонко-Сундберг
Ноа
19
Хауган
Эйрик
2
Кпозо
Патрик
20
Хёрберг
Феликс
6
Досис
Николаос
22
Колкетт
Чарли
28
Вейманс
Марко
40
Арин
Франк
7
Тёрготт
Блэйр
27
Далин
Юхан
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
20
Инносент
Бонке
10
Кристиансен
Андерс
7
Ракип
Эрдаль
5
Рикс
Сёрен
9
Колак
Антонио-Мирко
19
Бирманчевич
Велько
Эстерсунд
4-5-1
Мальмё
3-5-2

Ход матча

8'
Тёрготт Блэйр
 
41'
Кпозо Патрик
 
42'
0:1
Колак Антонио-Мирко
46'
 
Налич Ади
Инносент Бонке
53'
0:2
Налич Ади
(Бергет Йо Инге)
56'
0:3
Кристиансен Андерс
(Рикс Сёрен)
64'
 
Ольссон Мартин
Рикс Сёрен
64'
 
Мойсандер Никлас
Брорссон Франц
72'
 
Абубакари Малик
Колак Антонио-Мирко
74'
Карлссон Грач Себастьян
Сонко-Сундберг Ноа
 
80'
Авад Ахмед
Хёрберг Феликс
 
84'
 
Бьорквист Маркус
Кристиансен Андерс

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Эстерсунд
Мальмё

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
1:1
А
4:0
А
1:2
А
0:0
А
2:0
А
2:3
А
1:1
К
0:1
А
2:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тёрготт Блэйр 9 0.39
Кпозо Патрик 2 0.09
Йно-Батист Фрэнсис 2 0.09
Мукийби Рональд 2 0.09
Кроон Симон 1 0.04
Хёрберг Феликс 1 0.04
Авад Ахмед 1 0.04
Сонко-Сундберг Ноа 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Ссеванкамбо Исак 0 0
Фрицсон Людвиг 0 0
Перри Небию 0 0
Бельман Хенрик 0 0
Вейманс Марко 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колак Антонио-Мирко 12 (2) 0.52
Бирманчевич Велько 7 0.3
Кристиансен Андерс 6 (2) 0.26
Налич Ади 6 0.26
Рикс Сёрен 4 0.17
Бергет Йо Инге 3 0.13
Ракип Эрдаль 2 0.09
Абубакари Малик 2 0.09
Кнудсен Йонас 1 0.04
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Нильсен Лассе 1 0.04
Нанаси Себастьян 1 0.04
Ларссон Эрик 0 0
Беихмо Феликс 0 0
Вагич Павле 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 5 0
Арин Франк 3 1
Тёрготт Блэйр 4 0
Менса Самуэль 4 0
Сонко-Сундберг Ноа 4 0
Фрицсон Людвиг 4 0
Хёрберг Феликс 4 0
Штольт Малкольм 2 1
Ссеванкамбо Исак 3 0
Кейта Али II 3 0
Досис Николаос 3 0
Кпозо Патрик 2 0
Бельман Хенрик 2 0
Вейманс Марко 2 0
Кроон Симон 1 0
Колкетт Чарли 1 0
Селларс Джерелл 1 0
Йно-Батист Фрэнсис 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 0
Налич Ади 5 0
Кристиансен Андерс 4 0
Инносент Бонке 4 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Бергет Йо Инге 3 0
Ларссон Эрик 3 0
Нильсен Лассе 2 0
Кнудсен Йонас 2 0
Колак Антонио-Мирко 2 0
Вагич Павле 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Абубакари Малик 2 0
Гваргис Питер 0 1
Ольссон Мартин 1 0
Пенья Серхио 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Брорссон Франц 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
2
11%
4
21%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Пропущено

18
12
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
17%
2
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
4
33%
61-75
4
22%
2
17%
76-90

Забито

4
29
2 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 10
19 Не забивали 12
0
0%
5
17%
1-15
1
25%
3
10%
16-30
1
25%
5
17%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
2
50%
6
21%
76-90

Пропущено

21
13
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 10
2
10%
1
8%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
29%
5
38%
76-90

Забито

22
48
10 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 15
10 Не забивали 3
2
9%
9
19%
1-15
3
14%
6
13%
16-30
5
23%
8
17%
31-45
2
9%
10
21%
46-60
3
14%
7
15%
61-75
7
32%
8
17%
76-90

