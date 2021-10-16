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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Салернитана
0' 16'
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
15
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
25
Маджоре
Джулио
8
Коваленко
Виктор
44
Стрелец
Давид
29
Сальседо
Эдди
22
Антист
Жанис
18
Нзола
М'Бала
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
31
Гальоло
Риккардо
19
Раньери
Лука
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
22
Оби
Джоэл
20
Кастанос
Григорис
25
Сими
Нванкво
11
Джурич
Милан
II
Специя
4-2-3-1
Салернитана
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

История личных встреч

Специя
Салернитана

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:1
К
2:0
СB
0:2
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 2 0.29
Гьяси Эммануэль 2 0.29
Бастони Симоне 2 0.29
Бурабия Мехди 1 0.14
Антист Жанис 1 0.14
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.29
Гондо Седрик 1 0.14
Джурич Милан II 1 0.14
Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.14
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Бастони Симоне 1 1
Гьяси Эммануэль 2 0
Феррер Сальвадор 2 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Сала Джакопо 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ярошински Павел 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Раньери Лука 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Оби Джоэл 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Джурич Милан II 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
31%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
21%
1
7%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
4
27%
46-60
6
32%
4
27%
61-75
3
16%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верона - Специя 4:0 Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2
Специя - Удинезе 0:1 Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1 Специя - Кальяри 2:1 Аталанта - Специя 3:1
Салернитана
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Салернитана - Дженоа 1:0 Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1
Торино - Салернитана 4:0 Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1 Виртус Энтелла - Салернитана 0:3 Салернитана - Фрозиноне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 5 19
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
19. Специя 0:0 Заявка 8 1 2 5 8 - 19 5
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Специя 0:0 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Милан Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Специя 80.6% (108)
X 16.4% (22)
Салернитана 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Салернитана
2.29
3.49
3.81
Все Коэффициенты
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Специя 0:0 Салернитана онлайн


Прогнозы на матч Специя 0:0 Салернитана

Исход игры
Специя
80.6% (108)
Ничья
16.4% (22)
Салернитана
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
57.46% (77)
Нет
42.54% (57)
Популярный счёт
2:1 Специя
38.8% (52)
1:0 Специя
36.6% (49)
1:1 Ничья
14.2% (19)
2:0 Специя
4.5% (6)
1:2 Салернитана
3% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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