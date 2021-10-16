Италия: Серия A 2021-2022
Специя
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Альберто Пиччи
Салернитана
22
Антист
Жанис
18
Нзола
М'Бала
72
Белек
Вид
19
Раньери
Лука
22
Оби
Джоэл
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисПолузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
История личных встреч
Специя
Салернитана
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|2
|0.29
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.29
|Бастони Симоне
|2
|0.29
|Бурабия Мехди
|1
|0.14
|Антист Жанис
|1
|0.14
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.29
|Гондо Седрик
|1
|0.14
|Джурич Милан II
|1
|0.14
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.14
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|4
|0
|Бастони Симоне
|1
|1
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Феррер Сальвадор
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|Сала Джакопо
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Ярошински Павел
|2
|0
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
31%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
6
32%
4
27%
61-75
3
16%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2
Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1 Специя - Кальяри 2:1 Аталанта - Специя 3:1
Салернитана
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1
Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1 Виртус Энтелла - Салернитана 0:3 Салернитана - Фрозиноне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 14
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|4.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 0:0 Салернитана
Исход игры
Специя
80.6% (108)
Ничья
16.4% (22)
Салернитана
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
57.46% (77)
Нет
42.54% (57)
Популярный счёт
2:1 Специя
38.8% (52)
1:0 Специя
36.6% (49)
1:1 Ничья
14.2% (19)
2:0 Специя
4.5% (6)
1:2 Салернитана
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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