Пропущено

39
25
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 15
15 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
5
13%
3
12%
1-15
6
15%
4
16%
16-30
8
21%
3
12%
31-45
6
15%
4
16%
46-60
4
10%
4
16%
61-75
10
26%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Хальмстад - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Юргорден 0:3 Эребру - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Эльфсборг 3:1
Сириус - Эстерсунд 1:0 Норрчёпинг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Кальмар 0:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Норрчёпинг 1:2 Хеккен - Эстерсунд 5:0 Эстерсунд - Хаммарбю 1:1 Эстерсунд - Хальмстад 0:1 Эльфсборг - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Гётеборг 2:3 Дегерфорс - Эстерсунд 3:1 АИК - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сириус 3:0 Эстерсунд - АИК 1:2 Юргорден - Эстерсунд 2:0 Мьельбю - Эстерсунд 1:0
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мальмё - Онсала 5:1 Мальмё - Мьельбю 0:1 Зенит - Мальмё 4:0 Мальмё - Эребру 5:1
Эльфсборг - Мальмё 0:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Мальмё - Норрчёпинг 1:1 Хаммарбю - Мальмё 2:1 Лудогорец - Мальмё 2:1 Мальмё - Дегерфорс 3:0 Мальмё - Лудогорец 2:0 Мальмё - Гётеборг 2:3 Глазго Рейнджерс - Мальмё 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:0 Мальмё - Глазго Рейнджерс 2:1 ХИК - Мальмё 2:2 Мьельбю - Мальмё 0:2 Мальмё - ХИК 2:1 Дегерфорс - Мальмё 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 23 13 5 5 48 - 25 44
2. АИК Заявка 22 13 5 4 32 - 18 44
3. Юргорден Заявка 22 13 5 4 37 - 18 44
4. Эльфсборг Заявка 22 12 3 7 35 - 25 39
5. Норрчёпинг Заявка 22 12 3 7 37 - 23 39
6. Кальмар Заявка 22 10 7 5 27 - 22 37
7. Хаммарбю Заявка 22 9 7 6 36 - 30 34
8. Сириус 1:0 Заявка 23 8 6 9 25 - 36 30
9. Хеккен Заявка 22 7 7 8 33 - 32 28
10. Варберг БоИС 0:1 Заявка 23 7 7 9 25 - 28 28
11. Дегерфорс Заявка 23 7 4 12 25 - 40 25
12. Мьельбю Заявка 22 5 9 8 18 - 19 24
13. Хальмстад Заявка 23 4 11 8 16 - 21 23
14. Гётеборг Заявка 22 5 7 10 24 - 32 22
15. Эребру Заявка 22 4 4 14 16 - 44 16
16. Эстерсунд Заявка 23 3 4 16 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2. Юргорден Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
3. Хаммарбю Заявка 11 7 3 1 22 - 11 24
4. Мальмё Заявка 12 7 3 2 28 - 14 24
5. Эльфсборг Заявка 12 7 2 3 21 - 13 23
6. Норрчёпинг Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
7. Кальмар Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
8. Сириус 1:0 Заявка 11 6 1 4 12 - 11 19
9. Дегерфорс Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
10. Варберг БоИС 0:1 Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
11. Хеккен Заявка 10 4 3 3 19 - 13 15
12. Хальмстад Заявка 11 2 8 1 8 - 7 14
13. Мьельбю Заявка 10 3 4 3 7 - 5 13
14. Гётеборг Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
15. Эстерсунд Заявка 12 3 1 8 17 - 19 10
16. Эребру Заявка 11 2 4 5 9 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 11 6 2 3 20 - 11 20
2. Юргорден Заявка 11 5 3 3 13 - 8 18
3. Кальмар Заявка 10 5 3 2 12 - 10 18
4. Эльфсборг Заявка 10 5 1 4 14 - 12 16
5. Норрчёпинг Заявка 11 5 1 5 16 - 13 16
6. Хеккен Заявка 12 3 4 5 14 - 19 13
7. АИК Заявка 10 3 3 4 11 - 12 12
8. Варберг БоИС 0:1 Заявка 12 3 3 6 14 - 16 12
9. Сириус 1:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 25 11
10. Мьельбю Заявка 12 2 5 5 11 - 14 11
11. Хаммарбю Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
12. Гётеборг Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
13. Хальмстад Заявка 12 2 3 7 8 - 14 9
14. Дегерфорс Заявка 12 1 3 8 8 - 26 6
15. Эребру Заявка 11 2 0 9 7 - 28 6
16. Эстерсунд Заявка 11 0 3 8 3 - 22 3

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 14 0 2
2. Мальмё Колак Антонио-Мирко 12 2 4
3. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 11 1 4
4. Сириус Куаку Кристиан III 11 1 1
5. Хеккен Еремеефф Александер 10 5 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 10 0
2. Варберг БоИС Ле Ру Люк 5 2
3. Сириус Хелльборг Адам 8 0
4. Эребру Сковгор Андреас 6 1
5. Хеккен Фальцетас Александр 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Колак Антонио-Мирко из команды Мальмё забивает с точки!
  • Желтая карточка
    41'
    Кпозо Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Тёрготт Блэйр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эстерсунд 0:3 Мальмё онлайн




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